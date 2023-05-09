男性健康｜研究發現：睇得愈多AV愈易患勃起功能障礙？預防靠４點

不少男性都有觀看色情影片的習慣，適當的觀賞有助發泄慾望、減輕生活上的壓力。然而，有研究指經常觀看色情影有可能引致勃起功能障礙。美國一間企業Qualtrics進行了一項匿名調查，研究發現過量色情閱覽對男性性健康的潛在副作用，或引致男性患上勃起功能障礙（erectile dysfunction，簡稱ＥＤ）。



研究人員以問卷形式訪問了3033名男性，問卷內容涉及參與者的性習慣及與伴侶進行性行為時射精的情況。其中687名（22.7％）被排除在外，因為他們在最近四周內沒有進行性活動。

參與者回答了共 118 條關於性習慣的問題，例如手淫、他們看色情片的頻率以及與伴侶的性行為。研究小組發現，所有參與者平均每週觀看色情片的時間約為 69 分鐘。

觀看的色情內容越多，勃起功能障礙機會就越高！

當研究人員將觀看色情內容的數量與患勃起功能障礙的病歷進行比較時，發現在每週觀看 300 分鐘的 35 歲以下人群中，約３成人患有勃起功能障礙，而在觀看時間少於30分鐘的人群中，則只有１成。

而在在每週觀看 300 分鐘的 35 至 45 歲年齡組中，４成人患有勃起功能障礙。然而，一般只有５％參與者觀看了 300 分鐘或更長時間。

色情影片或令男性對性伴侶不滿？

該研究的研究人員之一、比利時安特衛普大學醫院Gunter De Win博士指，「我們看到他們觀看的時間與性伴侶的勃起功能之間存在一條負趨勢線。65% 的人認為與伴侶發生性關係比看色情片更令人興奮。這種相關性在 35 歲以下的年輕群體中最強。事實上，在 35 歲以下的群體中，我們看到的勃起功能障礙比預期的要多，約為 23%」

Gunter De Win又指，研究發現「超過 50% 的人在伴侶性行為中有勃起功能障礙的問題，但在看色情片時卻能正常勃起。」對於那些在伴侶性行為中有射精問題的人來說也是如此。若參與者一周觀看色情影片超過 300 分鐘，他們與伴侶的性生活質量就會降低，成癮分數愈高，這一反應就會明顯。

隨著現代技術變得愈來愈普遍，研究人員已經確定成癮性觀看色情影片與現實世界關係中的勃起功能障礙之間存在聯繫。

臨床性學家和心理治療師 Rob Weiss博士指，以他經營25年的洛杉磯地區性癮者治療中心的經驗，這現象已見怪不怪。他指，「色情成癮會導致男性對性刺激不敏感，這會導致男性更難喚起性慾，並難以達致和維持勃起。」他指，色情內容通常都會最大化的刺激男性慾望，尤其是在重度色情用戶中，現實世界中的單一伴侶無論多麼有吸引力，都無法與之匹敵。當投入愈多時在色情內容，就愈難在現實中得到滿足，從而導致勃起功能障礙。

預防勃起功能障礙靠4要點！

色情誘發的勃起功能障礙多為心理因素所造成的。以下是一些可以預防色情誘發的勃起功能障礙的方法：

1. 減少觀看色情內容的頻率



過度的觀看色情內容可能對性功能造成負面影響。因此，減少觀看色情內容的頻率可能有助於預防勃起功能障礙的發生。

2. 健康的生活方式



健康的生活方式可以有助於預防勃起功能障礙的發生。包括戒煙、減少飲酒、健康飲食和運動等都可以改善血液循環和心理狀態，從而提高性功能。

3. 與伴侶溝通



與伴侶建立良好的溝通和關係可以減少性功能障礙的發生。與伴侶分享您的感受和需求，建立信任和尊重，可以有助於減少焦慮和壓力，從而改善性功能。

4. 改變對色情的態度



對色情的消極態度可能會增加性壓力和焦慮，從而導致性功能障礙。改變對色情的態度，接受它是一種自然的性行為，可以減少焦慮和壓力，從而改善性功能。

預防色情誘發的勃起功能障礙需要改變生活方式和心理態度，建立良好的溝通和關係。如果您有任何疑慮或問題，最好諮詢醫生或心理學家的意見，以便找到最適合您的預防方法。