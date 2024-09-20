胰臟癌｜婦人皮膚發癢沒處理 就醫揭患胰臟癌壽命只剩８個月

胰臟癌早期徵症難以發現，患者發現時很多時已錯過了治療的最佳時間，位列於本港致命癌症的第四位。美國就有一位7旬婦人，在過去一年持續因全身皮膚發癢而不得安眠，求醫後竟發現已患上第四期胰臟癌，餘下壽命更不足一年。



綜合外媒報道，79歲的婦人 Barbara Green 於2022年7月開始不定期出現全身搔癢的情況，但由於當時她正在進行環遊世界的旅行，因此她忽視了徵狀，繼續她一向的生活習慣，每天練瑜伽、鍛鍊身體。

然而搔癢的問題卻持續一年仍沒有好轉，後來她更發現自己的尿液及糞便的顏色異常，逐前往醫院求醫。起初，醫生懷疑她的肝臟出現問題，並安排她進行血液檢查，最終確診婦人患上胰臟癌第四期，而且癌細胞已經擴散到腹網膜。醫生指，大多患者會在確診後的8到11個月內離世。

胰臟癌因其高致命率及難以被發現，而被稱為「無聲殺手」，根據美國國家癌症研究所 (NCI) 的數據，胰臟癌患者5年後存活率僅12.5％，若有癌細胞轉移的狀況，存活率更會直接將低至3％，為美國第三大致命疾病。

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胰臟癌常見症狀

以下是一些常見的胰臟癌症狀：

1. 腹部或背部疼痛



胰臟癌常導致腹痛或背痛。 這種疼痛可能是持續性的，尤其在躺下或進食後更明顯。

2. 體重無故減輕



胰臟癌可能導致不明原因的體重減輕，即使食慾正常或稍微增加。

3. 消化系統問題



胰臟癌可能導致消化系統問題，如噁心、嘔吐、腹脹、腹瀉或脂肪糞便。

脂肪糞便即指大便中含有過多的未消化脂肪，使得糞便看起來鬆散、泡沫狀而充滿黏液，並在水面形成一層油膜，而經常大便浮油會散發出特別難聞的臭味，並伴隨著腹痛、腹脹、下痢等不適症狀。）。

4. 黃疸



當胰臟癌發展到某個階段時，它可能壓迫膽管，導致黃疸。 黃疸的症狀包括皮膚和眼睛發黃，尿液變深，糞便變淺。

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做足６件事降低患上胰臟癌風險

1. 不吸煙：吸煙是導致許多癌症的主要危險因子之一，包括胰臟癌。 戒菸或避免抽二手菸可以顯著降低胰臟癌的風險。



2. 控制體重：肥胖和過度肥胖與胰臟癌的風險增加有關。 透過採取健康的飲食和適度的身體活動來維持健康的體重。



3. 健康飲食：攝取均衡的飲食，富含水果、蔬菜、全穀物和低脂蛋白質，有助於降低胰臟癌的風險。



4. 限制飲酒：過度飲酒與胰臟癌的風險增加有關。 建議限制飲酒量，男性每天不超過兩個標準飲酒單位，女性不超過一個單位。



5. 避免暴露於致癌物質：接觸一些化學物質和致癌物質，如某些農藥和工業化學物質，可能增加胰臟癌的風險。 盡量避免這些物質的接觸。



6. 遺傳諮詢：如果您家族中有胰臟癌的病史，特別是一級親屬患有該疾病，考慮與遺傳諮詢師或醫生討論，以了解是否需要進行遺傳性胰腺癌的基因測試。

