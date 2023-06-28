冷氣病｜室內外溫差超「這度數」損健康！3招緩解按摩耳朵也有效

問題：室內外溫差幾度以內比較不會影響健康？

1. 3度

2. 5度

3. 7度



答案：【2】，5度以內最佳。

近日天氣潮濕炎熱，大家更要小心急於進出冷氣房時的身體狀況：（按圖了解）

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炙熱暑氣把人逼到冷氣房裏，但室內外溫差超過5度，就會增加身體的負擔，容易出問題。

高溫下自律神經作用，會使血管擴張，把熱氣排出體外，但如果室內外溫差超過5度以上，身體表面感覺到外面的冷空氣，反過來使得皮膚或毛細孔收縮，避免熱的釋出，兩相衝突下，生理功能就會紊亂失衡。

例如由熱入冷之時，腦血管經歷熱脹冷縮，最容易出現頭痛症狀，更嚴重的甚至引發心臟病或腦中風。

而室內外溫差大，加上香港濕度高，身體的熱更不易排出體外，中暑情形也很普遍。從中醫角度，這樣中暑現象屬於「陰暑」，主要因皮膚毛孔、微血管收縮，體溫調節失衡，而有惡寒發熱、頭痛噁心、身體倦怠等類似感冒症狀，因此也稱為「熱感冒」或「暑濕性感冒」。

所以為了不擾亂自律神經的平衡，室內外溫差還是控制在5度以內較好。

另一方面，在與室外相差5度以上的冷氣房內待久了，也會生病。冷氣房加上久坐不動，致使末梢血循差又不排汗，排熱機能無法充分運作；當身體的排熱機制來不及運作，體溫直線飆升，就會造成脫水等現象。

還有冷氣房的乾燥問題。皮膚容易乾燥發癢，特別是患有慢性皮膚疾病，對溫度變化相當敏感。長期戴隱形眼鏡，患慢性結膜炎或乾眼症的人，眼睛容易乾澀，復發機率也高。

3招緩解冷氣病

1. 分段進出冷氣房

台北振興復健醫學中心一般健檢科主任林雨亭建議進入冷氣房可採分段式：踏入冷氣房先待3～5分鐘，旋即走出室外陰涼處再待幾分鐘，之後再步入室內，反覆2～3次，等身體較能適應室內低溫，就可留在冷氣房工作。待在室外時，不妨扭扭腰、伸展身體。

這種分段進出冷氣房的方法，特別適合中老年人，尤其有高血壓、糖尿病，最好避免猛然進出冷氣房。

2. 按摩耳朵

出現頭痛症狀時不妨按摩耳朵四周，調整腦部血液循環，減緩頭痛。曾是針灸醫師的林雨亭解釋，按摩耳朵有雙重效果，稍微用力按摩耳朵（屬於強刺激），在中醫上有散熱效果。如果輕輕按壓耳朵（弱刺激），則有溫暖效果。

3. 多運動

不論中西醫師都一致認為，平時多運動，增強血管彈性，讓毛細孔恢復正常排汗調節體溫功能，增強人體對抗溫差的耐受力，才是根本之道。

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【本文獲「康健雜誌」授權轉載。】

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