抗衰老｜45歲富豪年花千萬抗衰老 爺孫三代換血只為「回春」？

為求青春永駐，你願意付出什麼？美國一名富豪不但願意每年花費 200 萬美元（約港幣 1560 萬）來定製「回春」療程。近日，更嘗試用17歲兒子的血液為自己換血，以求「逆齡抗衰老」。



（圖片來源：Bryan Johnson Youtube 截圖）

據外媒報導，現年 45 歲的矽谷科技大亨布萊恩約翰遜（Bryan Johnson），連同他17歲的兒子及70歲的父親，近日於德州阿靈頓（Arlington）診所「Resurgence Wellness」進行了一次「三代換血」計畫。

過程中，約翰遜將自己 17 歲兒子的 1 公升血液注入體內，同時又把自己的1公升血液捐給 70 歲的父親，希望藉此能改善身體的衰老進程。

現年45 歲的約翰遜是一名企業家，曾將旗下企業以８億美元出售給EBay 而發家致富，現時坐擁近 50 億美元身家。多年以來，約翰遜一直致力發展「逆齡」科技，現時更在 30 名醫生和再生健康專家組成的團隊監督之下進行名為「藍圖（Project Blueprint）」的一系列治療方案，計劃內容包括遵循嚴格的飲食規定、睡眠及運動時間、頻繁醫療檢查，而「換血」亦是計劃的一部份。

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據報指，約翰遜過往亦曾從年輕健康的匿名捐血者身上獲得血漿，他會進行篩選以確保他從一個擁有理想體重指數、生活方式健康且沒有疾病的人那裡接受血液。而他亦會支付捐血者價值 100 美元（約港幣 780 元）的禮物卡，而完成一次手術約需 5500 美元（約港幣 43000 元）。

曾經有研究顯示，將年紀較大的老鼠與年紀較輕的老鼠縫合在一起，使它們共享一個循環系統時，年老的老鼠在認知功能、新陳代謝和骨骼結構方面均有所改善，但這些研究存在巨大爭議，同時用於人類的實驗數據很少，「換血」是否有效仍存有疑問。另外，亦有研究人員指，這個做法可能會有危險的副作用，例如引發劇烈免疫反應。

７種食物能有助延緩衰老

延緩衰老、或甚長生不老一直是人類追求以久的目標，但卻不是人人都可以負擔得起每年花費千萬追夢。若無法負擔得起龐大的醫療開支，不如嘗試從飲食上着手，在相對低廉的價格內，或者也可以得到不錯的結果。

以下是７種能有助延緩衰老的健康食品：（按圖了解👇👇👇）

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1. 藍莓



藍莓是一種強大的抗氧化食品，它含有大量的花青素和類胡蘿蔔素，這些成份可以保護身體免受自由基的損傷，減緩衰老過程。

2. 薑黃



薑黃及其活性化合物薑黃素，可以穿過血腦屏障，具有超強的抗炎和抗氧化功效，有助於腦部健康。

3. 菠菜



菠菜是一種富含葉酸、維生素E和葉黃素的綠色蔬菜，這些成份可以保護身體免受自由基和紫外線的損傷，減緩衰老過程。

4. 紅酒



紅酒中含有一種叫做白藜蘆醇的化合物，它具有抗氧化和抗炎作用，可以保護身體免受自由基和炎症的傷害。

５. 高脂魚



高脂魚包括三文魚、鱒魚、秋刀魚、鯖魚和吞拿魚，都是omega-3脂肪酸的來源！大腦約60%由脂肪構成，其中一半的脂肪由omega-3脂肪酸組成，大腦用omega-3來構建大腦和神經細胞。

6. 綠茶



綠茶中含有一種叫做兒茶素的化合物，它具有強大的抗氧化作用，可以保護身體免受自由基的損傷，減緩衰老過程。

7. 番茄



番茄中含有一種叫做番茄紅素的抗氧化物質，它可以保護皮膚免受紫外線的損傷，減緩皮膚衰老的過程。