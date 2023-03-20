養和話你知丨勿看輕兒童睡覺打鼻鼾！或患睡眠窒息症影響身高學業

身邊總有家人或朋友睡覺時會打鼻鼾，但如果小朋友睡眠時打鼻鼾又是否正常？小朋友睡覺打鼻鼾有機會是患上兒童睡眠窒息症，導致睡眠質素欠佳、日間專注力不足、學習困難、行為問題等，嚴重甚至會有生命危險。為甚麼兒童會患上睡眠窒息症？有何治療方法？本文請來養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強醫生拆解兒童睡眠窒息症的種種疑問。



甚麼是兒童睡眠窒息症？出現持續性鼻鼾要注意！

據香港兒童呼吸及過敏學會資料指出，每100名兒童就有10至15名有持續性鼻鼾，每4名有持續性鼻鼾兒童中就有1名患有兒童睡眠窒息症。中大醫學院曾進行研究指，香港有5%學齡兒童患有阻塞性睡眠窒息症，大部分有持續性鼻鼾的徵狀。

睡覺時打鼻鼾是兒童睡眠窒息症常見的徵狀之一。（圖片：Shutterstock）

養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強醫生指出，小朋友睡覺時間中有鼻鼾屬正常，然而鼻鼾頻率過高，即一星期多於三晚或持續性出現鼻鼾則是常見的睡眠窒息症徵狀。除了持續鼻鼾外，睡眠窒息症的徵狀還包括睡覺時出很多汗、磨牙、睡覺時張開口呼吸、呼吸聲很明顯、尿床等。日常生活方面，患者早上會感到特別疲累，因為睡眠窒息症會大大影響睡眠質素，導致專注力下降、情緒容易暴躁、過度活躍等，更會影響生長荷爾蒙分泌，使身材比同齡兒童較為矮細。吳醫生強調，即使小朋友沒有鼻鼾亦可能患有睡眠窒息症，家長可小心留意孩童有沒有出現上述多種徵狀，如有懷疑，應及早求醫接受檢查。

兒童睡眠窒息症大大影響睡眠質素，導致日間專注力下降、情緒容易暴躁、過度活躍，影響學業成績。（圖片：Shutterstock）

哪類兒童為患病高危人士？ 最早1歲已有徵狀出現

吳醫生續指，本身有鼻敏感、經常用口呼吸、肥胖、下顎細的兒童都是患上睡眠窒息的高危人士。另外，遺傳因素亦是患病原因之一，假如父母或祖父母有睡眠窒息症，下一代也比較容易患上。

兒童睡眠窒息症的患者早在1歲時就可以察覺到徵狀，例如經常鼻塞、用口呼吸、呼吸時有鼻鼾聲等，到2至5歲長大後扁桃腺更大時，徵狀會更明顯和嚴重，部分患者甚至會出現呼吸困難、生長遲緩、情緒問題等，影響兒童整體健康及發育。

兒童睡眠窒息症最早在1歲時就可以察覺到有徵狀。（圖片：Shutterstock）

兒童睡眠窒息症與成人睡眠窒息症的分別

兩者成因不同，兒童睡眠窒息症主要是因為扁桃腺肥大，而成人睡眠窒息症主因是肥胖，較少因扁桃腺問題所引致，徵狀除了跟兒童睡眠窒息症一樣會影響日間專注力和引起情緒等問題外，還會經常瞌眼瞓、渴睡。

如何診斷出小朋友患上此症？

吳醫生表示如家長懷疑小朋友患上睡眠窒息症，可帶他們到醫院進行睡眠測試，在小朋友的頭部、身上安裝儀器，可以記錄和測試睡覺期間的腦電圖、眼電圖，並測量呼吸時的氣流量和胸腹變化、窒息情況、血氧濃度、心跳率等等，醫生會按照得出的數據以判斷小朋友是否患上睡眠窒息症。

吳醫生表示小朋友可於醫院進行睡眠測試，診斷是否患上睡眠窒息症。（圖片：Shutterstock）

兒童睡眠窒息症6大常見成因及治療方法

當確認小朋友患上睡眠窒息症後，醫生會利用睡眠內窺鏡找出成因，常見與鼻膜、扁桃腺、懸壅垂（即「吊鐘」）相關，醫生需針對不同的患病成因決定治療方法。

成因一 鼻敏感、鼻膜腫脹

治療方法：先醫治鼻敏感，當處理好鼻敏感徵狀，睡眠窒息問題會隨之紓緩

成因二 扁桃腺發大

治療方法：做手術移除扁桃腺

成因三 經常用口呼吸令舌頭向後墜，阻塞呼吸道

治療方法：教患者做改善口腔肌肉的運動，或是套上下巴套強制合上嘴巴

成因四 下顎較細令舌頭塌下

治療方法：向牙科醫生訂製牙托套在上下齒間，以拉前下顎使呼吸管道暢通，避免舌頭塌下阻塞呼吸道

成因五 鼻腔狹窄

治療方法：由牙科醫生進行增闊上顎手術

成因六 多層面出現阻塞（包括骨骼、肌肉和軟組織結構問題 )

治療方法： 主要會利用「持續正氣壓呼吸器」(CPAP)幫助患者正常呼吸

很多人以為睡覺時打鼻鼾屬於正常現象，部分患者甚至不知道自己打鼻鼾，因而忽略其嚴重性！吳醫生提醒，兒童睡眠窒息症延誤治療可大可小，有研究亦顯示會增加成年後患上高血壓、心血管病的風險。家長可以多留意小朋友的睡眠狀況，有否不尋常的行為和情緒，這些都有可能是兒童睡眠窒息症的警號，如有懷疑，應盡早求醫，避免耽誤病情。

養和醫院兒童呼吸科專科醫生吳國強醫生

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