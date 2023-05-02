猝死｜結伴登山妻子不適 丈夫一路相伴最後竟陰陽相隔！

馬來西亞一名對夫婦早前一同攀山，過程中妻子疑似高山症發作感到不適，山地搜救隊到場將妻子抬下山腳，丈夫亦一路相伴，誰知在抵達登山口時，丈夫卻突然呼吸困難，當場倒地猝死！



綜合外媒報道，46歲的郭哲寶於本月24日和妻子一同攀登有著「神山」美譽的京那巴魯山，兩人在同日下午順利抵達半山驛站，惟妻子稍後時間突然感到頭痛及呼吸困難，疑似高山症發作，郭哲寶馬上報警請求協助，山地搜救隊到場後決定連夜將妻子送下山，以便送往醫院接受進一步治療，丈夫亦一路相伴在旁。

不料，當郭哲寶跟隨拯救隊伍到神山腳下時，竟毫無預兆的出現呼吸困難及抽搐等症狀，隨即便不醒人事。搜救隊雖然立即為其進行急救，並將夫婦二人送往就近醫院治療，可惜丈夫仍未能撐過這一關。

當地警方表示，死者遺體已被送往當地醫院進行解剖，警方以猝死案角度展開調查。

猝死可能有徵兆?！

猝死與隱性心臟病有關，雖然上述事件死者在病發前未有任何預兆，但其實在猝死前的一周，大部分患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。有研究顯示，猝死前的一天到一周，約有五成的患者有胸痛、兩成的患者有呼吸困難或心悸等症狀，其中女性較男性更容易出現呼吸困難，然而發生上述情況後，僅有不足20%的患者會到急診求醫。

▼ 猝死前一周的6大徵狀（按圖👇）

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▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

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高山症是什麼？

高山症是登山者在高海拔地區所面臨的一種疾病，由於缺氧導致的一系列身體反應所引起。當人體暴露在海拔3000米以上的高山環境中，由於空氣壓力的減少，氧氣分壓也隨之下降，導致人體的氧氣供應不足，從而引發一系列的生理反應。

早期症狀包括頭痛、頭暈、噁心、食慾不振、疲勞、失眠等。如果不及時採取措施，症狀可能會加重，導致高山肺水腫、高山腦水腫等危及生命的情況。因此，登山者在攀登高山前需要進行充分的體能和心理準備，並採取適當的預防措施，例如緩慢升高海拔、適當休息、充足飲水、合理飲食等，以減少高山症的發生風險。

預防高山症發作 出發前６大貼士

以下是預防高山症的一些方法：

1. 緩慢升高海拔



盡量避免快速爬升，應該讓身體逐漸適應高海拔環境，一般來說每天不要超過300-500米的高度差。

2. 合理安排行程



在攀登高山時，應該適當安排休息時間，讓身體有足夠的時間進行恢復。

3. 補充足夠的水分



在高海拔地區，由於氣溫較低，人們通常不會感到口渴，但是身體卻需要更多的水分來補充代謝消耗，所以需要喝足夠的水。

4. 合理飲食



在高海拔地區，人體的消化系統通常不太好，所以需要選擇易於消化的食物，避免過度飲食。

5. 預防感冒



在高海拔地區，由於氣溫較低，人們容易感冒，所以需要在行前備好一些感冒藥物。

6. 使用藥物



在高海拔地區，可以使用一些藥物來預防高山症，如乙酰唑胺等。但是使用藥物需要在醫生的指導下進行。