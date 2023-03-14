不孕｜日科學家從雄性細胞培育出卵子？有望治療不孕症患者

「兩個男人之間生小孩」，這句話放在以前可能是天荒夜談，但科技正正是將不可能變為可能的魔法，近日就有日本科學家發表研究，表示成功用雄性老鼠的細胞培育出卵子，更指未來10年將有可能成功以男性皮膚細胞製造出人類卵子！研究團隊現時已將這一進展交由科學期刊《自然》發表。



在本年度（2023年）3月8日倫敦舉行的第三屆人類基因組編輯國際峰會上，日本幹細胞生育治療生殖生物學家、大阪大學教授林克彦（Katsuhiko Hayashi）教授公佈了一項最新的研究結果，指他的研究團隊利用雄性老鼠的細胞培育出可以正常發育的卵子。惟該研究目前仍未成熟，並不能保證產出卵子的質量，所以仍未能成功應用在人類身上。但只要技術進一步發展，未來將有有望可以治療不孕症患者，更可幫助同性戀或性少眾群體繁衍後代。

如何從「雄性細胞」培育出卵子？

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研究人員從成年雄性老鼠身上提取的細胞，將其重新編程為胚胎幹細胞。由於雄性老鼠與人類一樣，細胞包含了一條 X 染色體和一條 Y 染色體。團隊就培養這些細胞，從中把Y染色體刪除，重新把細胞結合，再提供誘導多能幹細胞提供了形成卵子所需的遺傳信號，最終便能得到攜帶XX染色體的卵子。

研究團隊用老鼠精子使人工卵子受精，並將胚胎移植到雌性老鼠的子宮中。雖然胚胎存活率很極低。在 630 個移植的胚胎中，只有 7 個發育成幼崽。但這些幼崽都能正常生長，且成年後也具有生育能力。

技術未能用於人類 或生倫理問題

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林教授指，目前該技術要應用在任何類型的醫療目的上都仍未算成熟，他說「老鼠和人類之間存在很大差異」。研究團隊仍需要仔細描述實驗中幼崽的特徵，以尋找它們與使用傳統方法培育的幼崽有何不同，未來還有很長的路要走。

林教授又指，並不贊同男性以此技術把自己的精子和從自己細胞產生的卵子結合來創造嬰兒「雖然從技術上來說是可行的，但現階段仍未被確定技術是否能安全應用在人類身上。」另外，亦要考慮到倫理問題，林教授認為現階段大眾未必能接受這項技術。

10年內有望以男性皮膚細胞製造卵子！

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有研究人員指，隨著技術我的發展，相信未來10年將可成功以男性皮膚細胞製造出人類卵子，未來若能證明技術能安全在人類身上安全使用，即可作為不孕症及同性伴侶的替代生育方法。

（參考資料：科學期刊《自然》）