中暑｜受颱風影響本周最高34度 防護中心提醒慎防中暑

超強颱風「山竹」曾在2018年吹襲香港，期間造成多處損毀，相信很不少人仍對當時的情景歷歷在目。據指，與2「山竹」同級別的「瑪娃」，現正在馬尼拉東北偏東位置集結，香港天文台預測，「瑪娃」今日（29日）會橫過呂宋以東海域，隨後一兩日轉向偏北方向移動，於台灣東部掠過，惟天文台指其路徑仍存在變數。



圖片來源：香港天文台

受「瑪娃」外圍下沉氣流影響，本周天氣普遍酷氣，最高氣溫徘徊33及34度，而高溫觸發的驟雨及雷暴會在周六起帶來驟雨。



圖片來源：香港天文台

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衞生署衞生防護中心今日（5月29日）就提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。

中暑嚴重可致死！

中暑是一種嚴重的熱病，如果不及時得到治療，可能會導致死亡。中暑是由於身體在高溫環境下失去過多的水分和電解質，並且無法有效地調節體溫而引起的。這可能會導致身體的熱平衡失調，進而影響心臟、肝臟、腎臟和中樞神經系統等重要器官的正常功能。

中暑的嚴重程度取決於身體暴露在高溫環境中的時間長短、身體狀況和治療的及時性等因素。中暑的症狀包括頭暈、噁心、嘔吐、心跳加快、呼吸急促、口渴、皮膚潮紅、疲勞等。如果不及時治療，中暑可能會進一步發展成為嚴重的熱中症，導致昏迷、痙攣、呼吸衰竭和死亡等。

▼▼▼同場加映：中暑急救方法（按圖了解）▼▼▼

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５類人士最容易中暑

雖然在香港並不常見，但其實在外國一些國家在遇上異上氣候時，經常都能見有人不幸「熱死」在家中或車內。

其中以下５類人最易中暑：

1. 建築工人、農民、運動員



長時間在高溫潮濕的環境下工作或活動。

2. 年齡較小或較老的人



因為他們的身體無法像年輕成年人那樣有效地調節體溫。

3. 患有慢性疾病的人



例如心臟病、高血壓、糖尿病等，因為這些疾病可能會影響身體調節溫度的能力。

4. 飲酒過量的人



酒精有可能會影響身體調節體溫的能力。

5. 補充水分不足的人



缺乏水分和電解質會影響身體調節溫度的能力。

衞生署衞生防護中心教你預防中暑！

衞生防護中心發言人指，「進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。」又解釋，「進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。」

圖片來源：衞生防護中心

衞生防護中心建議市民應外出活動時，應採取以下措施預防中暑：

穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；



避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；



戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；



在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；



不應留在停泊的汽車內；



及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。



圖片來源：衞生防護中心

衞生防護中心又提醒，市民應留意由天文台公布的最新和預測的紫外線指數。當紫外線指數偏高（6或以上）時：

減少陽光直接照射皮膚或眼睛；



穿着長袖的寬鬆衣物；



戴闊邊帽或撐傘；



選擇有遮蔭的地方，或戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡；



塗上防曬系數為15或以上的廣譜防曬液，並在游泳、流汗或以毛巾抹身後再次塗上；



及使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑預防蚊傳疾病時，應先塗上防曬霜，然後再塗上昆蟲驅避劑。



市民若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。