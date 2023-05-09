銀髮族｜藥物種類繁多 藥劑師：長者或容易漏服

據統計，本港有超過七成長者至少患有一種或以上的長期慢性疾病，另有40%長者需要服用五種或以上的處方藥物。但隨着年齡增長，長者身體機能逐漸衰退，亦衍生多種服用藥物問題，影響病情管理。香港藥學服務基金早前推出長者使用藥物支援及教育計劃，發現大部份長者不清楚藥物的用途以及保存方法，甚至有漏服的情況。主席蔣秀珠女士表示，「千萬不要小看這些問題，以高血壓為例，若不依從用藥，長者因而住院、再住院、過早死亡的風險比正常高出五倍」。



香港藥學服務基金主席蔣秀珠女士指出，千萬不要小看漏服藥物問題。（圖片來源：香港藥學服務基金提供）

蔣秀珠女士指出，由於長者記性及認知能力可能有所下降、對於病情的認識不足，再加上服用藥物種類繁多，可能會衍生存放混亂、新和舊的藥物都一同服用的問題，增加藥物相互作用的風險，以及影響服藥依從性。

藥物管理計劃 整合個人化藥盒

有見及此，基金會早前展開計劃，為長者進行一對一的藥物諮詢並建立完整病歷及藥物清單，同時亦會整合藥物。香港藥學服務基金項目經理蔡麗娜女士指出，計劃會提供個人化藥盒，幫助長者將藥物按用藥時間放入藥盒，從而提高他們的服藥依從性，也減少他們用藥時的困難。她補充，藥劑師會透過社區長者中心轉介，安排與長者會面，進行評估，為他們提供藥物諮詢及整理服務，亦會跟進有需要的個案，了解他們能否跟隨藥劑師建議依從用藥。

蔣秀珠女士表示，計劃已有超過500名長者受惠，當中僅不足三成長者與年輕家人或傭人同住，其他則為獨居或雙老家庭；七成長者獲處方十款或以上藥物，近兩成表示對處理繁複藥物感到困惑。

鍾太參加計劃前，會經常忘記食藥。（圖片來源：香港藥學服務基金提供）

鍾太本身因心血管疾病，需要服用多種藥物，她在參加計劃前，會經常忘記食藥，而且藥物儲存方式混亂，亦對某些藥物的副作用不清楚。在參與計劃後，藥劑師上門為鍾太重新整理藥盒，並告知每種藥物的副作用，令其漏服藥物次數明顯減少，甚至可自行執藥盒 。

基金會將展開藥物知識及管理培訓基礎藥物管理課程，主要培訓年輕長者（60至69歲），認識藥物標籤、使用與自我健康管理相關的手機應用程式、常見藥物副作用等等，亦希望透過教育這些年輕長者，從而將這些重要藥物資訊在長者間推廣。