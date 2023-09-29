哽喉｜女子喝粥後頸部劇痛 就醫揭排骨刺穿黏膜 ４步處理「哽親」

進食時一定要慢慢咀嚼，若是一不小心吞進異物，後果可大可小！近日，深圳寶安區一名女子在喝粥時，因為吃得太急，不慎誤吞排骨，送院後發現骨頭竟已刺穿食道，醫生馬上為她進行手術，花了40分鐘才成功將排骨取出。



據內媒報道，這名周姓女子在早上喝粥時，因為太心急一次喝了一大口，卻沒有為意其中的排骨，事後感覺頸部出現劇烈痛楚，緊急到醫院就診。

經檢查過後，醫生從電腦斷層掃描的照片中發現，頸部出現異物，於是又利用內窺鏡進行觀察，原來骨頭卡在了食道的入口，醫生指，「（骨頭）兩邊比較鋒利，已經刺破黏膜扎進食道裡，這是異物導致的黏膜出血。」

排骨卡在食道造成黏膜出血。（圖片來源：截圖自澎湃新聞）

醫生為了盡量不傷及患者的食道，前前後後總共花了40分鐘才將骨頭取出，之後便為女子處理食道的傷口，目前女子已平安出院。

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處理「哽親」４步驟 千萬別大力咳嗽

1. 保持鎮定：若不幸「哽親」，傷者一定要保持鎮定，因為緊張和恐慌可能會加重喉嚨哽塞的感覺，所以傷者應深呼吸並盡量保持冷靜。



2. 給予背部拍擊：如果咳嗽無法解決問題，可以輕輕拍打哽咽者的背部。 請使用平坦的手掌，在肩胛骨之間的背部上方進行拍擊，以幫助鬆動卡住的物體。



3. 進行腹部擠壓：如果背部拍擊無效，可以進行腹部擠壓。 站在哽咽者背後，將手放在他們的腹部上方，用力向內和向上推壓，以幫助推出阻塞物。



4. 尋求醫療協助：如果以上方法無效，或是傷者感覺喉嚨哽塞愈來愈嚴重，建議盡快就醫。



傷者可以嘗試輕輕咳嗽，以嘗試將卡在喉嚨中的物體排出。但是，千萬別過度用力咳嗽，以免物體被推得更深入氣管或傷及食道。 另外，雖然飲用水可能有助於推動卡在喉嚨中的物體，但是喝大量水可能會導致進一步的不適或窒息。 因此傷者請不要飲用大量水。以上建議僅供參考，具體的處理方法可能因個體情況而異。 在遇到喉嚨哽塞的緊急情況時，尋求專業醫療協助非常重要。

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吞嚥能力評估工具(Eating Assessment Tool, EAT-10)

透過簡單10題問題，0-4分的評分方式，讓填答者能 夠以最簡易的方式評估吞嚥困難症狀、臨床特點、 心理狀況和社交影響。

你有下列問題嗎？ 每題分數: 沒有 0 – 1 – 2 –3 – 4 嚴重

1.我的吞嚥問題令我體重下降



2.我的吞嚥問題影響了我外出用膳



3.需要比較費勁才能吞嚥液體



4.需要比較費勁才能吞嚥固體



5.需要比較費勁才能吞嚥藥丸



6.吞嚥時感到痛楚



7.吞嚥問題影響了我的進食樂趣



8.吞嚥時感到食物黏在咽喉



9.進食時我會咳嗽



10.我對吞嚥感到有壓力



如果總分是3或以上，代表吞嚥能力可能出現問題，建議諮詢言語治療師或醫生。