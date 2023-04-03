養和話你知丨回南天易起黴菌隨時致鼻敏感 可致鼻竇炎膿液上腦

香港春季天氣潮濕，3至4月回南天之際，周圍環境容易滋生黴菌，若不勤於清潔環境，會引致鼻敏感發作，長期鼻敏感而沒有適當的治理可引發其他嚴重疾病如哮喘、鼻竇炎等，絕對不能輕視！鼻敏感是怎麼一回事？誘發鼻敏感的原因為何？是否難以根治？本文請來養和醫院耳鼻喉科專科醫生何頌偉醫生為我們解構。



鼻敏感瘋狂流鼻水、打噴嚏 分析成因及徵狀

鼻敏感又稱過敏性鼻炎(Allergic Rhinitis)，何醫生解釋，通常是對某些食物或物質過敏而引起的過敏反應，常見的徵狀包括鼻塞、流鼻水、持續地打噴嚏、鼻痕癢、眼睛痕癢等。生活中的致敏原可隱藏於空氣中，例如花粉、塵蟎、動物毛髮、霉菌等，這些致敏原會刺激免疫系統產生抗體，繼而釋放出組織胺(histamine)等物質，引起過敏反應。

鼻敏感通常是對某些食物或物質過敏而引起的過敏反應。（圖片：Shutterstock）

香港每4個人就有1個患鼻敏感

鼻敏感在香港十分普遍，何醫生引述香港過敏協會的統計指，本港每4個人就有1個患有鼻敏感，相比其他地區，香港的鼻敏感發病率較高，這可能與香港的氣候條件和環境因素有關。

鼻敏感的發病高峰期因地區不同而異，而在香港，鼻敏感的高峰期通常在秋季和冬季，這是因為天氣轉涼，室內外空氣不流通，加上氣候乾燥，空氣中較多污染物積聚，因此鼻敏感患者每到換季，鼻子就會感到不適，率先發出警號。

香港鼻敏感的高峰期通常在秋季和冬季，因為室內外空氣不流通，加上氣候乾燥，空氣中較多污染物積聚等因素所導致。（圖片：Shutterstock）

懶理鼻敏感恐變鼻竇炎 影響眼、耳、腦部

鼻敏感的徵狀類近傷風感冒，很多人誤以為鼻敏感屬小問題，當天氣好轉或過一陣子徵狀自然會消失。然而，倘若鼻敏感沒有妥善治理，可能會引發其他疾病，例如哮喘、鼻竇炎等。原因是鼻敏感引起的過敏反應會令鼻腔黏膜受損，使鼻腔容易受細菌感染，刺激呼吸道，繼而引起其他疾病，甚至併發症，嚴重者會影響整個呼吸系統，威脅生命安全。

鼻竇炎是甚麼？與感冒有甚麼分別？

嚴重鼻敏感可引發鼻竇炎，何醫生解釋鼻竇炎是鼻腔黏膜和鼻竇的炎症。鼻竇是指鼻腔周圍空腔，包含上頜竇、額竇、篩竇和蝶竇等。患上鼻竇炎的原因通常是感染、過敏、鼻腔畸形、外傷等所引致，常見徵狀包括鼻塞、黏液分泌增多、嗅覺異常、頭痛或面部疼痛等。

鼻敏感有機會惡化至鼻竇炎，因為嚴重鼻敏感患者的鼻黏膜腫脹，阻塞鼻竇出入口，令細菌容易積聚及感染，加劇炎症，造成惡性循環，如果腫脹不退，便會引起鼻竇炎。（圖片：Shutterstock）

由於鼻竇鄰近雙眼及腦部，倘若細菌積聚於鼻竇，隨時壓向較薄弱的頭骨位置，令膿液流向眼部及腦部。由於耳鼻喉相通，用於平衡中耳壓力的耳咽管有機會因接觸到倒流的膿液而影響其功能，患者會感到耳塞，或會演變成中耳炎及中耳積水。

當出現鼻塞、鼻涕增多時，患者初時可能誤以為是感冒。何醫生指出，鼻竇炎與普通感冒最大的差異是前者的鼻涕較為濃稠呈黃、綠色，還會影響嗅覺、臉頰、眉心、額頭或後腦亦會有脹痛感覺。另外，普通感冒大約只需要數天就能痊癒，但鼻竇炎則會持續很長時間，視乎病人情況，部分人的病情可持續1個月至1年不等。

鼻敏感可否根治或控制病情？

要避免鼻敏感不斷惡化及後遺症出現，就要好好控制鼻敏感的病情。何醫生表示，鼻敏感其實是可以控制和治療的。鼻敏感患者應盡量避免接觸過敏原，也可以使用抗組織胺藥物、局部用於鼻腔的藥物（噴鼻劑）、脫敏治療等。此外，日常注意環境清潔、維持理想的室內濕度、適當運動、保持健康飲食等也有助控制鼻敏感。

鼻敏感在轉季時發作，患者不停地打噴嚏、流鼻涕不但影響日常生活及工作，更有機會出現併發症，對健康造成威脅，不容輕視。因此如果鼻敏感徵狀持續出現，應積極處理，並從日常生活方面入手，紓緩徵狀。