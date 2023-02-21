用錯姿勢抱或致嬰兒脊椎彎曲？使用正確的姿勢 5方法避免抱嬰疲勞

每一個嬰兒都是父母的寶貝，作為家長，當然希望無時無刻都與寶寶有親密的接觸，自不然就會經常想抱著自己的寶貝。但若長時間以不正確的姿勢抱嬰兒，不但有機會令脊柱發育不健康，導致寶寶長大後脊柱不正常地彎曲及畸形，更會加劇父母因抱嬰兒而出現的疲勞和酸痛。



嬰兒的脊椎問題往往很難察覺。因為嬰兒尚未發展出清晰的表現能力，所以他們很難表示出自己是否不適或受傷。因此，父母需要特別留心嬰兒的姿勢和健康狀況，以確保他們得到適當的關照和保護。

用錯誤姿勢抱或致嬰兒脊椎彎曲

早在2020年，紐約市就有一項研究發現，使用不正確的抱嬰兒姿勢可能會導致新生嬰兒的呼吸困難和其他健康問題。

用錯誤姿勢抱嬰兒姿勢可能會導致很多問題，包括：

1. 脊椎受損



用錯誤姿勢抱嬰兒姿勢可能會導致脊椎受損，特別是在抱寶寶很長時間或抱寶寶的重量很大時。

2. 呼吸困難



用錯誤姿勢抱嬰兒姿勢可能會壓迫寶寶的胸部和肺部，導致呼吸困難。

3. 不舒適



用錯誤姿勢抱嬰兒姿勢可能會使寶寶不舒適，特別是在寶寶睡覺時，有機會令其驚醒。

以錯誤姿勢抱嬰兒或致勞損 避免可以怎麼辦？

錯誤姿勢抱嬰兒姿勢除了有可能令嬰兒感到不適及影響嬰兒的發育外，更加會加劇父母因抱嬰兒而出現的勞損，長久下來可能會導致家長們出現肩頸疼痛的症狀。要是不想這樣，可以參考以下建議：

避免抱嬰兒時疲勞和酸痛的方法包括：

1. 使用正確的姿勢



確保嬰兒頭部和頸部得到充分支持，並確保他們的腰部和臀部得到足夠的支持。下面是一些正確的抱嬰兒姿勢：

- 前抱：這是一種常用的抱嬰兒姿勢，通常適用於新生兒和嬰兒。您可以把寶寶靠近您的胸部，並用一個手臂支撐寶寶的腰部，另一個手臂支撐寶寶的腳部。

- 背抱：這是一種老經典的抱嬰兒姿勢，通常適用於更大的嬰兒和幼兒。您可以把寶寶放在您的背部，並用一個手臂支撐寶寶的腰部，另一個手臂支撐寶寶的腳部。

- 側抱：這是一種不太常用的抱嬰兒姿勢，通常適用於更大的嬰兒和幼兒。您可以把寶寶放在您的身邊，並用雙手支撐寶寶的腰部和腳部。

2. 使用輔助工具



除了正確的抱嬰兒姿勢，還有許多輔助工具可以幫助您更輕鬆地抱寶寶，以幫助父母更輕鬆地抱著嬰兒，並減少疲勞和酸痛。下面是一些有用的輔助工具：

- 抱嬰兒枕

這是一種特殊設計的枕頭，可以幫助您更輕鬆地抱寶寶。它通常有一個彎曲的形狀，可以支撐寶寶的頭部和脖子，確保寶寶得到舒適和安全。

- 抱嬰兒帶/背帶

這是一種特殊設計的帶子，可以幫助您更輕鬆地抱寶寶。它通常是用彈性材料製成，可以輕裝地抱寶寶，並確保寶寶得到舒適和安全。抱嬰兒帶通常有不同的結構和尺寸，因此您可以根據自己的需求和寶寶的需求選擇最合適的帶子。抱嬰兒背帶通常非常方便，因為它可以讓您在抱寶寶的同時進行其他活動。

- 抱嬰兒椅

這是一種特殊設計的椅子，可以幫助您更輕鬆地抱寶寶。它通常有一個彎曲的形狀，可以支撐寶寶的頭部和脖子，並確保寶寶得到舒適和安全。抱嬰兒椅還可以方便您接送寶寶，因為它可以折疊並放入袋子中。

3. 定期改變抱嬰兒的位置



定期改變抱嬰兒的位置，同時避免長時間抱著嬰兒，並減少疲勞和酸痛。

4. 定期休息



定期休息，特別是在你感到疲勞或酸痛時。

5. 諮詢醫生



如果酸痛問題持續存在，請咨詢醫生或物理治療師以確保你的健康。

合格的抱嬰兒姿勢通常包括保持嬰兒的頭部、脖子和背部在一個線性位置，以確保他們的脊椎不會受到壓力或損壞。此外，父母應將嬰兒的體重分配到肩膀和腰部，以確保他們的背部不會過度彎曲。同時，亦不會過份壓迫嬰兒的胸部或頸部。呼吸是生命的基礎，這對嬰兒的健康和安全非常重要。

使用正確的抱嬰兒姿勢對確保嬰兒的健康和安全至關重要，父母們應該特別留心嬰兒的姿勢和健康狀況，並在出現疑問時立即尋求醫生的幫助。