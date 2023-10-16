養和話你知｜偏頭痛與頭痛截然不同 新型藥能有效預防偏頭痛發作

香港人生活節奏急促、工作壓力大，因此頭痛問題在香港非常普遍。根據以往普查，每八個港人當中就有一人患有偏頭痛，按此推算，有近一百萬名港人正受到這個問題的困擾。到底偏頭痛發作時可以如何紓緩？偏頭痛又是否可以「斷尾」？為解答以上問題，本文就邀請到養和醫院腦神經科專科醫生邵家樂醫生講解偏頭痛的成因及治療方法。



偏頭痛與一般頭痛有何分別？

偏頭痛和一般頭痛有一些明顯的不同之處。常見的原發性頭痛中，多數是緊張性頭痛，它通常是由於工作或學業壓力引起的。然而，很多人容易將緊張性頭痛和偏頭痛混淆。邵醫生解釋，兩者的最大分別在於痛感，當緊張性頭痛發作時，頭部兩側都會感到疼痛，仿佛被人壓著或夾著、像「被金剛箍箍住」的感覺; 而偏頭痛發作時，患者只會感到有一邊頭部出現痛楚，亦有一部份人會出現兩邊頭痛，但程度會較嚴重，疼痛感覺像脈搏跳動一樣，每次發作可能持續數小時，甚至長達兩至三天；患者還可能表現出對光敏感、對聲音敏感、反胃和嘔吐等徵狀。

邵醫生又指，約有三分一的偏頭痛患者在病發前會出現徵兆，比較常見的包括眼前出現閃光、視力突然模糊，這種情況會持續三十至六十分鐘，然後才會出現偏頭痛。另外，亦有少數患者會在病發前的一到兩天出現焦躁不安、心神不寧、情緒波動及胃口不佳等情況，但由於徵狀並不明顯，患者很容易忽略這些其實是偏頭痛的先兆。

什麼誘因會令偏頭痛發作？

縱然醫學界到目前為止仍未能確定偏頭痛的成因，但大多認為偏頭痛與大腦功能異常有關係。近年更有研究發現，一種神經傳導物質「降鈣素基因相關肽」（Calcitonin gene-related peptide，簡稱CGRP）會導致血管擴張，引起炎症反應，進而引發偏頭痛。

邵醫生表示，偏頭痛發作與以下四大因素有關：

1. 飲食因素：某些食物和飲料被認為可能觸發偏頭痛，包括巧克力、乳製品、咖啡因、酒精、柑橘類水果、番茄、致敏食物（如堅果、芝士）等。觸發偏頭痛的食物種類因人而異，而且每個人對食物的反應和引發偏頭痛的程度都有所不同。



2. 環境因素：明亮的燈光、強烈的氣味（如香水或化學氣味）、刺耳或高頻率的聲音、氣壓變化、高海拔等環境因素都可能誘發偏頭痛。



3. 生活方式因素：壓力、情緒波動、睡眠不足或睡眠過多、缺乏規律的生活模式、用眼過度等都可能導致偏頭痛發作。



若能避免上述飲食、環境和生活相關的誘因，便能預防或減少偏頭痛發作。

4. 荷爾蒙因素：如經期前後、懷孕期間、更年期等，是女性偏頭痛患者常見的觸發原因。



吃芝士或朱古力會引致偏頭痛?

對於坊間有指進食芝士或朱古力後會引發偏頭痛，邵醫生解釋，雖然這兩種食物常被認為可能誘發偏頭痛，但並不是每個人食用這些食物就一定會引發偏頭痛。邵醫生指，「每個人的體質存在差異，對於誘發偏頭痛的食物亦會有所不同。以咖啡因為例，有些止痛藥的成份其實都含有咖啡因 ，部份偏頭痛患者服藥後有助紓緩痛楚，然而，有些人喝咖啡後可能會出現頭痛反應。」因此，觸發偏頭痛的食物可能因人而異。

要預防偏頭痛或減低發作機會，邵醫生建議患者可編寫「頭痛日記」，詳細記錄每次頭痛前所進食的食物，以及是否有特別事情發生過，於求診時可讓醫生參考，有助找出偏頭痛的背後是否存在特定的模式和原因。

如何紓緩及治療偏頭痛？長期服藥會否產生依賴性？

邵醫生表示，偏頭痛與一般頭痛一樣，是無法完全根治的，然而隨著醫學發展，藥物治療有助盡量控制病情，主要從兩方面着手：

1. 如何有效減輕及停止偏頭痛



2. 如何減少偏頭痛發作的次數及密度



面對急性偏頭痛，如果普通的止痛藥未能發揮效用，醫生以往會處方翠普登類的口服藥物，以阻截傳送到大腦的訊號，從而減輕頭痛和其他徵狀；至於預防偏頭痛的口服藥物如乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑等，有助減少神經反應和頭痛徵狀，但需要長期服食以達致預防效果。現時患者也可考慮新研發的CGRP抑制劑，只要定時注射，便能有效減少偏頭痛發作的次數及降低痛楚程度，近年更有口服的抑制劑，可以免除接受注射的麻煩。

邵醫生分享最近治療一位由十多歲開始已受偏頭痛困擾的女士的經驗。在她剛開始出現徵狀時，偏頭痛情況相對輕微，到了大學階段只發作數次，通常與月經周期相關。然而，隨著她進入職場，面臨工作壓力、家庭責任和照顧子女的壓力增加，且缺乏充足的休息時間，近年來偏頭痛的情況變得愈來愈嚴重，平均每個月發作三到四次嚴重偏頭痛。她曾嘗試口服的預防藥物，但效果不太理想，所以近兩年轉用了注射型的CGRP抑制劑，結果偏頭痛的頻率和程度都有所減少。

很多患者都會擔心長期服藥會產生依賴性，邵醫生解釋，過往用於治療偏頭痛的止痛藥物並非專門針對偏頭痛，因此控制頭痛的效果不太理想，才會導致病人需要長期服用，然而，新型藥物的藥效和安全性都有明顯的改善，只要按照醫生的指示正確使用，就不需要過度擔心依賴性的問題。最後，邵醫生提醒，當偏頭痛發作時，除服食止痛藥外，患者應盡量找一個昏暗、安靜的環境休息，令身體靜止下來，放鬆身體，這有助紓緩痛楚。