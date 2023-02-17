荷花BB展2023｜荷花BB展 免費贈品一覽 幼兒發聲書 初生嬰兒福袋

2023年春季荷花BB展又來到了！由2023年2月17日起，一連3日於香港會議展覽中心舉辦「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。與往年一樣，除了各種嬰幼兒用品、孕婦或媽媽產後用品有大量優惠外，場中還有不少免費贈品等著爸媽們去領取，即睇內文了解各個攤位的贈品！



博覽優惠券

遊走博覽前，可以考慮是否購買博覽優惠券。因為部份攤位的贈品或購物優惠，需要持有博覽優惠券內的實體換領券才能換取。博覽優惠券每本售價$20，每位成人可憑入場券購買一本。

一起來看看有那些免費禮品吧！

1. 荷花親子

．博覽「入場獎賞」（攤位：P13）：入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到P13攤位領取禮品，包括：ENTRALIN自動泡沫洗手機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝蘆薈或PIGEON 桃葉水潤泡泡沐浴乳450毫升 或其他禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

．博覽「消費大獎賞」（攤位：P16）： 參觀人士只須於荷花BB展現場同一天內累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本（其中一張須為荷花攤位A01/A11/P14攤位），即可免費換領禮品1份。

消費總值越大獎品價值越高，包括：BOMBOL POP-UP™ 隨變嬰幼兒餐椅、BOMBOL BAMBOO 3DKNIT™ 嬰幼兒搖椅、LOOOOK - AutoOne 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、HIZERO仿生四合一潔地機、CARAZ S4 STAR 加厚摺摺地墊、ANURI STAR寶寶屋等，先到先得，送完即止。

換領時間：上午10時至晚上7時

．荷花網粉絲禮遇（攤位：P09-12）：憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 及IG，即可獲贈：

第1重：豐富禮品包：護膚用品、健康食品、消毒用品、家庭用品、濕紙巾、口罩等。每日禮品隨機發送。

第2重：憑Elevit優惠券可額外換領DHA體驗裝

第3重: 憑Daioni Organic Milk優惠券即可免費換領Daioni有機牛奶一盒(200 ml)。

第4重: 加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

每日禮品數量有限，送完即止。

2. 美贊臣媽媽會（攤位：A02）

加入《美贊臣會》送：

1.環保袋

2.舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝

3.滴露殺菌濕紙巾

即場出至懷孕或寶寶出生證明，更額外送美贊臣護頭小兔枕、滴露無添加親膚沐浴露。

3. 「雀巢防敏媽媽會」（攤位：A04）

網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」及「荷花親子網」會員並完成「敏感風險測試」評估，即可獲贈雀巢精美長袖口水肩、雀巢®NESTLÉ® MOM & me購物袋及神秘禮品。

4. 「雅培媽媽會」（攤位：A06）

即場登記成為雅培媽媽會會員，即可獲贈雅培特大熊仔購物袋。每日首300位即場登記新會員，更有機會獲雅培熊仔手推車掛袋。

5. 美素佳兒（攤位：A07）

2月19日或之前登記成為FRISO® CLUB新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」，包括：

1.精品3選1（立體牛牛兩用袋、可愛牛牛萬用毯或多功能牛牛BB車掛袋）

2.FRISO® MUM 900克乙罐（只限孕媽媽）（共3,000份）

3.贊助禮品包 （共2,000份）

4.Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個（共4,000個）

5.香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份 (共2,000名)

6.「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份及「迪士尼美語世界」體驗版 (共2,000份)

6. 百日の食事Mum Mum Meals（攤位：H02）

由專業陪月及月子餐烹調導師、註冊營養師、中醫師團隊及育有2胎的星媽吳日言組成的專業團隊，現提供免費試餐月子餐，可試足1日5餐！

．於展覽現場登記，即可免費預訂「百日の食事 Premium月子」一日試餐

．客人只需付運費（港島$100；九龍$200；新界$300；大嶼山及離島不送）

7. HiPP 喜寶有機禮物包（攤位：A08）

只要於2月2日至14日期間完成網上預先登記，即可於攤位換領限量禮物包，包HiPP精美環保袋1個、有機米糊純米體驗裝1包、奶瓶感溫條1張及HiPP電子優惠券1份。預先登記可額外獲贈米糊或指定產品1件。

8. Green Beginnings（攤位：B06-07）

登記Green Beginnings®會員及憑購物優惠券，即送嬰兒抱巾（每日限量30張）。而首100名即場登記成為會員的孕媽媽即可獲贈120cm x 120cm的嬰兒抱巾（價值$199），抱巾100% 棉雙層紗布製成。

9. we-GENKI（攤位：L16）

憑購物優惠券到攤位，即送抗菌消毒液幼兒配方350ml 一支 （價值$88），只限每日首50名，數量有限，送完即止。

10.CATALO（攤位：E01、24-25）

挑戰「眼明手快」遊戲，按下按鈕後秒數為4.10秒即視為挑戰成功。可以獲得神秘禮品乙份。

11.良月（攤位：J10-11、16-17）

只要加入良月媽媽會，即能獲得初生嬰兒衣物套裝。

12.Disney World of English（攤位：A05）

出示有效之確認電郵及籌號，可以獲得三重賞禮品，其中包括「迪士尼美語世界」智趣拼圖、美贊臣矽膠口水肩和Cryolife不鏽鋼食物剪刀。而完成快樂學習體驗課程（約40分鐘），即可獲得Play Along!幼兒發聲書一本。

13.DR-Max（攤位：C01-03、C24-26）

即場完成DR-Max教材體驗課程，即送幼兒學習教材乙套（哆啦A夢ABC英語辭典或十大幼兒必備海報/100字生活主題生字咭或100題面試必讀秘笈）。（以下禮品隨機送出，不包括點讀筆及音檔）

【附01空間優惠】荷花「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」2023 門票＋購物優惠券｜灣仔會展

每年BB界春季盛事、一個家長絕不能錯過的親子嘉年華 — 「BB春季購物節」將再度享譽降臨會展！荷花集團將於2023年2月17至19日，假香港會議展覽中心 Hall 1 舉辦 2023「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」。

今年展覽踏入14周年，將提供接近400個展銷攤位，齊集更多最新、最齊全、最窩心、最抵的孕婦及嬰幼兒產品及服務，讓家長可以一次過進行選購，例如學前興趣班、多元化益智玩具、嬰幼兒日常用品、產前產後護理、嬰兒護理、學習教材及書籍等，為家長提供一個一站式掃貨的好地方。

如此精采的親子嘉年華，家長及小朋友都必能盡興，約定大家到時見！

日期 ：

2023年2月17至18日 (10:00 am – 8:00 pm)

2023年2月19日 (10:00 am – 7:00 pm)

地點 ： 香港會議展覽中心新翼Hall 1

票價 ：

成人門票連博覽優惠券 (1本)：HK$HK$50

成人門票：HK$30

小童門票：HK$20 (* 1米以下小童免費)

博覽購物優惠券：

逾200頁場內攤位獨家優惠及限量禮品換領券，期間限量發售。

每張成人門票只限購買一本優惠券。

大會防疫措施：為了令一眾爸媽於安全環境下安心購物，場內將採取一系列嚴密的防疫措施，詳情將稍後公佈

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