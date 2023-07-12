乳癌｜狗狗通過嗅覺為主人找出乳癌 癌症真的有味可尋？

狗是出了名嗅覺敏銳的動物，但你又是否知狗狗的嗅覺不但可以用於緝毒尋人，更可以嗅出疾病味道！



據外媒報道，英國一名50歲名為特麗莎·艾莉森（Trisha Allison）的婦人，某日正躺在沙發上看電視時，她飼養的的牧羊犬露娜（Luna）突然向她撲過來，並在這個過程中抓和嗅聞她的右側乳房。不久之後，特麗莎的乳房持續地感到疼痛，於是她便預約了醫生檢查身體，在活組織切片檢查後，醫生證實特麗莎罹患了乳癌。

艾莉森目前在當地醫院接受治療，已進行2次手術切除腫塊，至於是否需要進行術後輔助化療就仍有待醫生決定。

特麗莎表示，雖然自己每隔幾個月都會自行檢查一下乳房，但露娜的提醒令她更早發現了自己罹患乳癌。她提醒指，「即使不是被寵物促使去檢查，我想呼籲女性定期檢查自己的身體很重要。」

狗狗真的能嗅出疾病味道？

醫療偵測犬正在接受訓練（圖片來源：Twitter@MedDetectDogs）

狗隻擁有極其敏銳的嗅覺，遠遠優於人類。人類有大約 500 萬個嗅覺受體，而狗隻品種而定，最多可有多達３億個。除了嗅覺受體的數量之外，狗的大腦中負責嗅覺的部份亦比人類大，其比例是人類的 40 倍。這種嗅覺能力使狗能夠檢測人類無法感知的氣味和化學變化，經過訓練的犬隻可以作為「醫療偵測犬」，以協助醫療診斷或疾病檢測。

現時外國已有部份國家將「醫療偵測犬」（medical detection dogs）初步應用在醫療檢驗上。醫療檢測犬經過訓練可以識別各種疾病和健康狀況，其中研究最深入的是癌症檢測。多項研究表明，在經過訓練後，狗隻可以嗅出各種類型的癌症，包括肺癌、乳腺癌、卵巢癌和膀胱癌，而且通常具有很高的準確性。另外，亦有研究指，醫療檢測犬大有希望的其他疾病包括：檢測帕金森病、瘧疾，甚至 COVID-19。

乳癌的症狀（按圖了解👇👇👇）

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簡單３步自我檢查乳癌風險

乳癌是十大致命癌症之一，更是本港女性最常見的癌症。在2020年間，佔本港女性癌症新症總數的28.4% 。預防乳癌要從自我檢查做起，建議每月進行一次自我檢查，特別是在月經結束後的5-7天進行。對於更年期婦女和未經月經的女性，可以在每個月的同一天進行自我檢查，在此提供3步驟乳房自我檢查：

1. 乳房左右是否對稱



乳癌會造成組織變形，可在鏡子前，仔細觀察乳房的外觀，注意是否有皮膚凹陷、皮膚變厚或皮膚破裂等異常情況。

2. 乳房是否有硬塊



用手探測乳房，可以站立或臥床進行。檢查乳房千萬不能用抓的，用手指按壓才是正確方式，用指尖輕輕按壓乳房，從外周按向乳頭，注意是否有硬塊或腫塊，尤其乳癌好發乳房的外上側，也要記得檢查腋下淋巴結。

3. 擠壓乳頭是否有不正常分泌物



檢查乳頭是否有異常分泌物，乳頭正常分泌物顏色是清澈、淡黃色，如果擠壓分泌物顏色是淡紅色、暗紅色，代表帶有血絲，建議就醫檢查。

乳癌家族史40歲以上 每2年一次乳房攝影檢查

不過並非所有的乳腺癌都可以通過自我檢查發現。有些乳腺癌可能很小或者深埋在乳腺組織內部，難以被手指觸摸到。此外，一些乳腺癌可能沒有明顯的症狀，因此即使進行了自我檢查，也有可能會漏檢。

對於有乳癌家族史且年齡在40歲以上的女性，建議每2年進行一次乳房X光或其他醫學影像學檢查，以幫助儘早發現潛在的腫塊或異常組織。如果有家族史或其他高風險因素，就會建議從35歲開始進行定期檢查。

常見的檢驗方法包括：

1. 乳房X光造影檢査(Mammogram)



檢查進行期間，乳房會置於儀器上，上下夾緊約10至15秒。拍攝得出的影像可顯示乳房結構及乳腺組織。而由於年輕女性的乳房組織密度較高，X光或難以穿透組織來顯示結塊，反映腫瘤組織效果並不明顯，所以對40歲以下婦女而言，檢查結果的準確性相對較低。

2. 超聲波掃描 (Ultrasound scan)



超聲波掃描是利用聲波造成一幅體內的圖像，可檢驗和分辨乳房腫塊是囊腫抑或腫瘤，以及查看腋下淋巴結有否腫脹。超聲波掃描可補足乳房X光造影未能清楚確定的地方。檢查時，醫生會於乳房上塗上啫喱狀液體，然後用一個類似咪高峰的高頻聲波儀，在指定範圍內移動，利用電腦將反射回來的聲波轉化為影像，檢驗是否有異常。

3. 活組織檢驗



如果乳房Ｘ光造影檢查或超聲波掃描發現有硬塊，就需要作活組織檢驗。醫生會抽取一小塊細胞樣本，在顯微鏡下檢查是良性或惡性的腫瘤。

4. 顏色顯示器 (Colour Doppler)



在某些超聲波機器的熒光幕中，醫生以顏色分辨供應到腫塊血液的流量，從而診斷良性或惡性。

5. 血液檢驗



血液樣本可以檢查你一般的健康情況、血細胞的數字、以及腎臟和肝臟的功能。血液也可以顯示是否含有製造癌症細胞的任何化學物質。

需要注意的是，檢查方法不同，檢查頻率也不同。醫生會根據個人情況和風險因素來製定適當的檢查計劃。除此之外，每個人都應該注意自我檢查乳房健康，並及時諮詢醫生，如果發現任何異常情況。

▼4種常見乳房問題：（按圖了解👇👇👇）

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