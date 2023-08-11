子宮內膜癌｜6旬婦停經14年突出血　檢查驚見惡性腫瘤如蘋果大

根據外電報道，大陸安徽省黃山有一名69歲的老婦人，明明已經停經長達14年，未料近幾個月卻突然發現「那個來」，讓她與家人們都感到非常憂心。為了釐清原因，老婦便在家人的陪同下，前往醫院接受詳細的檢查，這才發現原來她的子宮內膜長了一顆蘋果大的惡性腫瘤，且幾乎塞滿整個宮腔。



陸媒《極目新聞》報道，蔣姓老婦（化姓）平時獨居在安徽省黃山，女兒一家人則是在湖北省武漢工作。不過，女兒在今年端午節回老家探望母親時，卻意外發現對方的褲子上竟有血跡。儘管蔣婦強調自己身體無恙，但女兒卻發現她的出血狀況持續了5天，就好像是「那個來」一樣。

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在女兒持續追問之下，蔣婦終於坦承早在10個月前，她就發現私密處有間斷性出血的情況，但因為沒有任何不舒服的感覺，且出血量非常少，因此她並沒有多想。然而，女兒仔細思考後認為，母親明明早在14年前就停經，加上她在最近一個多月內竟爆瘦8公斤，故決定帶着母親前往武漢大學中南醫院做檢查。

武漢大學中南醫院婦兒醫院婦科腫瘤科教授胡爭在幫蔣婦安排詳細檢查後，發現她的子宮內膜上竟長了一顆跟蘋果差不多大的惡性腫瘤，幾乎將其宮腔徹底佔滿，研判應是罹患了子宮內膜癌。所幸老婦在接受腫瘤切除手術後，目前已經康復出院。

胡爭最後也呼籲，子宮內膜癌好發於停經前期或停經後的女性，患者主要會出現「陰道流血」、「陰道排液」、「下腹疼痛」等症狀。胡爭表示，罹癌早期會建議直接透過手術治療，且因為現在醫療發達，故老年長輩們不必對手術感到畏懼，如出現了類似症狀，務必儘速就醫，以免耽誤了病情。

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