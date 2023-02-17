初生嬰兒｜BB膚嫩易濕疹 中醫教外服內用兩療法 附6大預防要點

初生嬰兒的皮膚特別嫩，容易受到外界刺激而引發紅腫、痕癢等皮膚類問題。 若處理不當，甚至可能會演變為濕疹，是不少新手父母十分頭痛的問題。



濕疹是一種常見的嬰兒皮膚疾病，通常在嬰兒6至15個月大的時候出現，目前醫學上濕疹的原因尚不明確，但大致可歸納出三個與濕疹高度相關的原因，包括：接觸過敏原或刺激物、遺傳及免疫失衡。

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中醫認為，嬰兒濕疹可分為內、外兩方面引起：

內因：嬰兒先天體質偏虛，氣血不足，陰性盛，所以抵抗外邪的能力較弱。



外因：外感風寒，或外表不清所致。 由於嬰兒皮膚幼嫩，防禦能力低，容易被濕寒邪侵襲，從皮膚表層運行於身，阻礙正常運行，影響氣血運行，導致濕毒發作，表現為各種皮炎症狀。



對於嬰兒濕疹，中醫通過辨證分型，加以清理濕毒，調理氣血，提高體質，以治療濕疹。濕疹的症狀通常包括：

紅色的丘疹



通常呈現為小的、紅色的丘疹，可能會有發炎的痕跡。

發癢



嬰兒可能會因皮膚發癢而不斷搔抓，這可能會導致皮膚的感染和破皮。

疼痛



嬰兒的皮膚可能會因為濕疹而疼痛。

中醫對濕疹的治療方法

濕疹病因複雜，既可以出現在全身多個地方，又有急性發作、慢性濕疹的分別，每個情況都有不同的治療方法。

不同階段的濕疹：

急性濕疹：自覺灼熱及劇烈瘙癢，皮損開始為瀰漫性潮紅，有大小不等的丘疹、小水泡出現，常因過度抓癢導致破皮，讓病況更嚴重。



亞急性濕疹：介於急性濕疹與慢性濕疹之間的階段，皮疹以丘疹、結痂、麟屑為主，最明顯可以看到「脫屑」現象。



慢性濕疹：因急性、亞急性反復發作，出現慢性炎症，導致皮膚增生、變厚。



中醫指，廣東人具有濕重，脾虛，陰血不足，血瘀的特點，可使用針對嶺南地區體質的濕疹經驗方皮膚解毒湯，作為基本方，根據體質加減使用，於香港人的濕疹中運用亦有良好效果。 藥方包含烏梅，莪術，土茯苓，紫草，紫蘇葉，防風，徐長卿，甘草等中藥。

外用中藥

除了針對體質內服中藥外，中藥外用都可以幫助濕疹患者改善症狀，在此推薦一個比較簡單的中藥溻漬方。

黃柏甘草溻漬方

材料： 黃柏、生甘草、地膚子各20克



製法：將材料加入6碗水，中火煮45分鐘。完成後待藥液溫度降至低於30°，用4-8層紗布蘸藥液，擰至半乾貼敷患處，每日2次，每次15分鐘即可。每劑藥可翻煎一次連續浸2天。



中醫推介小童有一款食療可舒緩。

兒童濕疹食療

大多數兒童的濕疹從出生後2個月開始發病，蔓延到兒童時期，約70%的兒童濕疹到青春期會改善。 在中醫傳統書籍中便有「奶癬」的記載，對應西醫的嬰兒濕疹，皮損多發自顏面以及四肢肘窩腘窩。 中醫認為本病與「風，濕，毒」有關，嬰兒期以風邪為主，皮損可發生在身體各處，頭面四肢為主，顏色潮紅，伴有少量滲出，治療上需要消風清熱，利濕解毒，用消風散加減治療。 兒童期以濕毒為主，皮疹多發於頸背，四肢內側，皮損見紅皰，滲出較多。治療適宜清利濕熱，涼血解毒，用萆薢滲濕湯加減治療。

濕疹食療：祛濕健脾粥

材料：土茯苓15克，生薏米15克，山藥10克，紫蘇葉10克，粳米20克。



製作方法：以上諸藥及粳米洗淨後，用文火煲煮1小時，紫蘇葉最後5分鐘下。



功效：健脾除濕解毒。



適合：急慢性濕疹，成人兒童均可



預防勝於治療 緊記預防6大要點

正所謂預防勝於治療，雖然濕疹算不上大病，我相信御所有父母都希望自己的孩子健健康康，那就要緊記嬰兒預防濕疹6大要點：

1. 提高嬰兒體質,增加母乳或配方奶的量,優質蛋白質及鐵質攝取足够。



2.使用清潔且不含香料的沐浴產品，避免使用含有香料和化學成分的沐浴產品，因為它們可能會刺激嬰兒的皮膚。



3. 保持嬰兒皮膚乾爽,經常更換及清洗衣物,保持皮膚清潔,避免皮膚濕氣。



4. 適當曬太陽,增進皮膚代謝,提高免疫力。但須注意防曬。



5. 保持良好的室內環境,通風透光,避免濕度過高,以減少病毒、細菌滋生。



6. 餵食富含維他命C的食物,如橙、柑橘、紅椒、芹菜等,以增強皮膚免疫力。



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本文章僅提供資訊，並非專業的醫療建議、診斷或治療。若家中嬰兒患上濕疹或出現其他皮膚問題，請立即求醫以獲取專業的醫療建議。