婦女健康｜異常出血恐患子宮內膜癌？3大年齡層女性常見出血問題

子宮內膜癌是女性生殖道常見三大惡性腫瘤之一，約佔女性癌症總數7％，但近年飲食習慣改變及環境荷爾蒙的影響，女性罹患子宮內膜癌的比率日漸上升，婦產科醫師提醒：「子宮內膜癌目前還未能有效地以篩檢方式發現，不過9成病友均有異常出血症狀。」



子宮內膜癌9成患者都有異常出血

子宮內膜癌又稱「子宮體癌」，是指子宮內膜發生的癌，內膜癌生長緩慢，局限在內膜時間較長，也有極少數發展較快，早通常無明顯症狀，但最明顯的症狀在於9成病友均有異常出血。

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通常子宮內膜癌高發年齡為58-61歲，台灣衛生福利部基隆醫院婦產科劉馥萍醫師提醒：「女性如果出現經期不規則，或更年期停經前、後持續出血情形，都有可能是罹患子宮內膜癌；若能早期發現、診斷並早期治療，第一期5年存活率可高達97%，預後相當良好。」

但每位女性每個月都經期來潮，該怎麼知道是警覺現在出血是異常？劉馥萍解釋：「一般女性月經週期大約是21-35天，平均為28天，月經天數大約4-6天，經期間正常的出血量約5-80毫升；如果有月經量過大超過80ML，月經天數過長超過8天以上的情形，建議至婦產科門診諮詢評估。」

不同年齡層女性常見出血問題（按圖看清👇👇👇）

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女性也不用過於緊張，當出現異常出血也不等於子宮內膜癌，若以年齡分層來看，有以下常見的出血原因：

正在發育的青少女：因初經後因大腦下視丘尚未成熟，導致不正常的排卵，通常2、3年後即會規律。



已達生育年齡的女性：排除懷孕因素後，常見因瘜肉、肌瘤、子宮肌腺症及多囊性卵巢等因素造成。



40歲以上至已停經的婦女朋友：多是子宮內膜增生或子宮內膜癌。



一般門診時醫師都會先詢問病史，進行腹部的觸診及陰道內診開始檢查，再搭配上超聲波來做完整評估。若超聲波有看到子宮內膜瘜肉、子宮黏膜下肌瘤或是子宮內膜增生時，還可使用子宮鏡進入子宮腔內做更仔細的評估及治療。

通常異常的出血量一般，大量出血者少，多為持續性或間歇性流血，劉馥萍呼籲：「無論是正在發育的青少女，已達生育年齡的女性，或停經後的婦女朋友，若有非經期間、異常的出血都要就醫。」

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1~3 %子宮內膜增生會變成子宮內膜癌

先前劉馥萍才收治一名個案，是一名50歲已婚女性，每次月經來量都非常大，血色素最低還曾掉到7，經超聲波檢查發現有子宮腺肌症合併子宮內膜增厚，再經子宮鏡評估後確認有子宮內膜增生情形。

劉馥萍坦言：「子宮內膜增生有可能是癌前病變，造成子宮內膜癌的可能原因之一，若置之不理的話，約有1~3 %子宮內膜增生會變成子宮內膜癌。」考量患者已無生育需求，患者選擇微創手術切除子宮，目前術後恢復良好。

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子宮內膜癌雖不如子宮頸癌可以靠子宮頸抹片做有效篩檢，但幸運的是，子宮內膜癌會有停經前後不正常出血的症狀，比起卵巢癌要來的容易早期發現、早期治療。

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子宮內膜癌、子宮肌瘤都會異常出血！醫師：可從出血時間做個區分

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