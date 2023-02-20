初生嬰兒｜腦部發展黃金期 4大禁忌你要知！幫助兒童發展可以點？

嬰兒從出生到成年的過程中，腦部發展是一個極之重要的過程。對於兒童來說，他們的腦部發展會經歷許多不同的階段，其中有一個特別重要的階段稱為「黃金時期」。



「黃金時期」是指兒童年齡在0至6歲之間的階段，在這個階段內，兒童的腦部會以非常快的速度發展，這也是他們學習能力和認知能力最為敏銳的時期。因此，這段時期對於兒童的發展至關重要。

不同時期 各有側重

在「黃金時期」內，兒童的腦部發展特別敏銳，他們能夠學習語言、聲音和音樂等各種事物。他們還能夠通過視覺和觸覺的方式學習，例如通過玩遊戲和接觸周圍的環境來學習各種事物。

另外，「黃金時期」也是兒童形成基本人格特徵和社會關係的重要階段。在這段時期，兒童的家庭環境和社會環境對他們將來的發展有深遠的影響，即便說「這段時期的發展，影響嬰兒的一生」亦不為過。

而在0-6歲的發展黃金期中，不同的時間亦會有不同的發展側重：

0-2歲：在這段時間內，嬰兒的大腦進行了大量的神經連接和構建，這是他們發展語言和學習能力的關鍵時期。



3-5歲：在這段時間內，嬰兒的大腦逐漸形成了許多重要的神經連接，這是他們學習新技能和知識的重要時期。



6-12歲：在這段時間內，嬰兒的大腦進一步發展和完善，這是他們學習抽象概念和思考能力的重要時期。



這些是「黃金時期」中不同歲數嬰兒的主要特點，但是每個嬰兒的發展速度和模式都是獨特的，家長和老師應該根據嬰兒的具體情況進行幫助。

發展黃金時期 禁忌你要知！

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在「黃金時期」中，有一些行為會對兒童的腦部發展造成負面影響，因此需要避免。以下是一些禁忌：

1. 過多的娛樂媒體暴露



過多的電視、電腦、手機和平板電腦暴露會影響兒童的語言、注意力和學習能力。

2. 過多的壓力



過多的學術壓力和競爭壓力會造成兒童的精神和心理壓力，影響他們的學習和發展。

3. 過少的戶外活動



過少的戶外活動對兒童的視覺、听覺和身體發展不利。

4. 缺乏親子互動



缺乏與家人的親密互動和溝通會影響兒童的語言能力和情感發展。

為了幫助兒童發展 家長可以做甚麼？

為了保證兒童在「黃金時期」中得到最佳的腦部發展，除了遵守以上4大禁忌外，爸媽們亦可以參考以下建議：

1. 提供多樣化的學習環境：讓兒童接觸不同的環境和事物，例如音樂、繪畫、遊戲等，以促進他們的腦部發展。



2. 多與兒童互動：與兒童進行互動是促進他們腦部發展的重要方式，家長和老師可以多與兒童交流和一起玩耍。



3. 讀故事與唱歌：讀故事和唱歌對於兒童的語言和聲音發展非常有益，家長和老師可以多與兒童讀故事和唱歌。



4. 適當的遊戲：遊戲是兒童學習和發展的重要途徑，家長和老師可以選擇適合兒童年齡的遊戲，以促進他們的腦部發展。



5. 充足的睡眠：睡眠對於兒童的腦部健康和發展非常重要，家長和老師應該確保兒童有充足的睡眠。



又要充分兒童學習，又不能給予過份壓力，聽起來實在不易，想必各位爸媽看到這裡都已經「頭都大晒」。但常言道「做人父母甚艱難」，有100個孩子就存在101種養育方法，在孩子成長的道路上從來都沒有標準答案。往好的方向想，或許正正父母苦惱思考身姿，才能鼓勵孩子們有更好的成長吧。

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