生蛇｜病發風險隨年紀上升　曾確診更易患上　多休息外一招可預防

俗十疕人稱「生蛇」的帶狀疱疹，是水痘病毒引起，一旦免疫力下降就容易再度發病。台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，50歲以上有9成人都身帶生蛇病毒，壓力大、作息紊亂的民眾更容易發病。



帶狀疱疹好發於春秋，患者涵蓋各年齡層。初次感染症狀表現為水痘，亦屬同一種病毒，之後該病毒長期潛伏在脊髓末根神經節，當免疫力下降時就誘發病毒再度生長繁殖，沿周圍神經波及皮膚，出現群聚呈帶狀的水泡，並伴隨不同程度的神經痛、發癢等。

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50歲以上、免疫功能不全或低下者、抵抗力較弱、過勞、壓力大等族群，甚至新冠肺炎確診者，都是罹患帶狀疱疹的高危險群；急性帶狀疱疹症狀表現為沿皮節分佈單側、疼痛、水泡性皮疹，通常併發帶狀疱疹神經痛、眼部帶狀疱疹，甚至引發心血管與腦血管問題、皮膚疤痕、顱神經受累等症狀。

黃玉成分享，他的太太、兒子因生活作息紊亂、壓力過大，因而罹患帶狀疱疹。

「很特殊的是，帶狀疱疹算是老年疾病，通常年齡超過50歲，罹患機率就會急遽上升。而且，年齡越長、受到感染後的症狀也會更嚴重。」根據統計，50歲以上的成年人，超過九成的人都有帶狀疱疹病毒，這是由於老化，免疫功能下降，導致罹病機率上升。

帶狀疱疹除了會讓皮膚冒出水泡、破皮，還會造成相當嚴重的神經痛，黃玉成指出，預防帶狀疱疹，除了正常作息、不要過度疲勞，及早接種疫苗也是預防的關鍵。

黃玉成建議，疫苗的預防效果仍十分重要，舊生蛇疫苗屬活性減毒疫苗，保護力約六成，保護效果可維持八年；新款生蛇疫苗則為次蛋白疫苗，保護力約九成，同時配搭較強佐劑，五至六成施打部位紅腫疼痛、一成發燒，但適合免疫低下族群。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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