白血病｜9歲女童抱怨手肘疼痛 醫生檢查揭患血癌 化療2年終康復

普通的肘部疼痛竟然都是癌症徵兆。英國一名9歲女童經常抱怨肘部疼痛，家人帶她就醫檢查，竟發現女童罹患白血病。幸好，經過漫長的療程，女童終於恢復健康，醫護及癌友們亦為此送上祝福。



綜合外媒報道，9歲的伊莎貝拉（Isabella Minney）因經常出現肘部疼痛，於 2021 年 3 月被父母帶到當地醫院就醫，其後又轉到其他醫療機構進行進一步檢查，最後被診斷出患有白血病。

在得知這個消息後，女童的母親茱莉亞（Julia）坦言，「我們的世界好像崩塌了」。 此後，伊莎貝拉就一直要接受艱苦療程。她每日都需要按時服用化療藥物，每四周更要接受一次靜脈注射治療。茱莉亞指，不到一個月，伊莎貝拉就掉光了原本擁有的棕色長髮，臉部亦變得浮腫。

伊莎貝拉與她的一起慶祝。（圖片來源：BIPBA）

幸好，她們的堅持是值得的。在本年7月14日，伊莎貝拉終於完成了為期2年多的療程，成功戰勝癌症，成為該醫院兒科腫瘤部共享病房首位完成化療的病童。對此，負責照顧伊莎貝拉的醫護人員亦非常感動，更指伊莎貝拉的事蹟將會激勵其他病患。

什麼是白血病？

根據醫院管理局資料，白血病(Leukaemia)，也稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部份其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病。

血液細胞包括紅血球、血小板和白血球（淋巴球與骨髓細胞）三類，均由骨髓製造。在血液細胞生產的過程中，細胞變異出現，稱為白血病。

白血病有多種類型：

急性淋巴球白血病 (Acute Lymphocytic Leukaemia)



受影響的白血球為未成熟的淋巴球，發病急速，病人較多為兒童。病人身體不斷製造不正常的白血球，正常的白血球數量減少，導致病人的抵抗力減低，容易受到感染。

慢性淋巴球白血病 (Chronic Lymphocytic Leukaemia)



受影響的為淋巴球，發病慢，甚至無病徵。

慢性骨髓性白血病 (Chronic Myelogenous Leukaemia)



受影響為粒性細胞，過多的不正常細胞甚至影響骨髓功能。

慢性白血病症狀

慢性白血病早期的症狀並不明確，許多病人甚至沒有任何症狀，因此不容易察覺。若大家出現以下症狀，應盡快求醫診治（按圖）：

+ 4

- 容易疲倦、盜汗（晚間睡覺時大量出汗）



- 發熱



- 貧血、消瘦、無胃口



- 肝脾及淋巴結（頸、腋下、腹股溝）腫大



- 頻密及反覆受感染，喉嚨痛，口腔發炎等



- 經常有出血（如牙齦、鼻）或傷口難以止血



急性白血病的症狀

《香港癌症基金會》資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現以下的症狀（按圖）：

+ 1

貧血：紅血球不夠，臉色蒼白、孱弱無力、容易疲倦、呼吸急促



反覆感染：白血球不夠，口腔疼痛、喉嚨痛、發燒、盜汗、咳嗽、小便時感到熾熱、傷口發炎、生癤



經常瘀傷和出血：血小板不夠，未經撞擊即瘀傷、鼻子或牙齦經常出血、婦女經血多



相對較少的症狀包括：骨痛、牙齦腫痛、皮疹、頭痛、視力惡化、嘔吐、淋巴腺腫大、脾臟腫大導致不適、胸口痛



個別患者可能完全沒有症狀，驗血才發覺有白血病。

白血病的是治癒率最高的癌症之一！

白血病並非絕症，而且是治癒率最高的癌症之一，不同種類的白血病有不同的療法，正確的治療方法能夠大大提高病人的康復機會。根據《香港血癌基金》資料顯示，不同類型的白血病的治癒率都有所不同：

急性白血病（Acute leukemia）：兒童患者的治癒率約達7-8成，而成年患者亦有希望達5成以上



慢性粒細胞性白血病（Chronic Myeloid leukemia）：患者於接受骨髓移植後，康復機會達7成



即使不幸患上，認識治療方法，學習治療期間與之後的護理調養，也有助加速康復和預防復發。

預防白血病要遠離危險因素

血癌很難預防，因為大多數急性骨髓性白血病無法找出特別原因，也非遺傳或傳染性疾病。目前，最有效的預防方法是遠離白血病的危險因素：

1. 不吸煙



2. 避免接觸多種化學物



3. 經常接觸化學品或在有危險化學物或含輻射的環境工作人士，須做足防護措施。



血癌只能早期發現早期治療，因此，若有貧血、感冒久久不癒、發燒、身上有出血點等相關症狀，不要輕忽，應儘早就醫檢查。