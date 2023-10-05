食物過敏｜女子高鐵上過敏發作險休克 發病原因竟是「趕車」？

外出旅遊最好還是預備充足的時間，不然在匆忙之下很容易就會誘發意外。早前，就有一名女子在進食了漢堡後，為了趕上高鐵過於匆忙，結果竟意外的誘發了「食物依賴性運動誘發過敏反應」，導致全身冒出皮疹、意識模糊，差點就休克。幸好，多得列車上的車務人員同乘客的熱心幫助，又提供藥物協助，事主的病情才能及時控制住。



據內媒報道，事源8月9日，一名女子乘坐由廣東開往湛江的高鐵時突然感到不適，此時，她才想起自己上車前曾吃過漢堡，因於患有運動型小麥過敏，所以在吃完小麥類食物的兩小時內不能進行劇烈運動，沒想到只是為了趕上高鐵亦會令過敏發作。

患者在車上過敏發作，導致冒出紅疹（圖片來源：截圖自微博）

女子馬上聯絡車務員，經工作人員和乘客的幫助，女子及時服藥控制病情，開始恢復清醒、紅疹亦慢慢的消退，事後，女子發影片對幫助自己的乘務員、醫護人員和提供藥的乘客表示感謝。

什麼是「食物依賴性運動誘發過敏反應」？

食物依賴性運動誘發過敏反應（Food-dependent exercise-induced anaphylaxis，簡稱 FDEIA）是一種罕見但嚴重的過敏反應。它是一種特殊型的過敏反應，僅在患者在攝取特定食物後，進行體力活動或運動時才會引發過敏症狀。

醫學上 FDEIA 的確切機制尚不完全清楚，但有一些理論可以解釋這個現象。其中一種解釋是食物攝入後，特定的運動刺激或身體活動會觸發過敏反應。這可能涉及多個因素的交互作用，包括食物成分、運動引起的身體生理變化以及免疫系統的反應。

FDEIA 的常見症狀

FDEIA 的症狀可以從輕度到嚴重不等，包括皮膚紅癢、蕁麻疹、呼吸急促、胸悶、喉嚨緊縮、嘔吐、低血壓甚至休克。這些症狀通常在食物攝入後數小時內出現，並且需要同時進行體力活動或運動才會引發。

▼食物過敏的症狀表現，可能有下列一種以上的症狀（點擊圖片查看👇👇👇）

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預防FDEIA發作 患者要留意５點

要預防食物依賴性運動誘發過敏反應發作，以下是一些建議的預防措施：

1. 避免特定的食物和運動組合：了解觸發你的過敏反應的具體食物和運動組合，並盡量避免同時進行這些活動。這可能需要你在飲食和運動方面進行調整，以避免可能引發過敏的情況。



2. 與醫生討論：如果你被診斷為患有FDEIA，與你的醫生討論制定一個個性化的管理計劃。醫生可能會提供特定的建議，包括適合你的飲食和運動方案，以最大程度地減少發作的風險。



3. 注意飲食：在飲食方面，避免攝入可能引發過敏的食物是關鍵。如果你已經確定了特定的過敏原，例如某種食物，盡量避免食用這些食物。同時，在進行體力活動或運動前後，選擇輕食、易消化的食物可能有助於減少發作的風險。



4. 監測症狀：保持關注自己的身體狀況，特別是在食用食物後進行體力活動或運動時。如果你注意到任何過敏反應的症狀，例如皮膚紅癢、蕁麻疹、呼吸困難等，立即停止運動並尋求醫療協助。



5. 應對措施：如果發生過敏反應，應該採取適當的應對措施。這可能包括使用處方的抗過敏藥物，如抗組胺劑，以緩解症狀。在遇到緊急情況時，應該立即就醫或撥打緊急電話。



FDEIA 是一種嚴重的過敏反應，因此預防措施和管理計劃應該根據個人的狀況和醫生的建議來制定。如果懷疑患有 FDEIA，建議尋求醫療專業人員的幫助進行診斷和治療。治療可能包括避免觸發過敏反應的特定食物和運動組合，以及使用抗過敏藥物來控制症狀。

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