銀髮健康｜天氣變冷變濕　身體就開始疼痛？4招遠離「天氣痛」

天氣一變就頭痛、肩頸痠、膝蓋痛，多年前明明好的的舊傷，氣候一變又開始隱隱作痛，心情跟着莫名的低落。每當氣溫驟降，又濕又冷、季節交替天氣時節，很多人易發生「天氣痛」。台北醫學大學附設醫院研究顯示，約三分之二關節或慢性疼痛的病患在氣候變化時症狀會加劇。



你的身體也是氣象台嗎？將進入冷冷冬天，天氣造影響身體痠痛有那些？如何有效預防？台北醫學大學附設醫院復健醫學部主任康峻宏指出，台灣因天氣濕冷引發疼痛前五名分為是：退化性脊椎關節炎、肌肉筋膜痛、纖維肌痛症、風濕性關節炎及肌腱炎等疾病。

這類疼痛雖然不會要人命，但痛起來卻讓人坐立難安， 如何遠離「天氣痛」？專家提出四大關鍵法寶。

天氣變凍、變濕時，身體最易感到不適：（按圖了解）

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1.出門穿戴保暖

出門一定穿戴保暖衣物、圍巾、手套，康峻宏指出，以隔絕濕度、溫度的直接影響可影響肌肉關節的疼痛症狀，不讓寒風吹進體內。

2.在家控好溫濕度

在家時將溫度與濕度調到舒適的狀態，康峻宏建議，室內溫度約在19~24℃，濕度控制在40％~60％。

生理學家研究發現，恆定的室溫對健康有重要的意義。20℃左右的室溫最讓人舒服，這個溫度有利於身體散發多餘的熱量，如果室溫超過25℃，人體就開始從外界吸收熱量，會有熱的感覺。當溫度在8℃至18℃時，人體會向外散熱；當睡眠溫度在18℃以下，也不容易進入深睡眠。

濕度則保持在40％~60％，若超出此範圍，許多灰塵、黴菌、塵蟎細菌等容易附着在黏膜上，引發呼吸系統疾病肌肉疼痛症狀。

3.正確適當運動

《天氣痛》作者佐滕純建議，緩解天氣痛得靠提升自律神經能力，以緩慢與持續長時間運動最好。建議運動首選是健走，只要比平常走路步伐再快一點即可，即可令全身血液循環通暢，自動神經也會恢復正常穩定，還能鍛鍊肌肉。第二個推薦的運動是游泳，佐滕純認為可提升新陳代謝及調節自律神經。第三，建議多做伸展運動。

每天做四種伸展運動，「一次只要10分鐘，不論健走或游泳，以打造自己的抗痛體質，」佐滕純強調。

物理治療師陳至潔提醒，運動因每個人狀況不一，若原本已有疼痛的病患或對身體狀況有疑慮的民眾，運動前先諮詢醫生或物理治療師，由專業人員根據個人狀況，提供適合的運動處方。

正確運動可緩解症狀，尤其冬天運動可讓身體熱起來，正確的運動不僅改善疼痛，也有助於緩解睡眠、情緒等問題。康峻宏指出，即使冬天不適合太早出門運動，依然可在家做正確適當的運動，運動因病患不同而異，最好每周做120~150分鐘 ，若無法做到，每天做3~10分鐘也都好。低衝擊性運動一般人都可做，如走路、伸展運動、皮拉提斯等就是屬於低衝擊性運動。

對於肌肉筋膜疼痛患者，物理治療師陳至潔認為，宜保暖熱敷、避免久坐。他指出，因長時間久坐或維持同一姿勢，久而久之脊椎與關節、肌肉與筋膜可能出現問題，可藉由適度伸展放鬆筋膜、增加關節活動度，尤其柔軟有彈性的肌肉，才能保護身體。

台灣君蔚皮拉提斯會館物理治療師賴庭筠以五招彈力帶居家運動，可減緩進入冬季後天氣痛的情況。包括，脊椎伸展、髖部外旋、捲腹抖抖、肩部上抬、頸部後推等運動。

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4.熱敷、泡溫泉、藥浴有助緩解疼痛

溫和熱敷、泡溫泉有助於有效緩解疼痛症狀，中藥更有用於疏通經絡的藥浴，以改善局部血液循環不良，促進新陳代謝，有助疏通經絡、去風濕。

根據北醫附院調查，約有三分之二關節或慢性疼痛的病患，在氣候變化時症狀會加劇。包括：退化性脊椎關節炎、肌肉筋膜痛、纖維肌痛症、風濕性關節炎、肌腱炎等疾病，讓人越冷痛得越厲害，其中又以退化性脊椎關節炎居多。

為何天氣冷肌肉關節疼痛多？

為何又濕又冷的天氣，容易導肌肉關節疼痛？康峻宏解釋，當氣溫下降或是氣壓改變，可能使得血管收縮，週邊血液循環較差，交感神經較興奮，軟組織特性也可能改變，有研究甚至顯示，長期暴露於冷濕狀態，關節軟組織會產生類似發炎反應，導致疼痛症狀惡化，這也是為甚麼又濕又冷天氣致使肌肉緊繃，使得身體筋骨筋膜疼痛，使關節炎發作的原因。

不僅在台灣，在日本每四個人就有一人罹患天氣痛，而且女性多於男性。日本疼痛中心醫師佐滕純指出，一旦天氣發生變化，氣壓、溫度、濕度有高低差異時，大腦就會感受壓力，進而剌激自律神經使其亢奮失調，造成身體原有的慢性病如關節痠痛、偏頭痛、氣喘、心臟病等惡化。

不論台、日都相同，要防止天氣痛，特別是進入冬季寒天氣，在外做好保暖工作、在家控制溫濕度、時時按壓穴道、熱敷、泡溫泉、藥浴，以及做適當運動，讓今年冬天疼痛不上身。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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