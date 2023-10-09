養和話你知｜煙酒不沾都可感染頭頸癌 預防HPV事不宜遲

近年在政府大力宣傳下，普羅大眾對HPV這個名字已不再陌生，但原來感染HPV除了會引致子宮頸癌和生殖器疣，頭頸癌亦與其息息相關。據香港癌症註冊處2020年數據顯示，每年每10萬香港人當中便有13人患頭頸癌，新症數字亦有持續上升的趨勢。



有見及此，本文請來養和醫院耳鼻喉科專科醫生何頌偉醫生，講解頭頸癌的主要成因、預防以及治療方法。

什麼是HPV（人類乳頭瘤病毒 ）？為何會感染？

何醫生指，HPV (人類乳頭瘤病毒) 是一種常見的病毒，可經直接接觸受感染的皮膚、黏膜或體液傳播，如共用個人衛生用品，或經性接觸傳播，包括陰道、肛門或口腔性行為。HPV有不同型別，其中一些型別與癌症的風險增加有關。

感染HPV的機率取決於多個因素，包括個人的性行為、性伴侶數目、使用安全措施（如避孕套）及免疫系統狀況。有研究指出，大多數性生活活躍的人都會感染HPV，但大部份都不會導致嚴重的健康問題，因免疫系統通常能夠清除感染。

HPV感染可以引發癌症？

HPV感染可以引發多種疾病，包括：

子宮頸癌：HPV感染是子宮頸癌的主要原因之一，當中HPV 16和HPV 18是增加患上子宮頸癌的高風險型別。



頭頸癌：HPV感染也會引致頭頸癌（如口咽癌、咽喉癌等），特別是HPV 16型的相關感染。



何醫生解釋，HPV引發頭頸癌的具體機制尚待釐清，但有研究證實HPV感染會導致細胞異常增生而演變成癌症。此外，吸煙和酗酒等其他因素也可能與HPV感染出現相互作用，增加頭頸癌的風險。

市面上HPV疫苗眾多，應如何選擇？

目前市場上有三種主要的HPV疫苗：

HPV二價疫苗：可以預防會增加子宮頸癌風險的HPV 16和HPV 18型。



HPV四價疫苗：可以預防HPV 6、11、16和18型，適用於預防子宮頸癌及與生殖器疣有關的HPV感染。



HPV九價疫苗：可以預防HPV 6、11、16、18、31、33、45、52和58型，包括會增加癌症風險的型別。提供更廣泛的保護。



何醫生表示，以上的疫苗都可以有效預防某類型的頭頸癌，因口咽癌中最常見的是HPV 16。另有研究指出，接種HPV疫苗可以將HPV 16和HPV 18型的口腔感染率降低約70％至90％。由此可見，接種HPV疫苗對於預防口腔癌和其他與HPV感染相關的口腔疾病具有重要的保護作用。

由於HPV九價疫苗可以預防更多增加癌症風險的HPV型別，故在預防頭頸癌方面更為全面。

４類人士應及早接種HPV疫苗

根據世界衛生組織（WHO）的建議，以下人士應及早接種HPV疫苗：

女性：子宮頸癌是目前為止與感染HPV有關的最常見癌症，因此女性是主要的接種對象；



男性：HPV感染也會增加頭頸癌和其他癌症的風險，因此男性也應接種HPV疫苗；



年輕人：建議在性活躍開始之前接種疫苗，確保在感染HPV之前獲得保護；



曾發生性行為的人：接種HPV疫苗對已經發生性行為的人士仍有保護作用，但若接種前已經感染了某些HPV型別，疫苗所發揮的效果可能會有所減退。



世界衛生組織建議在小學階段（通常是9至13歲）開始接種HPV疫苗，何醫生解釋是因為這個年齡處於性活躍之前，接種疫苗可以提供最佳的保護；越早接種疫苗，免疫效果便越好。

HPV感染類別的頭頸癌治療效果

患上頭頸癌的治療方法通常包括以下幾種：

手術：透過切除腫瘤和相鄰的淋巴結，為最常見的治療方法；



放射療法：使用高能X射線或其他輻射來摧毀癌細胞，適合單獨使用，或用作術前或術後的輔助治療；



化學療法：利用抗癌藥物來殺死癌細胞，適合單獨使用，或配合手術或放射療法。



何醫生指，HPV感染的頭頸癌的治療方案與其他原因引起的頭頸癌相似。有研究顯示，此類型癌症對放射療法和化學療法的敏感性較高，因此可能不需要進行高劑量的治療，這意味著某些HPV相關的頭頸癌可能對治療的反應更好，且有較好的預後，然而醫生還是會按患者的個別情況和病情而制定出最合適的治療方案。