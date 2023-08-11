夏日炎炎，不少人在戶外逛街或運動時經常大汗淋漓，有時皮膚還會感到莫名的痕癢，甚至變得紅腫粗糙，有些人則會因為汗水及皮膚油脂混合後令肌膚長出痘痘，所以高溫且炎熱的夏天為敏感肌人帶來不少煩惱，如何擊退敏感肌常見的皮膚問題，就要從生活上好好修護皮膚屏障，小編在下文為大家分析五大敏感肌皮膚問題，並推薦無類固醇止癢好物！



敏感肌五大問題

濕疹



濕疹是皮膚炎的一個統稱，而濕疹其實還會細為八種類型，引發濕疹的成因並沒有一個明確的原因，但相信與環境中的致敏源例如花粉、遺傳、以及食物致敏源如雞蛋、牛奶等有所關聯，以及有一些外在及內在的變化因素會令濕疹復發甚至惡化，天氣變化就是其中一種，夏天潮濕多汗亦會誘發濕疹的發生，濕疹肌膚呈現乾燥脫皮還是滲出組織液，有機會並不反映皮膚的乾濕程度，而是與濕疹的發作時間的階段相關。當濕疹發作時為急性濕疹，會出現紅斑及滲出組織液，而在後期反覆發作後皮膚因結痂而增厚乾燥，是急性濕疹發展至慢性濕疹的病徵，反而要注重保濕。

熱痱



熱痱即稱汗疹，經常在夏天的時候出現，當天氣氣溫突然升高的時候，身體出汗量大而衣服浸濕汗液並黏貼在皮膚角質層，就會容易令汗腺導管阻塞，汗的排泄不暢順的情況下最後皮膚會出現發炎的反應。熱痱的患處多出現於前胸、背部、四肢關節的位置，並會出現肌膚紅腫，丘疹，甚至會有水泡的症狀，並陪隨痕癢感。經常穿緊身運動服、肥汗、多汗、及長期在戶外勞動的人士都是患上熱痱的高危人士。

粉刺或暗瘡



肌膚之所以出現暗瘡問題，通常是由於皮脂腺分泌過於旺盛，皮膚表層出現角化的異常令油脂造成毛囊堵塞，產生發炎，甚至有可能是因為細菌感染。暗瘡一旦由粉刺進一步發展為發炎性的暗瘡，就會紅腫含膿，即使康復亦有機會留下疤痕，令人非常頭痛。改善痘痘肌的問題，最基本是不要過度清潔而令肌膚進一步受損，同時避免高脂高糖的食物，以及避免陽光直射痘痘肌膚。肌膚一旦出現痘痘的疤痕，可以使用溫和的加快角質代謝的產品，以及運用利用先進美容去印療程撃退痘印。

汗斑



汗斑的出現是因為一種稱為皮屑芽孢菌的黴菌入侵了皮膚，而皮屑芽孢菌的感染多發生於天氣焗熱，身體流汗時沒有即時為皮膚回復乾爽，就會讓黴菌在皮膚繁殖而皮膚表層出現一塊一塊白色抑或粉色的色斑，汗斑出現的位置通常在胸口、臉部、背部等位置，在摳患處的時候會出現脫皮的情況。汗斑的治療需要醫生處方的抗黴菌的藥物，而皮膚上的色塊需要數月的時間才可以康復。

體癬



體癬包括有金錢癬以及股癬，金錢癬可以擴散至身體所有地方，它看起來是一個個圓形的紅斑，紅斑的邊緣會是突堯狀，不過中央的位置反而沒有邊緣的紅腫。股癬普遍出現在胯下，肛門以及臀部附近的鱗形疹斑，疹斑有機會滲出組織液甚至有水泡。

敏感肌如何選擇保濕霜？

市面上有許多不同的保濕劑，很難理解哪種產品適合敏感性皮膚。通常保濕劑是乳霜，是油和水的混合物，儘管有些是基於石蠟的，被稱為軟膏（通常較厚，更油膩）。

．敏感肌人士需要經常使用保濕霜，因此需要選擇自己使用時覺得舒適的保濕霜；例如，有些人發現較厚的產品難以使用，因為之後穿衣服或塗抹後在炎熱的天氣中出門都不方便。因此，嘗試找到一種可以輕鬆使用的乳霜，這樣您就可以繼續一天的生活和頻繁使用它。

．需要考慮成份：化妝品中使用了許多潛在的刺激性成份（從產品法規的角度來看，保濕劑通常被認為是化妝品）。某些防腐劑（包括對羥基苯甲酸酯）和調節乳膏酸/鹼平衡的成分（例如氫氧化鈉）均屬於此類。皮膚敏感的人還需要注意植物提取物，其中一些會刺激皮膚，並且通常包含在產品中以賦予它們「自然」的形象，或者因為它們是有機來源。另一方面，有些有益的成份，例如神經酰胺和絲聚蛋白分解產物，功效在於修復受損的皮膚屏障並恢復其正常功能，從而改善皮膚的水分保持力。

．考慮保濕劑是否還有其他好處，例如止癢。少量薄荷醇對緩解濕疹、ICD和其他可能導致敏感皮膚狀況而引起的痕癢非常有效。

無類固醇止癢好物推介—Suu balm 護膚系列

Suu balm 助敏感肌人士夏日護膚＋重建肌膚屏障

Suu balm由新加坡國家皮膚中心研發，專為亞洲皮膚及氣候而設計。鄭宏量醫生 (Dr. Tey Hong Liang)在新加坡國家皮膚中心中管理痕癢治療部門。鄭醫生意識到現有的各種保濕劑及潤膚乳霜都無法充分治療患者皮膚乾癢的症狀，於是他決定研發新的解決方案。鄭醫生將薄荷醇的天然止癢和涼爽功效與能修復天然皮膚障壁的高濃度神經醯胺保濕劑結合在一起。薄荷醇可在數分鐘內起到緩解瘙癢的作用，同時涼爽效果也促使患者頻繁使用，這對於使神經酰胺修復皮膚屏障至關重要。

來自新加坡科研的止癢原理

鄭醫生花費了數年時間不斷鑽研可以為肌膚快速止癢的配方，經過多次嘗試及研發後最終成功調配出獨有的快速有效止癢組合—就是將天然成份薄荷醇與深層保濕乳結合，不但可以立即緩解痕癢，而且如果持續用更有助修復皮膚屏障，讓肌膚回復健康的狀態。

鄭宏量醫生與合作夥伴在新加坡國家皮膚中心進行了臨床研究以證明其安全性和療效。研究結果顯示濕疹患者痕癢症狀減輕達56％。進一步的臨床研究也證明了超過90％的受試者在塗抹該產品後的幾分鐘內，痕癢症狀就開始緩解。

皮膚救星專業推薦—保濕、舒緩、修護一take過！

Suu Balm 的產品蘊含一種特殊的成份，可快速緩解痕癢 – 薄荷醇，其作用是冷卻皮膚，觸發皮膚神經中的受體，阻止痕癢信號向大腦的傳播。 同時，神經酰胺有助於恢復皮膚的水分。薄荷醇可迅速和冰爽地止癢，神經酰胺可恢復皮膚水分。產品結合止癢保濕功效，以低敏和天然配方緩解肌膚。所有產品不含香料、類固醇、防腐劑、皂鹼、SLS及SLES。

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Suu Balm 速效舒敏修護套裝

終極2步SUU BALM 速效舒敏修護套裝，快速輕鬆地實現濕疹緩解！

步驟1—Suu Balm™️ 速效舒敏沐浴露進行清潔

速效舒敏沐浴露配方溫和，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚有效地清潔而不會使皮膚乾燥。

步驟2—Suu Balm™️ 速效舒敏保濕乳進行保濕護理

保濕乳由一個由天然成份製成的溫和配方，適合皮膚非常敏感的人士。

這些修護套裝為每個使用者提供了易於管理和護理易生濕疹的皮膚的簡便方法。 這些套裝僅需兩步，即可將沐浴露清潔與速效舒敏保濕乳結合在一起，雙重紓緩和保濕。

Suu Balm 速效舒敏修護套裝 (嬰幼兒配方)

Suu Balm 小童蘊含一種特殊的成份，可為小童快速緩解痕癢 – 薄荷醇，其作用是冷卻皮膚，觸發皮膚神經中的受體，阻止痕癢信號向大腦的傳播。 同時，神經酰胺有助於恢復皮膚的水分。套裝包括速效舒敏沐浴露 (嬰幼兒配方)以及速效舒敏保濕乳 (嬰幼兒配方)。極致的2步Suu Balm 速效舒敏修護套裝(嬰幼兒配方) ，可為您的小朋友快速輕鬆地緩解濕疹痕癢！Suu Balm 速效舒敏沐浴露 (嬰幼兒配方) 是一種溫和、清新的配方。對於任何皮膚乾燥、敏感或容易出現濕疹的小孩和嬰兒來說，日常使用都是安全的。由NSC經營「痕癢診所」的皮膚科主任鄭宏量醫生 (Dr. Tey Hong Liang) 特別精心挑選的成份，蘊含5種保濕成份，包括豐富的乳木果油和透明質酸鈉，不含paraben 防腐劑、防腐劑和人造香料，使該產品適合所有皮膚類型。

Suu Balm 速效舒敏頭皮保濕噴霧 100ml

專為乾燥、發癢、敏感和濕疹頭皮而開發的的止癢、去頭皮和乾燥頭皮噴霧，由新加坡國家皮膚中心研發，其中含天然薄荷醇 (Menthol) 成份可迅速止癢（5分鐘內），蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)、亞麻油酸 & 次亞麻油酸 (Linoleic & Linolenic Acid)，顯著修復及滋潤頭皮。蘊含羥吡酮 (Piroctone Olamine)，減少頭皮屑產生，不含類固醇、防腐劑、香料。

Suu Balm 速效舒敏抗屑洗髮乳

專為乾燥、發癢、敏感和濕疹頭皮而開發的的止癢、去頭皮屑和乾燥頭皮洗髮乳，由新加坡國家皮膚中心研發，天然薄荷醇 (Menthol) 可迅速止癢（5分鐘內），3種去屑活性成份可在 7 天內減少頭皮屑剝落*，蘊含辛酰甘氨酸 (Capryloyl Glycine) 減少頭皮產生異味和皮脂分泌過多，低敏配方，不含皂鹼、paraben 防腐劑、矽膠、香料、類固醇。

Suu Balm 速效舒敏保濕潔面乳 100ml

以溫和配方製成，適合於乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚，徹底清潔、滋潤和滋養皮膚，蘊含乳木果油 (Shea Butter) 保濕成份，低敏配方不含香料、類固醇、以及防腐劑，不刺激皮膚。

Suu Balm 速效舒敏保濕乳 75ml

專為乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚而開發的神經酰胺保濕乳，由新加坡國家皮膚中心研發，天然薄荷醇 (Menthol) 可迅速止癢（5分鐘內），蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)， 顯著修復皮膚屏障及保濕。輕巧不粘膩，可經常使用。不含類固醇、防腐劑、香料，符合健康肌膚的pH值。

Suu Balm 速效舒敏修護面霜 50ml

專為乾燥、發癢、敏感和濕疹皮膚而開發的神經酰胺面霜，所有年齡適用，包括嬰兒。由新加坡國家皮膚中心研發，天然乳酸薄荷酯 (Menthyl Lactate) 可迅速止癢（5分鐘內）。蘊含5種神經酰胺 (Ceramides)、亞麻油酸 & 次亞麻油酸 (Linoleic & Linolenic Acid)， 顯著修復皮膚屏障及保濕。蘊含聚角蛋白微絲分解成份 (Flaggrin Breakdown Products, PCA) & 玉米萃取鎖水磁石 (Saccharide Isomerate from Zea Mays)，補充天然保濕因子，加強臉部肌膚防禦力，泛紅不適。輕巧不粘膩，成份不含類固醇、防腐劑、香料，可經常使用。

Suu Balm 速效舒敏沐浴露 (嬰幼兒配方) 420ml

紓緩、保濕、溫和地清潔您的孩子乾、發癢、敏感和濕疹皮膚，透明質酸鈉親水性保水技術可保持皮膚水分，不含皂鹼、SLS及SLES，不刺激皮膚，同時亦不含防腐劑、類固醇和香料，蘊含有5種保濕成份，包括豐富的乳木果油 (Shea Butter) 和透明質酸鈉 (Sodium Hyaluronate)，符合健康皮膚的pH值。

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*Suu Balm的產品避免塗在開放性傷口上（應用在周圍）、眼睛、嘴巴附近或敏感位置。如入眼要立即清洗，如發覺皮膚不適或敏感，立即停止使用，不可進食。

改善濕疹小貼士

．避免使用過熱水洗澡，洗澡時間避免過長

．避免使用含香料或刺激成份沐浴露

．不要以刺激性物料作為貼身衣物例如羊毛

．在家居避免接觸過敏原以及使用容積塵的毛氈

．在外流汗時要及時以濕毛巾輕抹掉



衣、食、住、行濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）：