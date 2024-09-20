蕁麻疹｜女子患水過敏終身不能喝水 減輕蕁麻疹症狀可做６件事

水是每一個人生存必須的的重要資源，你能想像在無法喝水的情況下，該如何度過日子嗎？美國就有一名女子因為「水過敏」終身不能喝水，不但如此，就連自己身體排出的眼淚和汗水都會令她長出蕁麻疹，是一種非常罕見的情況，全球大約只有 250 人患有「水過敏」。



美國的 Tessa Hansen-Smith 在8歲時發現自己的手臂會無故冒出皮疹，頭皮亦出現傷口，起初，醫生以為是過敏原自洗澡時用的沐浴露或洗頭水，但即使停用這些產品過敏的情況仍然沒有改善。幸好，作為一名家庭醫生、 Tessa 的母親敏銳的意識到女兒是對水過敏，才能及時阻止病情惡化。

（圖片來源：截圖自IG@livingwaterless）

然而，隨著 Tessa 的成長，她的病情不但沒有改善，而且還惡化了，她變得更容易過敏，眼睛開始發癢，連嘴巴亦出現了蕁麻疹。

不能喝非乳製品

Tessa 指，「我對所有水源都過敏 ——包括雨水、自來水、蒸餾水、海洋水、瓶裝水，甚至還包括汗水、眼淚和唾液等體液」，直接飲用水會導致食道產生灼熱感，所以日常只能飲用牛奶，藉由其中的脂肪、蛋白質和糖幫助水分子「避開」她的免疫系統。

不能洗澡或進行劇烈活動

（圖片來源：截圖自IG@livingwaterless）

理所當然的，Tessa 亦不能洗澡，由於連汗水都會引起過敏反應，她會盡量避免會令自己出汗的活動，同時，透過剃鬚和在適當的情況下使用除臭劑來最大限度地減少體臭問題。儘管如此，她仍會遇上需要洗澡的時候，在這些情況下，她就會使用專為淋浴設計的濕毛巾清潔身體，但這仍然會使她感到痛楚。

近日，Tessa 由於嚴重缺水而導致患上了缺血性結腸炎，為了支付巨額的醫療費用，她的家人在眾籌平台上公開籌款，幸好，最終亦籌得足夠的金額來應付目前的醫療開支。Tessa 在社交平台上分享指，「我的健康狀況並沒有變得更好，因為我的病情不斷惡化。」然而，她仍然對更健康的未來抱持希望，並希望成為一名護士。

▼蕁麻疹知多啲（按圖了解👇👇👇）

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蕁麻疹成因眾多

蕁麻疹（urticaria）是一種常見的皮膚疾病，其特徵是出現痕癢、紅腫、隆起的皮疹，通常呈現蕁麻疹（蕁麻疹）或鱗屑狀斑塊。它可能會在身體的任何部位出現，並且可以持續數小時到數天。

而水源性蕁麻疹（水過敏）是蕁麻疹的變體，患有這種疾病的人在接觸水、汗水和眼淚後就會出現蕁麻疹，症狀通常會在接觸水後20至30內出現。這種病目前沒有根治方法，只能透過日常生活管理及藥物治療來避免發作。

一般蕁麻疹的病發成因可以是多種因素所致，包括：

1. 過敏反應：蕁麻疹最常見的成因之一是過敏反應。當身體暴露於特定的物質（稱為過敏原）時，免疫系統會釋放一種化學物質叫做組胺，這導致了皮膚上的血管擴張和組織水腫，從而引起蕁麻疹的發生。



2. 藥物反應：某些藥物可能引起蕁麻疹反應。這種反應可能是由於特定藥物成份的過敏反應，或者是由於藥物對免疫系統的直接影響所引起的。



3. 寒冷或熱刺激：寒冷或熱刺激可以引起寒冷或熱蕁麻疹。當皮膚暴露於極冷或極熱的溫度時，血管會收縮或擴張，引起蕁麻疹樣的皮膚反應。



4. 壓力：壓力或摩擦皮膚可能引起壓力性蕁麻疹。這種類型的蕁麻疹在皮膚受到壓力或摩擦時出現，可能是由於血管的反應或組織水腫引起的。



5. 其他因素：其他因素，如感染、食物、昆蟲叮咬、曬傷等，也可能引起蕁麻疹。



如何可以減輕蕁麻疹的病發症狀？

蕁麻疹的治療目標是減輕症狀、緩解發作以及預防復發。以下是一些常見的治療方法和建議：

1. 避免致敏物質：如果能夠確定引起蕁麻疹的特定觸發因素，避免接觸這些物質是關鍵的。這可能包括某些食物、藥物、化學物質、花粉、昆蟲叮咬等。保持觸發因素的遠離可以幫助減輕症狀和頻率。



2. 藥物治療：醫生可能會開具藥物來控制蕁麻疹的症狀，其中一個常用的藥物是抗組胺劑。抗組胺劑可以阻止組胺的釋放，減輕皮膚紅腫和痕癢。根據病情的嚴重程度，醫生可能會選擇非鎮靜型或鎮靜型的抗組胺劑。在某些情況下，其他類型的藥物，如類固醇或免疫抑制劑，可能會用於控制嚴重的蕁麻疹。



3. 冷敷或溫敷：對於寒冷或熱蕁麻疹，冷敷或溫敷可以減輕症狀。對於寒冷蕁麻疹，使用冰袋或涼水浸泡可以幫助緩解發作。對於熱蕁麻疹，使用溫水浸泡或溫敷可以有助於緩解症狀。



4. 避免壓力或摩擦：對於壓力性蕁麻疹，避免長時間的壓力或摩擦是重要的。避免緊身衣物、重物壓迫、過度摩擦等，以減少發作的可能性。



5. 觀察飲食：有些人可能對某些食物過敏，進食後容易引發蕁麻疹。如果你懷疑某些食物是觸發因素，嘗試避免這些食物，並注意觀察症狀是否改善。



6. 增強生活品質：除了上述治療方法外，保持良好的生活方式和心理健康也對蕁麻疹的管理至關重要。減壓、適當休息和睡眠、適度運動、健康飲食等可以增強免疫系統和整體健康，有助於減輕症狀。



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