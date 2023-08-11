白血病｜10歲女童舉辦婚禮圓新娘夢 12天後即因癌離世

很多女生都在童年時憧憬成為新娘，但大多都在成長中被當成兒時玩笑。然而，美國有一名女童，同樣懷著成為新娘的夢想，她的家人不但支持她的「婚事」，更為年僅10歲的她舉辦了一場婚禮。



據外媒報道，來自美國北卡羅來納州的一名10歲女童艾瑪（Emma Edwards）不幸罹患急性淋巴性白血病，也就是俗稱的血癌，而且因病情急速惡化，導致她已經命不久矣。而在她短暫的人生中，最後的願望就是成為一名新娘，她的父母為了完成她的臨終願望，為她策劃了一場模擬結婚典禮，並邀請艾瑪的青梅竹馬「DJ」（Daniel Marshall Christopher Williams, Jr.）擔任新郎。艾瑪在「婚禮」完成的12日後，就因病離世。

艾瑪於去年（2022年）4月被診斷出患有急性淋巴性白血病，癌細胞不斷侵蝕她的血液和骨髓。雖然她的父母沒有放棄艾瑪康復的希望，然而在2023年6月醫生卻宣告，艾瑪的病情已經無法治癒，可能只可以再活數日。艾瑪的母親艾莉娜（Alina）回憶，「我們本來打算接受另一種療法，但醫生告訴我們，她可能只有幾天到一周，而不是幾週的生命。我們根本沒想到會聽到這個消息。」

不過，夫妻倆很快就振作起來，並與新郎「DJ」 的母親開始為一場模擬「婚禮」制定計劃。艾莉娜說，「我們不到2天就把它辦起來了…這是如此珍貴」，她也非常感謝DJ與對方的家人，「DJ是你所見過最可愛的靈魂，他的心地非常善良，而且真的非常喜歡艾瑪。」

6月29日，婚禮在艾瑪奶奶的花園舉行，儀式共有 100 名賓客出席。父親陪艾瑪走過紅毯，艾瑪最好的朋友為她擔任伴娘，孩子們的老師上台致詞，講述了兩人的關係是如何開始的，過程中有人宣讀聖經，有人主持典禮。

儘管艾瑪7月11日因病離世，但她的父母非常感激，還能及時為孩子完成夢想。艾莉娜指，「大多數孩子都想去迪士尼樂園，但她的女兒艾瑪夢想結婚生子。她會記住自己的女兒是一個甜心。」

什麼是白血病？

白血病俗稱血癌，是香港十大致命癌症之一，每年約有一千宗新症。與大部份其他癌症不同，幼兒與年輕人均有機會患上此病，小兒血癌更為小兒癌病之第一位。

血液細胞包括紅血球、血小板和白血球（淋巴球與骨髓細胞）三類，均由骨髓製造。在血液細胞生產的過程中，細胞變異出現，稱為白血病。

白血病有多種類型：

急性淋巴球白血病 (Acute Lymphocytic Leukaemia)



受影響的白血球為未成熟的淋巴球，發病急速，病人較多為兒童。病人身體不斷製造不正常的白血球，正常的白血球數量減少，導致病人的抵抗力減低，容易受到感染。

慢性淋巴球白血病 (Chronic Lymphocytic Leukaemia)



受影響的為淋巴球，發病慢，甚至無病徵。

慢性骨髓性白血病 (Chronic Myelogenous Leukaemia)



受影響為粒性細胞，過多的不正常細胞甚至影響骨髓功能。

急性白血病的症狀

《香港癌症基金會》資料指出，由於不成熟的母細胞佔用骨髓裡的空間，擠掉健康的血細胞，導致出現以下的症狀（按圖）：

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貧血：紅血球不夠，臉色蒼白、孱弱無力、容易疲倦、呼吸急促



反覆感染：白血球不夠，口腔疼痛、喉嚨痛、發燒、盜汗、咳嗽、小便時感到熾熱、傷口發炎、生癤



經常瘀傷和出血：血小板不夠，未經撞擊即瘀傷、鼻子或牙齦經常出血、婦女經血多



相對較少的症狀包括：骨痛、牙齦腫痛、皮疹、頭痛、視力惡化、嘔吐、淋巴腺腫大、脾臟腫大導致不適、胸口痛



如何診斷白血病？

初步檢驗：

骨髓穿刺檢查 (Bone marrow biopsy & aspiration)



骨髓穿刺即是透過抽取骨髓液的方法檢查體內是否有白血病細胞，並了解病變細胞屬於哪一類型以決定適當的治療方案。適用於檢查慢性和急性白血病。過程：患者會以側臥，上腳彎曲，下腳伸直的姿態以方便進行檢查。一般最容易進入骨髓腔的位置是骨盆骨（腸骨）二側，醫生會先進行消毒及局部麻醉，用骨髓針插入骨頭直至骨髓位置以抽取骨髓液，如有需要亦會切下骨髓片。完成後，如無特別不適或感染，就可以即日出院。

胸腔X光片



用於急性白血病。拍攝胸腔X光片，以判斷淋巴結的癌細胞有否擴散到胸腔。

深入檢驗：

染色體或DNA測試



即比如「費城染色體」會發生在CML或部份ALL患者中。「費城染色體」與正常染色體不同，會指示血癌細胞分泌一種合成蛋白。這種合成蛋白會促使癌細胞生產過量白血球。而這個組合蛋白亦是一個治療的靶點，有標靶藥物可使用。即使沒有「費城染色體」的急性白血病患者亦有可能有類似的基因轉移，並會有相應對的標靶藥物。

淋巴腺切片



用於慢性淋巴白血病。為了確診慢性淋巴性白血病，有時候會切除一小塊腫脹的淋巴腺供檢查用。切除腺體前，須進行局部或全身麻醉，事後須縫針，但大多數人可即日出院。

正電子掃描 (PET scan)



主要用於淋巴性白血病。正電子掃描 (Positron Emission Tomography，簡稱PET scan)，是核子醫學掃描檢查的一種，可以非入侵的形式進行全身掃描，能追蹤早期癌細胞病變。

腰椎穿刺 (Lumbar Puncture)



用於急性白血病。所有急性淋巴性白血病患者均須接受腰椎穿刺；只有部份急性骨髓性白血病患者需要腰椎穿刺。醫生會用細針插入患者背部下方的脊椎以抽取液體，檢查是否有病變細胞。整個過程只需幾分鐘。在穿刺前，醫生會給你止痛藥。細針進入體內時，有些患者的腿部後方會感到刺痛，但只是暫時的，不影響健康。接受穿刺後，為免即時走動導致頭痛，通常需要平臥幾個小時後才起床。

預防白血病要遠離危險因素

血癌很難預防，因為大多數急性骨髓性白血病無法找出特別原因，也非遺傳或傳染性疾病。目前，最有效的預防方法是遠離白血病的危險因素：

1. 不吸煙



2. 避免接觸多種化學物



3. 經常接觸化學品或在有危險化學物或含輻射的環境工作人士，須做足防護措施。



血癌只能早期發現早期治療，因此，若有貧血、感冒久久不癒、發燒、身上有出血點等相關症狀，不要輕忽，應儘早就醫檢查。