男性健康｜缺乏性行為恐增早死風險？ 癌症死亡率提升近2倍！

性行為竟能讓人活得更久？一份刊登於學術期刊《PLOS ONE》的研究指出，缺乏性行為不單只會影響心理狀況，若男性對性行為缺乏興趣，會增加提早死亡的風險，患上心血管疾病、癌症風險均比固定採取性行為者較高。惟在女性身上卻沒有發現有這種關聯。



該研究由日本山形大學發起。研究團隊對近 21000 名日本市民（男性 8558 人、女性 12411 人）進行長達10年的調查，調查內容包括：他們是否有配偶、基礎疾病、運動程度和肥胖度、對性的關心與需求等資訊。

參加者中，分別有8.3%男性、16.1%女性表示缺乏性興趣。然而，雖然女性缺乏性興趣的比例較高，但預期壽命等指標卻完全不受影響。相反，相反地，與保持性興趣的男性相比，缺乏性興趣之男性的全因死亡率、癌症死亡率皆較高，即使除去因年齡、吸菸、飲酒和心理困擾等各種因素後，關聯性仍然顯著。

在研究過程中，共有 503 名參加者死亡，其中67人死於心血管疾病，162人死於癌症。研究團隊進一步分析數據，發現性慾較低的男性，早死的風險是其他男性的1.82倍、40歲以上者罹癌死亡的風險則高達1.94倍、因心臟病死亡的風險則為1.36倍。

研究作者、日本山形大學醫學院的櫻田香博士指出，研究中對性提不起興趣的男性，大多都有吸煙、酗酒習慣、心理感痛苦、不常笑的人，他們患糖尿病的風險更高，「而且性慾低更可能會導致一系列的身體發炎、神經內分泌和免疫反應。」同時又提醒，「性慾低下是整體健康狀況較差的信號。」

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如何能增強性慾？

如果已經對「性」失去興趣、或即使想重拾最「性」趣卻力不從心，那可以怎麼辦？外國性治療師傑絲（Jess O'Reilly）就曾提出一些方法來增強性慾：

1. 減輕壓力



當你感到壓力時，你的皮質醇（通常稱為壓力荷爾蒙）水平會上升，這會干擾你的性慾和性喚起。治療師建議可以透過冥想、瑜伽或散步等方法紓緩壓力。

2. 了解性喚起



治療師指，對於大多數人而言，性慾並非二十四小時都存在的。可以了解一下什麼才能喚起自己對性的興趣，例如一些柔情的音樂、看色情片、改善伴侶間的調情方法、自慰、性玩具等等。

3.充足的睡眠



睡眠不足不但會影響健康，更會導致你的性慾下降。曾有一項研究發現，缺乏優質睡眠，會導致女性性慾低下以及性高潮困難。

4. 解決與伴侶之間的不滿



當你與伴侶之間出現問題，這些問題很可能會蔓延到臥室，從而令你失去發生性行為的意欲。建議與你的伴侶盡早解決這些問題，以免留下心結影響日後關係。

5. 與治療師交談



若覺得自己性慾低下，且無法通過自力去改善，可以考慮諮詢性治療師。不是所有問題都可以自行解決，在這些時候專業人士的意見就最為重要，請積極尋求治療，這並非什麽可尷尬或羞恥的事。

6. 吃增強性慾的食物



有研究指富含動物性蛋白質、反式脂肪酸和碳水化合物的飲食會對生育能力產生負面影響。富含植物蛋白、omega-3 脂肪酸和抗氧化劑的飲食可以提高生育能力。雖然吃增強性慾的食物並不能快速解決性慾低落的問題，但長遠而言亦是一個不錯的改善方案。一些可能增強性慾的食物包括：

1. 螺旋藻：螺旋藻是一種營養豐富的食物，被認為可能有助於提高能量和性慾。它含有豐富的維生素、礦物質和抗氧化劑。

2. 巧克力：巧克力被認為具有提高心情和增強愉悅感的效果，這可能對性慾有所幫助。黑巧克力含有可可，可可中的酚類化合物被認為可能有助於放鬆血管，提升血液流動。

3. 辣椒：辣椒含有辣椒鹼，這種化合物可能有助於刺激神經系統，增加心率和血液循環。這可能對性慾產生一定的刺激效果。

4. 番紅花：番紅花被認為具有增強情感和提高性慾的效果。它被廣泛用於許多文化中作為一種天然的壯陽劑。

5. 葵花籽和核桃：葵花籽和核桃富含亞麻酸和有益脂肪酸，這些成份可能有助於提高性激素的合成，進而促進性慾。

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