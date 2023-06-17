服藥須知｜年紀大多藥食？當心藥性相撞　病痛多人士更要當心

因應高齡化社會來臨，追求活躍老、健康老蔚為潮流，也帶動老年醫學的發展。不過，究竟甚麼是老年醫學？哪些狀況適合去看老年醫學科呢？



臺大醫院雲林分院老年醫學部主任張欽凱說，在近代醫學的發展史上，「老年醫學」算是一個新興的領域，不同於大眾熟知的內科、外科、婦產科、兒科等，老人醫學強調的是以功能為導向的「全人醫學」。

也就是說，老人醫學要看的不只是單一的心臟、腎臟或腸胃系統，而是以人體「整體功能」為出發點，透過各種評估手段與診察方式，讓被照顧的老人得到整體功能的進步。

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「藥吃比飯多」，當心多重用藥風險

人到老年後，慢性疾病增加，也會需要使用多種藥物來控制病情，甚至有人會覺得人老了「藥吃的比飯還多」，進而造成「多重用藥」的問題，這又會對身體造成甚麼影響呢？

張欽凱說，其實不只台灣，全世界的高齡長輩都面臨多重用藥的問題，其中一個原因就是因為年長後身體機能衰退，各種慢性病就容易跑出來，例如糖尿病、高血壓等，心臟功能也不大好。

不過各界對「多重用藥」的定義不太一樣，但無論是吃5種、8種、甚至更多藥物，多重用藥都可能衍生幾個問題：

首先，是藥物之間產生不必要的交互作用，可能增強藥物功能，但這功能不見得是好的。

舉例來說，發生缺血性中風或心肌梗塞之後，常需要使用抗凝血劑、抗血小板如阿斯匹靈等藥物，但很多長輩也常因關節炎等疾病而服用止痛藥。「如果這兩個藥一直吃，又沒有一個全面的監控，止痛藥與抗凝血劑或抗血小板一起吃，就可能增加腸胃道出血的風險。」

其次，是兩個藥物一起吃的時候，可能導致其中一個藥效變得不好，甚至完全失去效用。

例如許多女性常有缺鐵性貧血，因此需要補充鐵劑，但她們也常有胃酸過多的問題，需要服用制酸劑；由於制酸劑會抑制鐵劑吸收，因此若同時服用兩種藥物，鐵劑就是「白吃了！」

張欽凱解釋，台灣常見鐵劑是A醫生開，制酸劑是B醫生開立，也就容易發生用藥發生不良的交互作用，或藥物效果被抵銷的狀況。

出現5狀況可進行「周全性老年評估」

老後身體機能下降，各種疾病也上身，也就容易出現上述「藥吃比飯多」的狀況。但造訪不同的專科醫生，彼此之間的診治可能會出現差異，或讓病人及家屬無所適從的地方，這就需要老年醫學專科醫生上場抽絲剝繭。

而考量老年患者病況複雜，有時會需要醫生給予周全性老年評估（CGA），但甚麼狀況下，會需要做評估呢？

張欽凱指出，周全性老年評估其實是一個複雜、花時間的評估流程，不過簡單來說，有幾種狀況就應該進行評估：

．整體功能衰退：例如行走速度越來越慢，甚至走路型態怪怪的

．經常跌倒、步態不穩：1年不只發生一次，甚至發生2次或3次以上，且導致嚴重後遺症如骨折

．越來越瘦，且體重減輕超乎預期

．常跑不同診所或科別看病取藥，擔心有藥物的交互作用或需要減藥的問題

．認知功能退化，如記憶力退步、精神不好，甚至感覺憂鬱，常有負面念頭等。



上述這些狀況都可以帶來老年醫學科，讓醫生做進一步的評估。

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與台灣鄰近的日本，是全球人口老化最快速的國家，而在老年健康與照護上也值得台灣借鏡。張欽凱說，綜合日本各界觀點，銀髮族要維持基本健康有3個要件：

1. 吃的好、吃的營養，首先他一定要有良好的咀嚼吞嚥力，保有一定數量的牙齒。



2. 運動有益健康，除了散步、健康操、跳土風舞之外，若能適當做一些肌力訓練、重訓的話，對於預防肌少症和肌肉流失有很大的幫助。



3. 觀念更新，要跟社會保持連結、不跟社會脫節。建議長輩要有自己的社交團體與重心，如宮廟聚會、長青食堂交誼閒聊、健腦活動等，都是保持健康身心非常重要的3個關鍵。



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