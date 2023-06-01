本港夏季咬人蚊蟲危機—蚊／蠓別傻傻分不清 ！戶內外驅蚊好物推介

香港天氣濕熱，到處可見昆蟲滋生，特別是惱人的蚊蟲，不單些會叮咬人，還有機會引致嚴重的蚊傳疾病例如登革熱、瘧疾等等，去年曾有新聞報道國外有一名男童被蚊叮咬後出現流鼻血及嘔吐等病狀，及後被證實為染上登革熱，兩週之後更因病情惡化成器官衰竭而離世，所以蚊患帶來的疾病不容忽視。而本文會逐一介紹本地常見的的蚊蟲，日常家中有哪些位置容易滋生蚊蟲，同場更盤點多款夏天全效驅蚊好物給大家選購。



蚊／蠓別傻傻分不清！

在春夏的季節一般人以為被叮咬的昆蟲就是蚊子的錯，事實上不只有蚊子會叮人，其實還有其他昆蟲會叮咬人類，分別是蚊、吸血蠓、臭蟲以及蚤。

蚊

全球被發現的蚊高達三千多種，而香港錄得蚊子亦超過70種，常見的蚊種分別有傑普爾按蚊、微小按蚊、東鄉伊蚊、白紋伊蚊、致倦庫蚊以及三帶喙庫蚊。

傑普爾按蚊



傑普爾按蚊是本地的瘧疾病媒之一，會在荒田、沼澤處及小溪滋生，活躍的時間大約在晚上11時至淩晨2時之間，會吸動物血，亦非常喜愛吸人血。

微小按蚊



微小按蚊亦會傳染瘧疾，牠常見於岸邊多植物及有陽光的山溪河流的地方，並會在雨季前後，即每年的3至4月以及9至10月期間大量滋生繁殖，會於晚間吸人和動物的血。

東鄉伊蚊



東鄉伊蚊飛行能力強而且會傳播絲蟲病，常見在海岸邊貯有海水和雨水的石漥地方，並於在晚上叮咬人和動物。

白紋伊蚊



白紋伊的成蚊容易辨認的地方在牠的在胸背和腳均有白色間條，會傳播登革熱病，飛行能力約100米左右，並喜歡在細小積水處例如樹洞、竹泂、空罐等地方繁殖，喜愛在日間特別是日出至日落時間叮人，會在室外活動，同時亦會飛進室內。

致倦庫蚊



致倦庫蚊飛行能力很強並會傳播絲蟲病，每次產卵可多達300顆，任何有水的地方如盛水的器皿及污水渠斬可以大量繁殖，並只在晚上咬動物或人。

三帶喙庫蚊



三帶喙庫蚊會傳播日本腦炎以及絲蟲病，常見於水池、魚塘、積水草地、溪澗和水溝，並在晚間活動特別是入黑後一小時最為活躍，傾向室外活動但於吸血前後會停留於室內，會叮咬動物及人類。

常見的蚊傳疾病

瘧疾：瘧疾是一種能引致死亡的疾病，病原由瘧原蟲所引致，並由受感染的雌性瘧蚊透過叮咬傳播給人，雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，並於叮咬另一個健康的人時把瘧疾傳播開去。瘧疾的症狀常見有發冷、頭痛發燒、肌肉疼痛和無力，嚴重併發症可引致血液循環系統衰竭、器官衰竭（如腎臟衰竭）及昏迷。而香港會傳播瘧疾的蚊是微小按蚊和傑普爾按蚊。

登革熱：在香港會傳播登革熱的病毒是白紋伊蚊，而登革熱常見於熱帶以及亞熱帶氣候的地方，症狀包括噁心、嘔吐、淋巴結腫脹、出疹、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、高燒、嚴重頭痛等等，而登革熱又可以演變成重症登革熱，重症登革熱嚴重會導致血液循環系統衰竭甚至死亡。

日本腦炎：香港可傳播日本腦炎的病媒是三帶喙庫蚊、白雪庫蚊和棕頭庫蚊，日本腦炎病毒亦可經由卵傳給蚊的下代，病毒可通過含有日本腦炎病毒的蚊叮咬人而侵入人體，患病初時未有明顯症狀，到嚴重時會出現頭痛、發高燒、神志不清、昏迷、抽搐甚至癱瘓等情況。

蚊子潛伏室內四大黑點

冷氣機底的托盤：如果托盤積水無法排走就會滋生蚊蟲



花瓶及盆栽墊盤：墊盤及花瓶的水如果不是定期更換就會孳生蚊蟲



雪櫃底盤：底盤的積水如果不是定期更換就會孳生蚊蟲



裝雨傘的桶子：水積存在桶子內沒有清走也容易讓蚊蟲孳生



植物的葉腋：植物闊大的葉腋藏水亦足夠使蚊蟲滋生



吸血蠓

公園中常常看見的小黑昆蟲在飛來飛去，一被咬到會有紅色丘疹出現，而且異常痕癢及疼痛，其實那些不是蚊子，而是吸血蠓。吸血蠓體型比蚊子細小，約芝麻般大小，全身呈深褐色，它是屬於蠓科的昆蟲，而吸血蠓與蚊子一樣都是只有雌性吸血蠓叮咬人，不過蚊子喜愛逗留的地方在室外及室內，而吸血蠓大多數只會在室外叮人。由於吸血蠓的口器短小，所以無法叮咬被衣服覆蓋的地方，身體未有衣服覆蓋的地方就會是牠們攻擊的位置。香港常見的叮咬人類的吸血蠓包括有細蠓、環斑庫蠓和台灣蠛蠓。

細蠓



雌性成蟲常以脊椎動物的血液為食例如人類，哺乳動物和鳥類，牠喜愛於日間出沒，而幼蟲則喜歡在沿海地區濕潤沙泥內滋生。細蠓成蟲的翅脈退化，翅片透明白色，而會叮咬人的雌性細蠓長有細長尾葉用來在沙子或土壤裡產卵。

蠛蠓



蠛蠓喜歡在含腐解植物的濕泥繁殖，雌性成蟲會傾向在日間吸食脊椎動物的血液。

庫蠓



庫蠓喜愛在潮濕的泥土、腐爛的植物、水池等地方繁殖。庫蠓成蟲翅膀會長有深色淺色的小斑點。庫蠓一般會在日出時間和黃昏時候吸血。

吸血蠓一年四季都會活躍於室外，但牠的飛行力比蚊子低，牠們會在樹林間或有遮陰的地方棲息。吸血蠓會以“之”字形飛行，一般不會飛越離孳生地方100米以外的範圍，而吸血蠓叮咬皮膚有機會引致的發炎和痕癢可持續數天以至數個星期，而抓搔會使患處惡化，嚴皇有機會出現細菌感染及延緩傷處癒合，但吸血蠓並不如蚊子會有蚊類疾病傳播給人類。

圖源：防蟲鼠事務諮詢組

蚊與蠓的特性比較

體型：蚊子體型比吸血蠓大約一倍，吸血蠓的尺寸大約只有一粒芝麻的大小



口器：蚊子的口器較長可以穿透人的衣服叮咬，而吸血蠓口器較短難以在有衣服覆蓋的地方叮咬



病毒性：蚊子可以傳播傳染性的疾病，而吸血蠓則不算屬於病媒型昆蟲



聲音：蚊子通常會發出嗡嗡聲，而吸血蠓則不會發出聲音



出沒時間：蚊子通常見於春夏季，而吸血蠓則一年四季都會出現



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日常防蚊蠓小妙招

戶外防蚊小貼士



．穿着寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲

．於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成份的昆蟲驅避劑

．穿上可完全遮蓋足部的鞋，避免穿拖鞋或涼鞋

．把褲腳塞進襪子或長靴裏，以免皮膚與節足類動物接觸

．避免使用有香味的化妝品或護膚品

室內防蚊小貼士



．每星期為花瓶換水一次

．避免使用花盆底盤

．蓋好貯水器皿

．確保冷氣機底盤沒有積水

防蠓小貼士



．清除花圃上的垃圾、落葉和其他枯萎植物

．定期修剪生長茂密的植物，令泥土表面多些暴露於陽光和空氣中

．安裝紗網 ( 網眼小於 0.75 毫米 )

．穿長袖衫、長褲及按驅蟲劑標籤的指示使用驅蟲劑驅避吸血蠓。