高永文出席健康產業新趨勢研討會暨頒獎禮 寄語重視醫療科技發展

3年疫情推動「零接觸」生活發展，這股新常態更漫延至醫療範疇，包括引入AI人工智能，配合大數據令醫療服務更精準。醫療科技成為投資領域新貴，到底健康醫療業界如何在Web 3.0年代將業務與科創結合，把握醫療科技發展新機遇? 《香港01》舉辦健康產業新趨勢研討會暨「健康Easy卓越大獎2023」，齊集各方式專家與業界分享寶貴經驗。



香港特別行政區會議成員及前香港食物及衛生局局長高永文醫生寄語，大家要把握醫療科技新機遇。(梁鵬威攝)

頒獎典禮於香港麗思卡爾頓酒店舉行，嘉賓陣容鼎盛，當中邀得前香港食物及衛生局局長高永文醫生、香港特別行政區立法會議員陳凱欣女士、伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生及醫院管理局九龍中聯網資訊科技統籌麥凱鈞醫生、香港美容業總會副主席關玉竹女士、訊智醫療首席執行官黃偉基醫生、《香港01》行政總裁蘇曉婷女士、首席商業官梁樂怡女士、首席媒體戰略官馮德雄先生及藝人陳倩揚為頒獎嘉賓，同時分享健康心得。

「健康產業新趨勢研討會暨健康Easy卓越大獎2023」嘉賓與《香港01》管理層合照

疫情改變生活 足不出戶知天下

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士在致歡迎詞時提及，在疫情爆發後，大家生活習慣和科技有着不可分割關，如遙距工作、線上會議及雲旅遊等。政府近年積極推動創科發展，引進世界各地高潛力及具代表性的科技企業，為業界提供創新及可持續的科技，包括智能醫院及遙距醫療。

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致開幕辭，指疫情改變生活 足不出戶知天下。(羅國輝攝)

而《香港01》結合先進科技及大數據，為用戶提供貼身服務及數碼體驗，每月的訪問量、平均不重複的訪客量都排行全港第一，是本地最多人瀏覽的媒體，極具影響力。根據內部數據顯示，《香港01》憑藉App和Web的雙線領先優勢，於2022年全年錄得總點擊次數逼近100億。在2016-2023年間，《香港01》迅速成長為全球性中文媒體大站，單月最高瀏覽量超過14億，單月活躍用戶最高已突破1700萬，可見《香港01》已走進世界各地的華人世界，獲得極多海外讀者青睞。

而旗下的「健康Easy」、「醫師Easy」及「醫美Easy」，提供不同健康及保健美容資訊。另外，積極參與健康相關的活動，如：參展第十六屆健康博覽；各大健康品牌合作推出健康福袋；推出《01自癒系》，提升大眾關注精神健康。

主禮嘉賓香港特別行政區會議成員及前香港食物及衛生局局長高永文醫生致開幕詞時，提醒大家在復常後對疫情及流感切勿掉以輕心，亦指出醫療科技發展重要性，如：癌症治療方面藥物的突破性發展、外科手術機械人系統、保健及醫美安全，並感謝政府及業界支持創科發展。

健康產業新趨勢研討會 「把握醫療科技發展 開創醫療健康產業新機遇」

是次活動首次設有健康產業新趨勢研討會環節，研討會由首席記者黃雲娜主持，並由立法會議員陳凱欣女士、伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生及醫院管理局九龍中聯網資訊科技統籌麥凱鈞醫生及訊智醫療首席執行官黃偉基醫生發表個人意見，就「把握醫療科技發展 開創醫療健康產業新機遇」議題分享真知灼見。

首席記者黃雲娜(左一)、立法會議員陳凱欣女士(左二)、訊智醫療首席執行官黃偉基醫生(右二)及伊利沙伯醫院神經外科顧問醫生及醫院管理局九龍中聯網資訊科技統籌麥凱鈞醫生(右一)。(梁鵬威攝)

立法會議員陳凱欣女士：以人為本，提升服務質素

陳女士直言以病人為先，智慧醫療科技可節省等候時間並得到更貼心及準確的服務。她續指政府極為重視智慧城市藍圖部份中的智慧型醫療發展。在2022-2027年策略計劃中，已提及將加強智慧型醫院服務發展。

現時天水圍、將軍澳及伊利沙伯醫院已發展成為智慧型醫院的模式。當中急症室服務，在病人輪候區有顯示屏去顯示病人分類、等候人數、輪候時間等。而醫護人員手上平板電腦亦會顯示相關資訊，從而評估處理時間。

另外，醫護人員人手安排上，根據政府在2021年發表的人力推算報告，預測本港在2030年將會欠缺1610名醫生，2040年更增加到1949名醫生。在公立醫院，預測2030年將會欠缺800名醫生，在2040年醫護人員短缺人數為960名醫生。

她更指，即使加強培訓、海外人材招聘亦不足以填補人手短缺。在人手不足情況下，科技發展可補充不足，如引入電子急症室提升效率、將軍澳醫院成為首間採用5G技術的公營醫院等。因此，她希望政府在加強智慧醫療科技發展同時，可兼顧人性化處理。

醫院管理局九龍中聯網資訊科技統籌麥凱鈞醫生：病人為先，智慧醫療全方面改善問題

麥醫生指，作為臨床前線醫生，對象是病人，因此醫生角度是注意健康，防患於未然。眾所週知，不論私人或公立醫院，醫治情況都是和時間競賽。假如未引入智慧醫療，根本難以追上需要及改善人口老化問題。

疫情期間，有危就有機。當時在醫管局指揮及大力支持下，伊利沙伯醫院成為全港首間智慧醫院指揮中心，整理幾間醫院的床房分配。其後，亦新增醫院管理系統、「雲端診所」管局手機App HA Go、5G手術室、手術機械人、AI 等，並已應用在不同醫院服務上。

他認為有2個重點最為重要，第一：「Top down」政府或醫管局管理層有清晰指引需要做轉型以達到智慧醫療。第二，「Bottom up」由下而上。因為醫護人員最希望幫助病人、減輕同事工作量及改善社會問題，達至三贏局面。因此，可將日常情況及痛點，透過智慧醫療及科技將它轉型，從細節到總體改善問題。

訊智醫療首席執行官黃偉基醫生：病人為中心 保護資料傳遞

黃醫生指智慧醫療重點在於流動性、智慧手機程式、數字化及人工智能。病人可透過應用程式和醫療機構溝通及資料傳互遞。

配位數字化及人工智能，加強手機電子錢包應用及集齊資料，未來可做到及早發現病症的功能。人工智能方面，等同分流護士，做到預約及提醒。最重要是必須高保護、高私隱、高設防，不能犯任何錯誤。

主持黃雲娜指出，現時將AI引入醫療發展有助舒緩人手安排及平衡醫療供求失衡，但亦有指AI發展趨勢短期內可取代醫生及護士部份工作。陳凱欣女士誌為，AI可幫助及協助醫生診斷及手術的準成度。但接觸病人是一個關於人與人的之間溝通，而AI不能代替臨床經驗及人情味。她又以早前為四個月大的嬰兒更換心臟為例，在AI資料庫中沒有相關學習經驗，因此正需要醫生的臨床經驗作出決定。

黃醫生坦言，無可否認AI發展強勁，可做到數字化及提高準確度。同時，代替人類處重複沉悶的數據工作，快速整理數據並得出準確結果。而麥醫生亦引用自身經驗指出，AI可幫手做分流及預測，減輕人手不足。惟他強調最終斷症都需要由醫生決定及負責，AI如同Co-pilot(副駕駛)，AI可以提醒醫生手術過程中有機會面對的問題，如GPS一樣。

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編輯部與讀者共同選出卓越健康品牌 51位得獎者順利誕生

得獎者同場舉行「健康Easy卓越大獎2023」頒獎禮，51個得獎品牌順利誕生。得獎品牌由《香港01》健康頻道編輯部與讀者共同選出，獎項分為醫療、保健、創新科技、儀容護理及修身健體4大類別。

同場舉行「健康Easy卓越大獎2023」頒獎禮，51個得獎品牌順利誕生。

立即查看得獎名單：https://bit.ly/42Xr3zF