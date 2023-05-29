中暑｜受颱風影響本周最高34度 防護中心提醒慎防中暑
超強颱風「山竹」曾在2018年吹襲香港，期間造成多處損毀，相信很不少人仍對當時的情景歷歷在目。據指，與2「山竹」同級別的「瑪娃」，現正在馬尼拉東北偏東位置集結，香港天文台預測，「瑪娃」今日（29日）會橫過呂宋以東海域，隨後一兩日轉向偏北方向移動，於台灣東部掠過，惟天文台指其路徑仍存在變數。
受「瑪娃」外圍下沉氣流影響，本周天氣普遍酷氣，最高氣溫徘徊33及34度，而高溫觸發的驟雨及雷暴會在周六起帶來驟雨。
衞生署衞生防護中心今日（5月29日）就提醒市民，特別是進行戶外活動的人士，天氣酷熱，應採取適當措施，預防中暑及曬傷。
中暑嚴重可致死！
中暑是一種嚴重的熱病，如果不及時得到治療，可能會導致死亡。中暑是由於身體在高溫環境下失去過多的水分和電解質，並且無法有效地調節體溫而引起的。這可能會導致身體的熱平衡失調，進而影響心臟、肝臟、腎臟和中樞神經系統等重要器官的正常功能。
中暑的嚴重程度取決於身體暴露在高溫環境中的時間長短、身體狀況和治療的及時性等因素。中暑的症狀包括頭暈、噁心、嘔吐、心跳加快、呼吸急促、口渴、皮膚潮紅、疲勞等。如果不及時治療，中暑可能會進一步發展成為嚴重的熱中症，導致昏迷、痙攣、呼吸衰竭和死亡等。
▼▼▼同場加映：中暑急救方法（按圖了解）▼▼▼
５類人士最容易中暑
雖然在香港並不常見，但其實在外國一些國家在遇上異上氣候時，經常都能見有人不幸「熱死」在家中或車內。
其中以下５類人最易中暑：
1. 建築工人、農民、運動員
長時間在高溫潮濕的環境下工作或活動。
2. 年齡較小或較老的人
因為他們的身體無法像年輕成年人那樣有效地調節體溫。
3. 患有慢性疾病的人
例如心臟病、高血壓、糖尿病等，因為這些疾病可能會影響身體調節溫度的能力。
4. 飲酒過量的人
酒精有可能會影響身體調節體溫的能力。
5. 補充水分不足的人
缺乏水分和電解質會影響身體調節溫度的能力。
衞生署衞生防護中心教你預防中暑！
衞生防護中心發言人指，「進行戶外活動時，應帶備並補充大量水分，以防脫水。」又解釋，「進行消耗體力的戶外活動時，應避免飲用含咖啡因的飲品，例如咖啡和茶，以及酒精類飲品，以免增加水分經泌尿系統流失的速度。」
衞生防護中心建議市民應外出活動時，應採取以下措施預防中暑：
穿着淺色、寬鬆及通爽的衣物，減少吸熱，方便排汗及散熱；
避免做劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，高溫、出汗及疲乏均會增加身體的負荷；
戶外活動宜安排在早上或下午較後時間進行；
在室內應盡量打開窗戶，利用風扇或冷氣保持通爽涼快；
不應留在停泊的汽車內；
及盡量安排在較涼快的時間工作。若必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，開始工作後，循序漸進調整工作步伐，並適時在蔭涼處休息，恢復體力。
衞生防護中心又提醒，市民應留意由天文台公布的最新和預測的紫外線指數。當紫外線指數偏高（6或以上）時：
減少陽光直接照射皮膚或眼睛；
穿着長袖的寬鬆衣物；
戴闊邊帽或撐傘；
選擇有遮蔭的地方，或戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡；
塗上防曬系數為15或以上的廣譜防曬液，並在游泳、流汗或以毛巾抹身後再次塗上；
及使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑預防蚊傳疾病時，應先塗上防曬霜，然後再塗上昆蟲驅避劑。
市民若出現頭暈、頭痛、噁心、氣促、神志不清等病徵，應立刻休息和求助，並盡快求醫。
為何本周天氣普遍酷熱？
據香港天文台指，與2018年超強颱風「山竹」同級別的「瑪娃」，正集結馬尼拉東北偏東位置，受「瑪娃」外圍下沉氣流影響，導致本周天氣普遍酷氣，今日衞生署衞生防護中心就提醒市民慎防中暑......了解防護中心的防暑建議按此
什麼是中暑？
人在酷熱的環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現熱衰竭甚至中暑等情況......按此了解中暑症狀