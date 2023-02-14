癌症｜點解無心臟癌？心臟不易罹癌3大原因　仍會受癌症治療影響

我們經常聽到肺癌、肝癌及乳癌等各種癌症，但卻很少聽過心臟癌，這是為什麼呢？難道心臟不會罹癌嗎？

文： 張凱安 資料查核：台灣註冊醫師黃斯煒／Hello 醫師



《Hello醫師》帶您了解為什麼心臟癌如此罕見？並進一步說明雖然心臟癌很少見，但也可能生成腫瘤或受癌症治療影響。

心臟不易罹癌的3大原因（按圖👇👇👇）

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人體的諸多器官，舉凡腎臟、胰臟、肌肉、骨骼、皮膚及大腦等等都可能罹癌，唯獨心臟很少受癌細胞影響，主要原因有3個：

- 癌細胞大多侵害食道、胃、大腸、鼻咽或肺部等容易受外來物刺激的器官，心臟與血管具有自成一體的封閉循環系統，因此不易受外在物質侵害。

- 心臟每日跳動10萬下，輸送超過7000公升的血液至身體各處，所以血液流速極快，即使癌細胞侵入血液系統並流至心臟，也會馬上被沖出去。

- 人體身體之構成，可分為上皮、結締、肌肉及神經等4大組織，癌細胞擅於侵害上皮組織，因為上皮組織容易癌變，並適合癌細胞生長，舉凡乳房、肺部、大腸及胰腺等皆含有上皮組織；心臟主要由結締及肌肉組織所構成，這兩種組織抵抗力強，不易受癌細胞侵害。

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心臟癌症很罕見，但仍可能出現腫瘤

心臟腫瘤多數為原發性良性腫瘤，意即非受其他因素或疾病影響，或成因不明；其發生率極低，通常發生於中年族群，尤以女性最為常見。

心臟萬一出現腫瘤，仍會造成患者心悸、胸悶或胸痛等心臟疾病常見症狀；雖然腫瘤本身為良性，但若體積過大，仍會影響心臟收縮導致猝死，或破裂阻塞血管而引發中風；因此，若心臟有不適跡象，建議仍儘早就醫檢查。

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心臟仍會受癌症治療影響

部分癌症治療方法，例如化療藥物小紅莓、胸部放射治療、單株抗體或特定標靶治療等，會導致心臟泵血效率降低，增加心臟毒性，提高血栓、心臟病發或心臟衰竭的風險，特別是心臟病患者，或是具有抽煙、肥胖及三高等心臟病高風險因子之族群；所以，即使心臟不易罹癌，癌症仍會對心臟造成嚴重影響。

此外，心臟本身也容易受糖尿病、高血壓或腎臟病等慢性病損害，因此造成冠心病或心臟衰竭；所以在日常生活中，就需維持健康作息與攝取均衡營養，並定期接受心臟檢查，才能讓心臟跳得長久和健康。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：為什麼沒有心臟癌？心臟不易罹患癌症的3大原因解析】

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