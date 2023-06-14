淋巴癌｜港女子眾籌200萬治癌一日達標 什麼是CAR-T細胞療法？

香港人再度證明人間有愛！原任職英文科老師、27歲的黃莛恩（Sasha）因第四期淋巴癌復發，需以CAR-T細胞療法續命，然而高昂的醫療費早已令她積蓄耗盡。走投無路的她在昨晚（11日）發起網上眾籌，以盼籌得200萬用於治癌，豈料，只需一天她便籌到了目標金額。



日前，Sasha於社交平台及眾籌網站撰文，急求善心人捐款協助抗癌。今年27歲的Sasha，去年12月不幸確診罕見的淋巴瘤（PMBL)第四期。雖然她一直樂觀抗癌，更已接受多達六次化療，原以為多做一次化療即可痊癒，可惜事與願違，病情竟再度復發，腫瘤重新快速生長。Sasha引述醫生指，接受二線化療及骨髓移植，很大機會未必奏效，「我唯一的希望只得嵌合抗原受體T細胞療法 (Car T)。」

然而，本港公立醫院沒提供此項治療技術，相關療法造價昂貴，早前的治療已令其耗盡積蓄，只好在網上發起眾籌。現時，她已成功籌獲所需金額，表明將會加油抗癌，「我會盡我最大努力打好呢場仗！」她又對眾人致以感激：「我完全感受到大家嘅愛，我愛大家，我愛香港，我愛香港人。祝福你哋所有人生活安好！一生平安！」

什麼是CAR-T細胞療法？

長久以來癌症的治療手段大都分為３種，即手術、放射線治療及化學治療，自二十一世紀以來標靶治療方興未艾，由於對癌細胞生理及分子機轉的了解日漸增加，新的治療方法如雨後春筍般的出現，但大多數新藥只能控制病情，對於徹底治癒的目標仍有一段很長的距離。然而，CAR-T細胞治療的出現，可能為癌症患者帶來新的希望。

CAR-T細胞治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy，嵌合抗原受體T細胞療法）是一種革命性的癌症免疫療法，它利用患者自己的免疫系統來攻擊和消滅癌細胞。這種療法主要用於治療某些類型的血液癌症，如急性淋巴細胞性白血病（ALL）和大細胞性B細胞性淋巴瘤（DLBCL）等。

CAR-T細胞治療的具體過程如下：

1. 收集T細胞



醫生從患者體內抽取血液，並通過特殊技術分離出T細胞。T細胞是免疫系統的一部份，可以識別並攻擊感染細胞和癌細胞。

2. 基因改造



在實驗室中，科學家將一段特殊的基因（嵌合抗原受體，CAR）轉入T細胞。這使得T細胞能夠識別並攻擊特定的癌細胞表面蛋白。

3. 培養與擴增



改造過的T細胞（CAR-T細胞）在實驗室內培養和擴增，直到達到足夠的數量。

4. 回輸到患者體內



將培養好的CAR-T細胞回輸到患者體內。一旦進入患者體內，CAR-T細胞開始尋找並攻擊標有特定抗原的癌細胞。

CAR-T細胞治療在近年來取得了重要的臨床成功，對某些癌症患者來說，提供了一種新的有效治療方法。然而，這種療法也存在一定的副作用風險，如發炎風險（細胞因子風暴）和神經毒性等。因此，CAR-T細胞治療目前仍在不斷研究和改進，以減少副作用並擴大其適用範圍。

淋巴癌知多啲？

淋巴癌（即淋巴系統內的腫瘤）種類繁多，並可分為霍奇金淋巴癌和非霍奇金淋巴癌兩大類，而香港更以後者的發病率較高。其實淋巴癌是一個不可掉以輕心的癌病，因為它是緊隨肺癌、肝癌及大腸癌等的常見癌症，亦是香港「十大癌病殺手」之一，據香港癌症資料統計中心資料，在2020年，非霍奇金淋巴瘤共有1068個新症，死亡人數有397人。而涉及T細胞的淋巴瘤則相對罕見，僅佔非霍奇金氏淋巴瘤的3%，當中包括以下4種：

1. 血管中心性淋巴瘤

2. 皮膚T細胞淋巴瘤

3. 間變性大細胞淋巴瘤

4. 血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤



淋巴系統其實遍及全身，不過早期的淋巴腫瘤主要是結集在頸部附近的淋巴腺上。（Shutterstock）

有些人以為「淋巴」就在頸部附近，其實它的幅蓋範圍遠不只於頸部。由淋巴管及淋巴腺所組成的網絡是佈滿全身各處，以讓淋巴細胞循環至身體各個器官和組織，發揮抵抗細菌感染的功能。不過當淋巴細胞發生惡性病變時，淋巴細胞便會不斷增生和結集在淋巴腺內，形成腫瘤，並且蔓延至骨髓、肝臟和其他器官。這種原發於淋巴系統的癌病，就是淋巴瘤，而且目前並沒有能百分百預防淋巴癌的方式。

+ 7

罹患淋巴癌原因

醫學界至今仍未完全了解淋巴癌的成因，但近年研究報告顯示，某些風險因素會增加患淋巴癌的機會。

▼▼▼淋巴癌風險因素（按圖了解👇👇👇）：

+ 1

預防淋巴癌最重要3點！

預防淋巴癌的方法包括：

1. 保持健康的生活方式



保持健康的飲食習慣，避免吸煙和過度飲酒，保持適當的體重和運動量。

2. 避免暴露在有害物質中



某些化學物質和環境污染物可以增加淋巴癌的風險，如農藥、染劑、殺蟲劑等化學物質，因此應盡可能避免接觸這些物質。

3. 保持免疫系統健康



免疫系統受損可能會增加淋巴癌的風險。因此，要確保充足的睡眠和減少壓力，以及避免接觸可能傷害免疫系統的物質。

4. 接受早期篩檢



某些淋巴癌可以透過早期篩檢進行檢測和診斷，進而提高治療成功的機會。因此，定期接受健康檢查和篩檢是非常重要的。

需要注意的是，淋巴癌是一種復雜的疾病，其發病原因不完全清楚。因此，雖然可以採取上述預防措施，但無法保證完全避免患上淋巴癌。如果您有任何疑慮，請儘早就醫並接受專業醫療建議。

（參考資料：香港癌症資料統計中心）