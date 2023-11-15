消委會評測｜６成花生醬樣本含黃曲霉毒素 這３款獲評分最高！

香港人生活節奏急速，經常要忙於上學、上班，在這些時候，方便又能快速食用的麵包多士，就成為了不少人的早餐之選。提到多士，必不可缺的自然是麵包上塗抹的醬料。在眾多醬料中，花生醬是經常被提及的選擇，皆因它不但美味可口，亦含不飽和脂肪酸，可提供人體所需的營養與熱量。



然而，近日消委會測試20款花生醬樣本，竟發現在 6 成樣本中檢出可損害肝臟功能的黃曲霉毒素，其中2 款的黃曲霉毒素 B1 含量更超出歐盟標準上限；測試結果亦顯示花生醬雖含有益不飽和脂肪酸，但9成半樣本均屬於「高脂」食物，長期過量攝入會導致肥胖，並增加患上心血管病的風險。

（圖片來源：消費者委員會提供）

消委會搜集了 10 款粗粒和 10 款幼滑花生醬共 20 款進行測試。是次測試的樣本售價差異頗大，每 100 克售價由$3.9 至$21.3，相差接近 4 倍半。測試項目包括黃曲霉毒素（B1、B2、G1 及 G2 四類）、重金屬鎘、塑化劑、防腐劑、致 病菌沙門氏菌含量。另外亦測試了產品中的總脂肪、飽和脂肪酸、反式脂肪酸 與不飽和脂肪酸、糖與鈉含量，同時檢視了產品包裝上的營養標籤資料與測試 結果是否相符。本次測試中，獲得最高的 4.5 分的樣本共有 3 款，分別是「Natural Unsalted Smooth Peanut Butter」（#1）、「Peanut Butter Crunchy」（#11）及「Crunchy Peanut Butter」（#12），售價介乎每 100 克$9.5 至$19.7，而總評分最低的 1 款只獲得 2 分，每 100 克售價達$20.3，顯示售價與產品質素沒有直接關係。

2 款檢出黃曲霉毒素 含量超出歐盟上限

據測試結果，本次測試中共有 12 款樣本檢出黃曲霉毒素，檢出的總和介乎每公斤 0.23 微克至 4.94 微克，全部均沒有超出香港《2021 年食物內有害物質（修訂）規例》中訂定的要求，即每公斤食物不可含多於 10 微克黃曲霉毒素。然而，以每公斤計算，樣本「优味」（#9）及「新竹福源」（#10）的黃曲霉毒素B1含量超出歐盟的上限，分別為 4.27 微克和 2.01 微克，另外，「新竹福源」（#10）的總黃曲霉毒素含量（4.94 微克）亦超出歐盟的上限（4.0 微克）。

消委會指出，攝入黃曲霉毒素可引致動物及人類產生急性及慢性中毒，並可導致急性肝 臟受損、肝硬化、癌症甚至死亡。而且黃曲霉毒素本身不易在一般烹調過程中被分解，當中黃曲霉毒素 B1 更被列為令人類患癌的物質（第 1 組）。

（圖片來源：消費者委員會提供）

9 成半樣本屬高脂 食用過量可致肥胖及心血管疾病

根據食物安全中心的資料，每 100 克食物含超過 20 克總脂肪即屬於「高脂」。而在本次測試中，除了樣本「TopvaluBestprice」（#6）不屬「高脂食物」，以每 100 克計算，其餘所有測試樣本均屬「高脂」，總脂肪含量介乎 37.9 克至 52.8 克，其中脂肪含量最高的樣本是「优味」(#9)高達 52.8 克，而含量最低的樣本「TopvaluBestprice」（#6）亦不屬於《食物及藥物（成份組合及標籤）規例》中定義的「低脂」食物（每 100 克固體食物含不超過 3 克總脂肪）。

選購花生醬應留意３點

消委會提醒在選購和食用花生醬時應留意以下事項：

- 查看包裝上的產品描述，並留意當中成份，選擇沒有添加鹽和糖，以及花 生成份排在配料表的較前位置的產品，這代表花生成份佔的比例相對較 多。另外，應選擇蛋白質及不飽和脂肪酸較多，而飽和脂肪酸、反式脂肪 酸、糖和鈉含量較少的產品；



- 留意保質期和食用期限，購買後存放在陰涼乾燥地方，避免陽光照射。花 生醬開封後宜儲存在雪櫃內，並在 2 至 3 個月內用完；



- 若花生醬出現油醬分層情況，或許是因長時間靜止存放所致，可在進食前 用乾淨匙羹將分層拌勻。假如花生醬出現油膉味，表示產品已經變壞，應 立即丟掉。

