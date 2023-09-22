恐音症｜討厭咀嚼聲對聲音極度敏感？8條問題自測是否患恐音症

一家人在家中吃飯，家人的咀嚼聲卻令你異常不滿；身處於街上，明明不算嘈吵，但你卻因別人的對話聲而感到煩躁......若以上問題經常出現那你可能已患上「恐音症」。有研究證明，恐音症會嚴重影響患者的生活，然而只有少部份患者能意識到自己患有恐音症，絕大多數人對這種病症更是「聽都未聽過」！



「恐音症」是什麼？

恐音症，又稱為恐聲症（Misophonia），是一種罕見的神經系統疾病，指的是對特定聲音過度反應或產生強烈情緒反應的狀況。這些特定聲音可能包括吃東西的聲音、咀嚼或咳嗽的聲音、鼻子吹氣的聲音、鍵盤敲擊的聲音等等。這些聲音對大多數人來說可能是無害的，但對於恐音症的病人來說，這些聲音可能會引發強烈的焦慮、憤怒甚至恐懼的情緒。

在本年3月，英國牛津大學的格雷戈里教授（Jane Gregory）進行了一項研究，研究共招募了 772 名參加者。研究人員利用問卷來判斷參加者對噪音的定義、反應及反應有多強烈。

問卷中共列舉了咀嚼聲、噴嚏聲、時鐘滴答聲等37種常見噪音觸發源，以及25種反應，並以此辨識出恐音症的發病因素，當患者聽到正常的呼吸聲或吞嚥聲時會備感壓力，那很可能就是患有恐音症，這類人通常都會有「應戰或是逃避」（fight or flight）的反應，並因此產生痛苦、憤怒、恐慌等情緒。

結果發現，在所有參加者中有近 2 成人被恐音症嚴重幹擾他們的日常生活，然而只有 2.3% 的人認為自己患有這種疾病，而認識這種疾病的人亦同樣不多，只有 13.6% 的人曾聽說過這種疾病。

格雷戈里教授指，「恐聲症患者的經歷並非只是被聲音惹煩躁。當人們無法擺脫不愉快的聲音時，恐聲症往往會導致無助感及備受束縛的感覺。恐聲症的患者通常會對自己的反應感到困擾，尤其是當他們對親人發出的聲音感到煩躁時。」

4條問題自我檢查是否已患恐音症

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恐音症（Misophonia）是一種對特定聲音或噪音產生極端不適、焦慮和厭惡的情緒反應的症狀。如果你懷疑自己可能患有恐音症，以下是一些可能的指標，可以幫助你初步判斷：

1. 強烈的情緒反應



當你聽到某些特定聲音時，是否會產生強烈的情緒反應，如憤怒、焦慮、恐懼、厭惡等？這些情緒反應是否超過了正常範圍，導致你難以控制情緒或影響了你的日常生活？

2. 特定聲音的觸發



是否存在一些特定的聲音或噪音，只要聽到就會引發你的不適反應？這些聲音可以是嘴唇咀嚼聲、喉嚨咳嗽聲、指甲刮擦聲等。這些聲音是否會導致你感到憤怒、焦慮或想要逃避？

3. 生理和情緒反應



除了情緒上的反應外，你是否還出現了一些生理上的反應？例如，心率加快、出汗、肌肉緊繃、呼吸急促等。這些反應是否在一聽到特定聲音時立即出現？

4. 影響日常生活



恐音症是否嚴重影響了你的日常生活和社交活動？你會因為害怕聽到特定聲音而避開某些場合或與人交往？

如果你對上述問題的答案是肯定的，那麼你有可能已患上恐音症。如果你懷疑自己有恐音症，建議你諮詢專業的心理健康專家或醫生進行評估和診斷。他們可以根據你的症狀和個人情況，給你更準確的建議和幫助。

多種維他命可以維持神經系統正常運作（按圖👇👇👇）