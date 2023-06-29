新郎講完「我願意」後即猝死?! 血栓出現前５大徵狀 自測心臟健康

美國內布拉斯加一對情侶於上周一（１９日）在親友見證下完成婚禮儀式，誰知新郎才在婚禮上說完「我願意」後不久就突然昏倒，送院後被證實不治。新娘僅當了10分鐘人妻就變成寡婦。



據外媒報道，來自內布拉斯加州奧馬哈（Omaha）的Toraze Davis及Johnnie Mae Davis特地選擇在６月１９日結婚，除了那天是美國的解放黑奴紀念日，更因為這日是Johnnie Mae祖母的生日。可惜在48歲的新郎Toraze Davis對妻子說出「我願意」，並步出教堂合照不久便昏迷倒地，緊急送院後確認患上心臟血栓，最終宣判不治離世。

據悉，新娘Johnnie Mae Davis的父親不久前才去世，正準備步出人生低潮，可惜卻又在婚禮上親眼目睹丈夫猝死，令人不禁慨嘆人生無常。

心臟病可說是隱形殺手，本次的事主Toraze Davis就不幸死於心臟血栓。心臟病發來得突然，在香港的致命疾病中為第３大殺手，僅次於腫瘤癌症（cancer）和肺炎。每年每10萬名港人，就有70至近百人因心臟病死亡。

血栓出現前５大警號！（按圖看清👇👇👇）

+ 6

當體內凝結的血塊塞住血管時，會使血液無法流通身體內的組織器官，最常見的症狀就是心臟血管的動脈栓塞，所導致的心肌梗塞和冠心病。心臟病平時沒有病徵，但其實在血栓形成之前，大部份患者都有危險徵兆，卻常常被忽略而失去提早診斷和預防的機會。

以下是一些可能的先兆：

1. 肢體腫脹和疼痛



血栓形成可能會導致局部肢體腫脹和疼痛，這是由於血液在血管內凝結形成血塊，阻塞了正常的血液流動。在這個時候應避免走動，以防血栓脫落堵塞心血管或腦血管，盡速到醫院求醫。

2. 皮膚變化



血栓形成可能會導致局部皮膚顏色變化，如變為紅色或發紫，皮膚也可能會變得熱、發癢或發緊。

3. 肢體發麻或無力



血栓形成可能會導致肢體發麻或無力，這是由於血液無法正常流動，導致肢體沒有足夠的氧氣和營養物質供應。

4. 呼吸困難



患者可能會在久坐或臥床時出現呼吸困難的現象，並在深呼吸後得到緩解。這可能是因為血栓發生在肺部，或會導致呼吸困難、咳嗽、胸痛等症狀。

5. 心悸或心律失常



據統計，臨床上的急性心臟血栓患者的有3到4成，會在發病前的一周內出現心悸、心律失常、胸痛等症狀。可惜患者往往未能反應這是血栓的先兆，因此錯失了最佳的治療機會。若出現胸悶胸痛現象時，尤其是中老年人，要立刻就醫檢查。

▼ 猝死前一周的6大徵狀（按圖👇）

+ 12

研究發現：行樓梯都可以檢測心臟健康

要預防心因性猝死，可先了解自己的心臟狀況，早前有研究發現日常行樓梯已可做到，原來可測試自我心臟健康。

根據《Healthline》報道，歐洲心臟學會（European Society of Cardiology ）發表研究，行樓梯是檢查心臟健康的簡單方法。心臟科專家兼研究作者Dr. Jesús Peteir表示，如你行4段樓梯（60步），需時超過1分半鐘，心臟或許就不太健康！

研究中找了165名參加者，每人首先被要求在跑步機上行或跑，直至筋疲力盡，並以代謝當量（METs，即代謝水平）紀錄各人的運動能力。休息後，測試組的參加者，需快速（不是跑樓梯）行4段樓梯（60步），然後再測量。

▼ 行樓梯點反映心臟健康？（按圖 👇👇👇）

+ 1

研究發現，從心臟功能的影像檢查結果顯示，花超過1分半鐘行樓梯的參加者中，有58%的人心臟功能異常。相反，行樓梯只需1分鐘以下，只有32%心臟功能異常。可見，行樓梯的速度，或可反映出心臟功能。

結果亦發現， 只花40-45秒或以下爬樓梯的參加者，代謝當量高達9-10或以上。

過去的研究顯示，在運動測試中，代謝當量達到10，和低死亡率有關；每年的死亡率只有1%或以下，十年的死亡率，約為10%。花1分半或以上，才爬完樓梯的參加者，代謝當量少於8，也即是每年的死亡率，大約2-4%，或是在十年間的死亡率達30%。

▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

+ 26

相關文章：【猝死】心臟病發猝死年輕化10先兆！天氣變更高危救命黃金5分鐘

行樓梯測試是否人人適合？

行樓梯會令心率加速較快，心臟出問題，如心血管阻塞，在高心率時，就容易出現胸痛或是呼吸急促等症狀。不過要留意，在是次研究中，每3名參加者中，就有1人行樓梯速度快，心臟功能仍然是不正常，可能是冠心病的警號。

耶魯醫學院教授Dr. Oyere K. Onuma表示，行樓梯測試十分簡單，不需要器材；相比一般傳統的壓力測試便宜，又更為快速。不過，她指，行樓梯測試中，並沒有統一的標準，例如樓梯的種類、行樓梯的步速等，因此可能影響測試結果。長者或行動不便的患者，行樓梯時亦可能會出現困難，未必適合。

▼ 邊啲人不適合行樓梯做運動？（按圖 👇👇👇）

+ 3

所幸的是，行樓梯並不是測試心臟功能的唯一測試。日常例如能否將購物袋從超市搬上車不吃力、能否一次性行兩條街不氣喘等，其他日常活動也可被列為評估心臟健康的指標。

她補充，運動能力是評估整體心臟健康的重要指標之一。如你發現，做中等至劇烈強度的運動時，能力有所下降，代表身體可能出現問題，應諮詢醫生的意見。另外，你也可觀察心率的變化，在劇烈運動後，心率需要多長時間才能下降至正常水平。

行樓梯作體能活動小貼士

事實上，平時行樓梯也可成為體能活動，世衛建議，成年人每星期累積至少150分鐘的中等強度帶氧體能活動，不如有助控制體重，也可改善肺功能，尤其都市人經常「很快」沒時間又或沒有運動習慣，行樓梯是將體能活動融入生活的方法之一。

行樓梯既可改善心肺功能、促進血液循環、減低患冠心病、高血壓、糖尿病及結腸癌的風險，還可強化肌肉、燃燒脂肪，從而控制體重。

▼ 行樓梯當運動，為免受傷，事前準備要做足，如何揀選樓梯，以及姿勢3大事項要注意！（按圖 👇👇👇）

+ 7