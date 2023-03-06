養和話你知丨突然眼前一黑患眼中風？ 眼科醫生解構治療方法

中風是眾所周知的疾病，但你知否原來眼晴也會「中風」呢？眼中風是指視網膜的靜脈或動脈血管堵塞，或視神經動脈堵塞，致供應給視神經或視網膜的血液減少，患者的視力會突然受損。眼中風的成因有很多，視力受損情況亦因人而異。有指在黑暗中玩手機是導致眼中風的原因之一，到底真相為何？眼中風可以治療嗎？本文請來養和醫院眼科專科醫生鄭智安醫生為我們一一解構。



眼中風大多沒有其他徵狀 嚴重者可致永久失明

眼疾一般都會出現視力模糊、眼睛剌痛等徵狀，但眼中風大多沒有先兆。鄭醫生指出：「眼中風不會引致痕癢、流眼水、疼痛等等，但會因血管堵塞而令其中一隻眼睛突然看不見，或者視野的上半或下半部分缺失。除非眼中風的原因是血壓過低，血液無法運送至腦部和眼睛而導致暈眩，否則眼中風不會有視力受損以外的徵狀。」

鄭醫生續指，如果是視網膜動脈堵塞引起的眼中風，患者有機會出現短暫失明、「濛一濛」的情況。眼中風一旦發生會直接影響視力，嚴重者會永久失去視力。患者通常是一邊眼睛受影響，較嚴重的患者另一隻眼亦可能出現同樣情況。鄭醫生提醒，如雙眼同時出現視力缺損，則要留意是否後腦中風或血管嚴重發炎所致。

眼中風嚴重者會永久失去視力。（圖片：Shutterstock）

眼中風並非無法醫治 把握治療黃金期

與腦中風一樣，眼中風同樣是愈早醫治愈好。鄭醫生提醒假如患上眼中風，應立即求醫，以免錯過治療的「黃金期」。醫生會先確定哪一條血管堵塞才可對症下藥，依照不同狀況，施行的治療也隨之不同，以下為主要的治療方法。

醫生需確定是哪一條血管堵塞才可對症下藥。（圖片：Shutterstock）

視網膜動脈堵塞

如果是視網膜動脈堵塞，首3至4小時是治療最為理想的時間。患者可進行高壓氧氣治療，現時本港公立醫院亦有提供此項治療。治療須從速進行，最好在發病後24小時內治療，拖延治療的時間愈久，成效亦會遞減。

視乎血管堵塞的程度和病人狀況，萬一是血管嚴重發炎，會使用高劑量的類固醇醫治。

視網膜靜脈堵塞

視網膜靜脈堵塞則沒有治療的「黃金期」，但同樣也是愈早處理愈好。治療方法需視乎靜脈堵塞的嚴重程度，或有沒有出現黃斑水腫，如果視網膜靜脈堵塞引起黃斑水腫，可以於眼睛內注射抗血管內皮細胞生長因子藥物以助消腫。

視神經動脈堵塞

如果是普通血管堵塞，原因是因為血壓、血糖、血脂引起的話，這情況是無法單靠藥物、手術根治，部分醫生會使用類固醇，但這做法的成效存有爭議。

關燈看手機會致眼中風？ 醫生：沒有科學根據

網上有指，關燈看手機會導致眼中風，鄭醫生解釋關燈看手機與眼中風未必有直接關係：「在醫學上暫無實質證據顯示關燈玩手機與眼中風、甚至青光眼或成人近視有關係。然而，在黑暗環境中看手機時，瞳孔會放大，眼睛因而會吸入太多強光而令眼睛疲勞，導致眼乾、眼澀等。」

鄭醫生指出，睡前玩手機亦會影響腄眠質素，可能導致失眠或中途突然睡醒。而對小朋友而言，關燈看手機有可能會令近視加深，但這並非近視加深的唯一成因，小朋友平日也應盡量避免近距離看電子螢幕，雖則沒有證據指關燈看手機與各種眼睛疾病有必然關係，為身體和眼睛健康著想，最好還是可免則免。

醫學上暫無實質證據顯示關燈玩手機與眼中風有關。（圖片：Shutterstock）

眼中風年輕化 患眼中風高危一族注意！

眼中風的高危因素與腦中風大同小異，包括吸煙、年紀、高血壓、高血糖、高膽固醇等，這些高危人士較容易引致動脈硬化或收窄，因而較易患眼中風。此外，患有心血管疾病、心律不正、心瓣倒流都較容易產生血塊，當血塊阻塞眼睛血管時，就會增加出現眼中風的機會。

眼中風患者大部分都是四十歲以上人士，但鄭醫生分享以往也曾經處理過一些較年輕的個案。例如有一名30多歲女士眼前突然一片黑暗，驗血後時才發現有免疫系統毛病，血液較容易凝固，幸好血管堵塞的情況並非太嚴重，經治療後康復情況良好，只是需要長期服用抗凝血藥，才可減低其他地方出現中風的機會。除上述個案，鄭醫生說有時都會遇到其他30至40歲突然眼中風的年輕病人，不過有時做完檢查也未必能夠找到真正原因。要避免眼中風，最好還是注意控制血壓、血糖與膽固醇，避免不良習慣如吸煙、酗酒等。

養和醫院眼科醫生鄭智安醫生

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