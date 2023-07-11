先天缺牙｜日本首創「牙齒再生」藥物 有望治療先天性缺牙症患者

通常人的一生只會生兩次牙齒，在這之後若牙齒出現了破損或缺失，就只能選擇安裝假牙或植牙，但未來或者不再需要使用這些方法。



據日媒報道，日本正在研究一種突破性藥物，該藥物可以讓人長出新牙齒，臨床試驗將於 2024 年 7 月開始。研究團隊表示，他們的目標是在30年內實現實際應用。目前藥物還處於動物實驗階段，但已經成功令動物長出了繼乳牙和恆牙之後的「第三代牙齒」。

醫學研究所北野醫院牙科和口腔外科主任兼首席研究員的高橋克表示，「長出新牙齒的想法是每個牙醫的夢想。從研究生時期起，我就一直在研究這個問題。我有信心能夠實現這一目標。」

高橋克自2005年開始在日本京都大學進行研究，並發現老鼠體內有一種特殊的基因會影響牙齒的生長。若名為「USAG-1」的基因受到抑制，可以有助刺激牙齒生長。因此研究小組開發了一種能夠阻斷該蛋白質功能的中和抗體藥物，並於2018年的實驗中，為先天牙齒數量較少的小鼠被注射藥物，從而長出新牙齒。該研究成果於2021年發表在美國科學論文上，作為世界上第一個牙齒再生醫學的開端而受到廣泛關注。

研究人員指，這種藥物除了可以令一般人長出新的牙齒外，更有助於治療先天性無齒症的患者，目前研究團隊正在努力使該藥物可供人類使用。高橋克表示，「希望有一天，牙齒再生藥物成為繼假牙和植牙之外的第三種選擇」。一旦確認對人體沒有不良影響，將針對2至6歲先天性缺牙兒童進行治療。

什麼是先天性缺牙？

先天性缺牙是指生理時就缺少自然牙齒的症狀，約佔人口的 1%。根據缺少牙齒的程度，先天性缺牙可以分為３種：缺牙症、少牙症和無牙症。缺牙症是指缺少少於 6 顆牙齒，少牙症則是缺少超過 6 顆牙齒，而無牙症則是全口沒有牙齒。

先天性缺牙如果沒有缺乏適當的治療處理，就很有可能讓患者口腔出現咬合不正、齒列紊亂、牙縫過多或是牙口清潔困難，此時以上種種原因，就很有可能導致牙周疾病等問題。而且由於一般人不會特別去數自己口腔內的牙齒數量，導致患者很難發現自己患上了先天性缺牙。

先天性缺牙的成因

另外，由於先天性缺牙的疾病性質，患者亦很難預防。以下是一些可能導致先天性缺牙的原因：

1. 遺傳因素：先天性缺牙可能與遺傳基因有關。有些基因的突變或缺失可能會導致牙齒的形成或分化出現問題，從而導致牙齒的缺失。



2. 胚胎髮育異常：在牙齒的發育過程中，如果出現胚胎髮育異常，可能會導致牙齒的形成出現問題，從而導致牙齒的缺失。



3. 環境因素：孕期的營養不良、藥物的使用、輻射、感染等因素可能會對牙齒的發育產生影響，從而導致牙齒的缺失。



4. 其他因素：有些疾病和綜合症，比如唐氏綜合症、愛迪生綜合症等，也可能會導致先天性缺牙。



如果先天缺牙的位置，對於咀嚼功能、面貌美觀、咬合形態影響不大，可以透過牙醫師評估後，定期觀察後做處理。不過如果天生缺牙，導致有齒列不整、深咬或開咬問題時，在小朋友恆齒發育齊全後，就應該儘早與專業牙醫師諮詢，尋求良好的改善對策。