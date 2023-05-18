便秘｜30歲OL滿腹「便便」 一個月才上一次廁所 醫生竟然這樣解決

現代人工作忙碌、壓力大，加上飲食不均衡，很容易就會導致便秘。台灣高雄就有一名30多歲的OL，患有嚴重便秘，常常一個月才大便1次，嚴重影響生活，只能到醫院求診，最後醫生為她切除近8成的大腸後，她才可以2天一次的頻率順利排便，擺脫滿腹「便便」的狀態。



據外媒報道，這名OL求診時稱自己因為嚴重便秘，總是腹脹不適又容易放屁，而且屁還超級超臭，常常讓她十分尷尬，亦會影響工作和人際關係。OL指自己亦曾試過各種方法，如服用瀉藥、軟便藥及益生菌等，惟成效皆不彰，只好到醫院求診。

經醫生檢查，OL並非患上腸癌、腸堵塞等疾病，便秘成因在於大腸蠕動過慢，糞便堆積在腸道，愈積愈硬，才導致她中便頻率降低，由於醫生評估過後，認為藥物改善成效不高，OL決定接受手術治療，透過內視鏡，醫生為她切除將近8成的大腸，藉此讓排便的「通道」變短，減少發生堆積、阻塞的機會。

OL的主診醫生指，手術切下的大腸，已因長期使用軟便藥，導致色素沈積呈現黑色，「且是黑到發亮」，異於常人，一般成年人腸道約100公分，切除約80公分腸道後，讓排便的通路變短、走捷徑。術後，OL可以在小量軟便劑等藥品的輔助下，大約2天可以排便1次，而且不再困難重重。

▼ 怎樣才算便秘？可用以下三個基本指標判斷。（按圖 👇👇👇）

+ 1

便秘三個基本指標：

• 每周排便少於3次



• 排便後時有「痾」不清的感覺



• 糞便乾硬致排便費力



便秘成因你要知！

便秘問題在香港十分普遍，根據2014年衛生署資料，於社區居住的成年人的便秘患病率為14.3%，小學學生為12.2%，而在學前兒童則為28.8%。

便秘的主要是由不良的生活習慣所導致，當中包括：

1. 飲食不當



飲食缺乏纖維素、水分等物質，食物消化不良，導致大便乾燥難排。

▼ 原來食錯某些食物，容易導致便秘。有哪8種易導致便秘的食物？（按圖 👇👇👇）：

+ 17

2. 缺乏運動



缺乏運動會使腸道蠕動減緩，進而影響排便。

3. 生活習慣不當



如長期憋便、排便時間不規律、不注意衛生等，也可能影響腸道健康，導致便秘。

另外，除了生活習慣一些身理或心理因素亦會導致便秘，如：

4. 藥物不良反應



一些藥物如鎮痛劑、抗抑鬱藥等，可能會影響腸道蠕動，導致便秘。

5. 疾病因素



如甲狀腺功能減退、糖尿病、結腸癌等疾病都可能導致便秘。

6. 心理因素



壓力、焦慮、緊張等情緒因素也可能導致便秘。

7種食物吃出腸道健康！

想要改善便秘問題，除了改善生活習慣外，亦可以進食一些高纖食物或益生元食物，有助益菌生長，抑制腸道中的不良菌，紓緩便秘。

以下是7種具有改善腸道健康和便秘功效的食物：

1. 燕麥



燕麥是一種富含可溶性纖維素的食物，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，減輕便秘症狀。此外，燕麥還富含β-葡聚醣、維生素B1、B2、E等營養素。

2. 菠菜



菠菜富含纖維素、維生素C、葉酸、鐵等營養素，可幫助腸道保持健康，促進腸道蠕動，減輕便秘。

3. 豆類



豆類如黃豆、綠豆、黑豆等，富含膳食纖維、植物蛋白、維生素B群等營養素，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，緩解便秘症狀。

4. 酸奶



酸奶富含益生菌，可幫助腸道維持菌群平衡，促進腸道蠕動，減輕便秘。此外，酸奶還富含鈣、蛋白質等營養素。

5. 蘋果



蘋果富含果膠，可增加糞便體積和水分，促進腸道蠕動，緩解便秘症狀。此外，蘋果還富含維生素C、膳食纖維等營養素。

6. 薏米



薏米含有豐富的膳食纖維和澱粉分解酶，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，緩解便秘症狀。此外，薏米還富含蛋白質、維生素B群等營養素。

7. 紅薯



紅薯富含膳食纖維和膳食澱粉，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，緩解便秘症狀。此外，紅薯還富含維生素A、維生素C、鉀等營養素。