異食癖｜印度男子因胃痛送院 醫生檢查竟在肚內發現60件雜物

異食癖隨時導致生命危險！印度一名男子在進行X光檢查時，被發現胃部內有多達60件雜物，雖然醫生已立即為其進行手術取出，但由於他吃下的東西傷害了他的胃部，他至今仍未脫離危險期。



手術後取出的雜物（圖片來源：截圖自網絡）

據外媒報道，印度旁遮普邦一名35歲的男子在過去的兩年裡一直飽受胃痛的困擾，因為病情愈發嚴重導致腹部不適及高燒，便前往醫院求醫。

經檢查後，竟發現男子的胃部有多達60件雜物，其中包括：掛墜盒、鏈條、螺母、螺栓、耳機、安全別針、磁鐵、襯衫紐扣和拉鍊，以及許多其他不可食用的物品。

醫生很快就診斷出男子患有異食癖，並決定立即為病人進行手術。手術歷時長達3小時，最終成功將胃部內所有異物取出，然而雖然手術成功地清除所異物，但由於男子曾吞食一些尖銳物，導致胃部出現多處刺傷，至今仍未能脫離危險期。

什麼是異食癖？

異食癖是一種心理疾病，表現為長期以來對非營養物質或非食物物質的持續食慾。這些物質通常是一般人不會吃的東西，例如泥土、紙張、頭髮、石頭、冰塊、塑料等。異食癖通常發生在幼兒或孩童，偶爾也會在成年人中出現。

異食癖的原因尚不完全清楚，但有幾個潛在的因素可能與其發生有關。其中一個可能是營養不良，特別是缺乏特定礦物質或維生素。異食癖也可能是一種感覺和認知處理問題的表現，或者是心理上的壓力和焦慮的表達方式。在某些情況下，異食癖也可能是與自閉症、智力障礙或其他發展障礙相關的症狀。

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異食癖常見於女性及兒童

據《精神疾病診斷與統計手冊》資料顯示，診斷出異食癖主要有四大標準：

．持續食用非營養物質至少一個月以上

．食用的物質被認為不適合其年齡應有的發展水平

．食用非營養物質的行為並非患者所屬文化習俗的一部份

．如果進食行為僅發生在其他精神疾患的病程中，須得到獨立臨床診斷

異食癖在女性和兒童中更常見，特別是懷孕婦女、幼童及有發展障礙的人群，如自閉症患者。隨着誤服的物質，患者可能出現的併發症亦各有不同，例如由不能被人體消化的異物引發的腹痛；某些塗料會導致鉛中毒；毛球可造成腸梗阻；灰塵可引起弓形蟲或弓蛔蟲感染及其他寄生蟲病等。

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