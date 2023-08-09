鄭家純揭胸部長「3顆腫瘤」常見乳房腫瘤逐樣數 一文了解檢查做法

近日，台灣藝人鄭家純（雞排妹）在出席記者會時，自揭胸部早前曾發現長有３顆良性纖維腫瘤，幸好已經手術切除，而且均是良性腫瘤。



台灣藝人鄭家純昨日（8月8日）出席線上課程「深夜練愛課」的開賣記者會，期間有記者問到去年新婚後定居日本的生活，鄭家純指，由於從小在台灣長大的關係，還不太適應日本那邊的氣候，「因為那邊很乾，冬天的時候，如果沒有開加濕器，很有可能睡到一半喉嚨痛醒。」

在記者會上，鄭家純又透露，自己在今年拍攝完寫真集後，發現胸部有凸起物，經醫院檢查後證實是3顆良性纖維腫瘤，雖然醫生表示只需要定期追蹤，但她害怕腫瘤會轉變為惡性，因而決定動手術切除，亦因此在胸部留下了大約4厘米的疤痕。

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乳房出現硬塊就一定是乳癌？

很多女性在發現胸部出現硬塊時，都會懷疑自己是否患上了乳癌，但其實出現在乳房發生的腫塊有85％以上為良性。因此，在發現異常後第一時間就應到醫院進行檢查，以了解腫塊的性質，以決定後續治療方向。若是良性腫塊，僅需做局部切除，甚至只需要追蹤觀察即可；若是惡性腫瘤，盡早接受治療可以大大提升痊癒率，更有可能可以「保住」乳房。

常見之乳房腫瘤有：

1. 纖維瘤



多半發生 30~50 歲的婦女。乳房纖維瘤是乳房纖維組織增生，大部份沒有徵狀，很多只在自我檢查或由醫生檢查時才被發現。如有需要，可以利用幼針抽取組織作進一步化驗，假如證實細胞組織是良性的，毋須馬上動手術把它切除。不過，倘若纖維瘤的體積太大，又或不斷增生，便有需要動手術切除，因此患者應時常留意乳房變化。

2. 乳腺水瘤



乳腺水瘤並非乳癌，因此毋須動手術把它切除。不過，造影檢查可以分辨水瘤的性質，較複雜的囊腫有需要作活組織檢查，而較簡單的則無須接受進一步手術治理。但倘若簡單的水瘤有令患者感到不適，醫生亦可用幼針把囊腫內的液體抽走，令腫塊即時消失。由於抽針後水瘤可以復發，患者須定時自我檢查。

3. 纖維腺瘤



較常發生於十幾歲至二十幾歲的女性身上，不會痛也無壓痛感，是硬的、圓的、且可移動的良性腫瘤，通常不會有惡性變化。 可藉手術的小切除割除病灶。

4. 乳管內乳突瘤



乳管內乳突瘤是一個需要特別注意的疾病，發生率不低，約 2-3% 的人會有這種腫瘤，由於其由乳管內長出來，常以乳頭留血來表現。乳管內乳突瘤發生的年齡層約 20至40歲，而且由於腫瘤通常很小，傳統的乳癌篩檢工具乳房攝影照不出來，超音波也不易偵測，觸診也感覺不到，因此利用顯影劑打進乳管內，再照乳房攝影的乳管攝影成為最有幫助的檢查方法。

但是這些腫瘤雖然小，然而其伴隨乳癌發生的機會，或者以後發展為乳癌的機會在一些具非典型增生的個案，甚至可以高達將進2到3成，因此，這種小腫瘤一般的治療建議還是要開刀取出治療，甚至在術後，也要長期追蹤，因為許多患者會有多發的乳管內乳突瘤存在。

5. 乳管膨脹



乳管擴張有時候也會形成腫塊，其好發的年齡大都在停經前，乳管擴張經常與乳頭凹陷一起出現，患者乳房會出現疼痛且有時會併發乳頭出血。有些人天生就乳頭凹陷，這種凹陷一般是雙側的，但是如果單側，最近才發生的乳頭凹陷，要注意是否有發生乳癌的可能。

乳管擴張的患者常會發生乳腺炎，乳暈處偶而會摸得到硬塊，超音波掃描之下，並無異常的腫塊，只有擴張的乳管。乳頭異常分泌在乳管擴張的患者常見，但較少會出現帶血的分泌物，有此症狀，要先排除乳管內乳突瘤或癌症的情況，不可掉以輕心。 一般乳管擴張無需特別處理，然而若發生發炎、膿瘍，則應立即到醫院就醫接受治療。

6. 乳癌



當乳腺細胞失控分裂和生長，就會形成腫瘤，腫瘤分為良性及惡性，乳房內的惡性腫瘤就是乳癌。乳癌是全世界婦女，同時亦是香港婦女最常見的癌病，本地每年有三千五百多宗乳癌新症，發病率隨年齡上升。近年乳癌個案不斷增加，發病年齡也逐漸降低，現時本港乳癌患者年齡中位數為五十四歲。

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不同乳房檢查的做法、原理及用途

1. 自我乳房檢查



這是一種簡單的檢查方法，可以在家中進行。自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部份的乳房腫塊都是在自我檢查時發現的。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行。絕經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，都應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

自我乳房檢查的做法：

- 面對鏡子雙手自然放下，看乳房是否有不正常突起，皮膚及乳頭是否有凹陷或溼疹。 ( 包括乳房大小、形狀、輪廓、顏色 )

- 左手上提至頭部後側，用右手檢查左乳，以手指之指腹輕壓乳房，由乳頭開始做環形順時鐘方向檢查，逐漸向外 ( 約 3 ~ 4 圈 ) 至全部乳房檢查完整為止，用同樣的方法檢查右邊乳房。

- 平躺下來，右肩下放一枕頭，將右手彎曲置於頭下，重複上一步驟以檢查兩側乳房。

- 除了乳房，亦須檢查有無腋下淋巴結腫大。最後再以大拇指和食指壓擠乳頭，注意有無異常分泌物。

2. 臨床觸診檢查



這是由醫生或護士進行的乳房檢查。做法是醫生或護士仔細觸摸和檢查乳房，檢查是否有腫塊、硬塊、異常分泌物、皮膚變化等。通過臨床觸診檢查，醫生可以及早發現乳腺癌等乳房病變，以便儘早治療。另外，醫生會詢問過往病歷、家族病史、月經週期，以判斷是否需要進一步檢查。

3. 乳房造影檢查



乳房造影檢查，即以X光造影檢查乳房，可以檢測乳房中的異常結構和腫塊。做法是將乳房放置在X光機上，然後用壓縮器夾緊乳房，拍攝乳房的X光片。通過乳房造影檢查，可以找出未形成腫瘤的微鈣化點，或極細小的腫瘤，以便儘早治療。

由於40歲以上的女性，乳癌病發率比年輕女性較高，因此應定期進行乳房造影檢查。

4. 乳房超聲波掃描



乳房超聲波適用於辨別乳房腫塊。由於乳房組織密度較高的人士（如40歲以下女性），其X光造影片的影像可能不明顯，因此醫生可能會轉用乳房超聲波掃描。另外，超聲波掃描不含輻射，適合為懷孕婦女檢查。

醫生會在乳房塗上凝膠，然後用超聲波探頭在乳房上移動，透過儀器輸出的高頻聲波，將接收反饋聲波轉換成圖像，以檢驗乳房內的狀況。乳房超聲波掃描可以幫助醫生確定乳腺纖維腺瘤、乳腺囊性增生等良性腫瘤和乳腺癌等惡性腫瘤的性質和位置。

進行乳房檢查前必須留意！

1. 如可能懷孕或已經懷孕，請在檢查前通知醫生。



2. 請勿在乳房及腋下使用止汗劑、爽身粉、護膚霜，貼上敷料或膠布，以免附著物質影響影像清晰度。



3. 檢查可能會導致乳房植入物爆裂，但機會率極低。如閣下乳房有植入物，應在檢查前通知醫生。



4. 避免穿着過緊或難以脫下的衣物



5.避免於月經期間進行乳房X光造影以構成痛楚



6. 放鬆心情及保持冷靜，避免影響檢查結果



7. 如有任何病史或過敏史，應告之醫生



（參考資料：家計會、香港乳癌基金會、中國醫藥大學附設醫院）