噴鼻式抗抑鬱藥 有效控制頑治性抑鬱

在新冠肺炎疫情影響下，全球抑鬱症病例急增。醫生指，有三成重度抑鬱症患者會演化成頑治性抑鬱症，即傳統藥物對他們並無幫助。新式的噴鼻式抗抑鬱藥物，是唯一可在數小時內緩解他們萌生自殺念頭的藥物，建議應廣泛使用，除了能有效幫助患者，亦能減輕公共醫療需求。



近三成重度患者演化為頑治性抑鬱症

香港心理社會康復協會主席、精神科專科醫生王明爍醫生指，根據臨床經驗，在精神科專科門診求診的患者中，有不少人都被診斷出重度抑鬱症。當這些患者對至少兩種一線抗抑鬱藥物無效，或未能達到治療效果時，就會被診斷為頑治性抑鬱症。「研究顯示，近三成的重度抑鬱症最終會變成頑治性抑鬱症。而根據本地數據，至少有一成八的重度抑鬱症患者，在初次診斷後平均兩年內進展為頑治性抑鬱症。」由於目前診斷不足，估計頑治性抑鬱症患病率和發病率數據被嚴重低估，實際數字可能是目前數據的兩倍或三倍。

傳統藥物對部分抑鬱症患者無效

王醫生指，頑治性抑鬱症的症狀與一般抑鬱症非常相似，但症狀更嚴重。

王醫生指，頑治性抑鬱症的症狀與一般抑鬱症非常相似，但症狀更嚴重，企圖自殺的機率比非頑治性抑鬱者多4倍以上。目前頑治性抑鬱症的成因不明，但估計是因為患者長期受壓，改變了身體HPA軸的功能。王醫生解釋，HPA軸有助管理我們的體溫、消化、情緒、性慾、能量消耗及免疫系統，也是身體主要對應壓力、創傷及傷害的系統。

現時治療抑鬱症的方法是心理治療和藥物治療，但傳統的抗抑鬱藥物對頑治性抑鬱症的療效較差，起效時間亦較長。「過去數十年，抑鬱症研究專注於單胺假說，提出抑鬱症患者的單胺類神經遞質水平失衡，當中包括血清素、去甲腎上腺素和多巴胺。因此市面上大部份產品都針對單胺，但這些藥物對部分重度抑鬱症患者無效，可見引致抑鬱症並非只有單胺系統失調。」

噴鼻口服一同使用 減復發風險

頑治性抑鬱症患者可考慮使用腦電盪治療或穿顱磁刺激法，但這兩種治療方法都有限制，前者具入侵性，需全身麻醉，治療過程繁瑣和風險較高；後者的治療過程則較耗時，起效也較慢。

王醫生指，現時有新式的噴鼻式抗抑鬱藥物，不再針對單胺系統，而是透過修復患者已受損的谷氨酸系統，快速控制病情。研究顯示，噴鼻式抗抑鬱藥物與口服抗抑鬱藥一同使用，可顯著延遲和減少復發風險，有可持續療效，並能快速緩解有活躍自殺想法患者的抑鬱症狀和自殺傾向。噴鼻式抗抑鬱藥物需每星期用藥兩次，其後改為每兩星期用一次，直到症狀改善達六個月為止。每次使用後，患者需接受監測兩小時，特別是血壓及解離症狀。