生蛇｜患新冠或增「生蛇」比率 年長人士風險倍增 預防靠8種營養

隨著新冠疫情第5波的爆發，本港感染新冠的個案反復，相信不少港人身邊的朋友，甚至自己都曾經染疫或已痊癒。但即使痊癒不可掉以輕心，早前，港大醫學院臨床醫學學院傳染病科主任孔繁毅就曾表示，有研究證實，新冠肺炎病毒會降低免疫力，並重新激活水痘帶狀疱疹病毒，從而引發「生蛇」風險，而且愈年長愈高危。



政府專家顧問、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅（資料圖片）

孔繁毅引述一項美國研究指，889名新冠患者中有16人同時「生蛇」，新冠康復者「生蛇」比率約1.8%，比一般醫院錄得的「生蛇」個案比率高出約5倍。他又引述政府統計處數字稱，本港人口老化問題嚴重，50歲或以上人口佔整體人口達45.6%，再者50歲起「生蛇」風險會倍增，需加以提防。而本港39歲以上人士中，有97%帶有水痘帶狀疱疹病毒，即每3人便有一人有機會「生蛇」，且風險會隨年齡增長而增加。

孔繁毅又指，大多香港市民對「生蛇」存有誤解，其中「曾出水痘會減低生蛇風險」，他說正正是相反，曾出水痘就是誘發「生蛇」的主要原因。

談及治療方法，孔繁毅表示，如果「生蛇」應及早求醫，在72小時內服用抗病毐藥物能有效紓緩症狀。建議政府長遠可考慮將「生蛇」疫苗納入長者接種計劃，令市民更有誘因願意接種。

生蛇知多啲！

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「生蛇」，其實是一種由水痘帶狀疱疹病毒（有時會簡稱為「水痘病毒」或「帶狀疱疹病毒」）所引致的傳染病，只有曾經出過水痘的人才有機會「生蛇」。

生蛇皮膚會出現水泡，裡面的液體有傳染性，因此建議生蛇的病人避免接觸沒有出過水痘的人，例如年長患者生蛇期間，應該避免與沒有出過水痘的孫兒親密接觸，因為水泡內的病毒，會透過接觸傳染，令對方生水痘，要直至水泡結痂才不會有傳染性。

當水痘痊癒後，病毒依然會潛伏在身體的神經節（位於脊椎附近，是神經線結構的一部分）中，像冬眠一樣躲藏起來。正常情況下，人體自身的抵抗力會將病毒抑壓，令其不能復發，但一旦身體抵抗力下降，病毒就會乘機復甦。

病毒會沿著神經線到達連接的皮膚表面，形成紅疹。紅疹會帶上水泡，蔓延成帶狀，出現的位置則視乎受感染的神經線分佈。水泡可持續一至十四日，期間可能會出現膿皰或血水，並於兩至三星期內乾水結痂再脫落。

而常見生蛇病徵如下：

1. 背部、腰部、胸部，更甚近眼部皮膚出現蛇狀紅疹及帶有水疱



2. 患處感到灼熱，其後麻痺、刺痛、痕癢



3. 可能出現類似感冒症狀，如疲倦乏力、頭痛、腸胃不適、發燒等



生蛇的原因始於免疫力下降，未能遏止潛伏體內的帶狀疱疹病毒，所以高風險人士主要是曾經出過水痘且身體免疫力受影響的人，例如以下情況：

1. 50歲以上



2. 正接受化療



3. 患慢性疾病如糖尿病、免疫系統疾病、愛滋病



4. 長期服用免疫系統抑制劑（如口服類固醇）



5. 長期面對壓力



預防生蛇 免疫力最重要

年過50歲、出過水痘的成人亦可以考慮接種為生蛇而設的帶狀疱疹疫苗，疫苗可以提供約七成保護率。另外就是要增強免疫力，以免容易受帶狀疱疹病毒入侵，下面就為大家提供增強免疫力需要補哪8種營養素。（按圖）：