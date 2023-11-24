壓力性脫髮丨女性甩頭髮源自太大壓力？中醫生髮方法有效根治

情緒和頭髮健康的關係密不可分，都市人需要面對工作、家庭等種種壓力，壓力過大之下更容易導致壓力脫髮！大多數女性相比男性更易受到情緒影響，因此更容易出現壓力脫髮，到底過度的壓力怎樣導致脫髮？又有甚麼生髮方法有效應對？甩頭髮女可以如何自救？本文請來德善健髮註冊中醫師方偉傑為我們解答壓力性脫髮發病機制和治療方法。



過度的壓力怎樣導致脫髮？

方醫師指出，壓力脫髮大致可從影響荷爾蒙平衡及血液循環兩大方面解釋。首先是荷爾蒙的影響，過大壓力會令身體釋出壓力激素（皮質醇），皮質醇過量釋放又會導致荷爾蒙失調，令油脂分泌過多，頭油增多，形成惡性循環。另外亦會使身體內的男性荷爾蒙激素二氫睪酮（DHT）增多，加速毛囊萎縮，縮短頭髮的生長期，令頭髮脆弱、易脫落，而DHT在現今醫學上已被證實為脫髮的主要原因。

至於血液循環方面，壓力過大會令血管收縮，頭髮毛囊無法得到足夠血液和營養供應，在毛囊失去營養下，就無法維持正常的生長週期，加速毛囊老化和脫髮問題。在比較異常的情況下，甚至會導致免疫系統紊亂，體內防衛機制會攻擊頭皮毛囊而造成脫髮，形成斑禿。

因壓力脫髮導致的女性甩頭髮有哪些徵狀？

方醫師指出，壓力會令身體釋出皮質醇，使頭髮進入休止期，壓力脫髮的明顯特徵為在短時間內頭髮大量脫落，一般在梳頭、洗頭時會更為明顯，脫髮未必會局限於特定位置，可以是平均分佈，一般而言，男性脫髮位置為頭頂和兩鬢，女性甩頭髮則是整體頭髮變薄。

此外，壓力脫髮可分為急性和慢性，急性患者會因身體損傷或是失業、親人離世等突發大型事件觸發，掉髮程度會較快，一般在事件發生後幾星期內就出現明顯脫髮。至於慢性患者，則因長期累積的壓力脫髮，掉髮情況是逐步增加。

壓力會令身體釋出皮質醇，使頭髮進入休止期，而壓力脫髮亦可分為急性和慢性。

另外，因壓力導致脫髮通常未必伴隨頭皮異樣、病變或炎症情況出現，一般屬於暫時性的脫髮，並非永久，可以逆轉。當壓力過後或壓力源頭消失，頭髮就會回復正常生長週期。方醫師續提醒，若脫髮時間持續愈長，就需要愈長的回復期，患者最好及早求醫根治脫髮。

中醫角度簡介壓力脫髮三大證型 解構生髮方法

方醫師從中醫角度解釋壓力脫髮主要可分為三種證型，包括肝鬱氣滯、腎精不足和血虛氣滯，但實際上病況因人而異，需針對患者的體質和症狀作出針對性治療。

1. 肝鬱氣滯

肝鬱氣滯證型的患者血液循環較差，亦會伴隨易怒、月經失調等。治療上需要調理肝氣，舒緩壓力，會使用針灸、推拿，並以中藥疏肝理氣，如柴胡、香附、青皮。

2. 腎精不足

方醫師指：「中醫有云『腎其華在髮』，當腎精不足，頭髮容易失去滋養而脫落，引致壓力脫髮。此外，腎精不足則會使腰膝酸軟，出現失眠、盜汗等症狀。治療上可用何首烏、淮山、杞子，並用針灸、艾灸溫通經脈。」

3. 血虛氣滯

中醫有說：髮為血之餘，若然氣血不足，血氣運行不暢順，頭髮毛囊就得不到滋養，令頭髮生長不出及脫落。血虛氣滯證型的患者會出現臉色蒼白，經常感到疲累、無力，治療上故需活血化瘀，補氣血，處方當歸、川芎、紅花等藥材，以及拔罐、刮痧去幫助血氣暢通。

真實個案分享 40歲女壓力大狂甩頭髮 靠中醫2個月增髮量

年屆40任職銷售經理的林女士面對沉重的工作和家庭壓力，長期有失眠問題，頭上逐漸白髮增生，只好靠每月染髮來遮掩。自一年前起，她發現頭皮紅腫痕癢，頭屑增多，而且髮界和髮際線變得明顯疏落，尤其頭頂出現稀疏的區域，更慘見頭皮肉，令一向注重外表的她自信大減、情緒低落。林女士一向相信中醫調理，故尋找生髮方法時，選擇求診方醫師治療壓力脫髮的問題。

林女士工作繁忙，加上家庭壓力，引致壓力脫髮，其後求診中醫。

方醫師指，染髮劑中含有大量化學成份，過度頻繁染髮會破壞頭皮保護屏障，刺激頭油分泌過盛，加劇脫髮。此外，林女士是第二期中度脫髮，屬肝鬱氣滯證型，加上脾腎兩虛，在治療方面除了要調理肝氣，亦需處理脾胃不舒服的問題。譬如肝鬱氣滯方面，會以柴胡、芍藥幫助疏肝柔肝，放鬆情緒，加強血液循環；而脾腎兩虛方面，則以淮山、白朮補脾腎，增強消化能力，改善水腫。方醫師同時亦建議林女士喝點玫瑰山楂蘋果花茶放鬆心情，寧心安神。經2至3個月的治療後，脫髮狀況明顯改善，重新長出豐盈頭髮。

坊間生髮方法、產品、療程有用嗎？ 甩頭髮女患者需小心副作用

坊間有不少生髮方法、產品、療程，方醫師提醒，生髮產品或含有化學物質，使頭皮乾燥、過敏，效果太強烈甚至會洗去頭皮上的天然油脂，加重炎症。當中含米諾地爾（Minoxidil）的生髮產品雖對某些血液循環虛弱的甩頭髮女患者有局部幫助，能擴張血管，將血泵上頭皮，刺激毛囊生髮，然而一旦停用，血液仍是不流通狀態，就會導致頭皮乾燥敏感，甚至出現頭痛心悸的副作用。孕婦、患有心血管疾病、頭皮炎、濕疹的患者都不適宜使用。方醫師又補充，脫髮源由是因壓力而引起的話，坊間醫美的生髮方法、療程只能起短暫效果，同時需承擔損害頭皮和健康的風險，沒有針對壓力型脫髮的生髮方法都是治標不治本的。

如何治療甩頭髮女 中醫談生髮方法

方醫師指：「中醫講求辨證論治，先要區分因先天或是後天原因而導致脫髮，假如是先天稟賦不足，腎精虧虛，就要從補腎方面入手；而後天飲食不均衡、容易精神緊張，就要從調理肝脾開始，由醫師根據患者的體質和症狀來決定用藥方向。此外，因脫髮與陰陽失調有關，針灸可調動身體能量，從而達至陰陽平衡，增強抵抗力，同時有助穩定情緒。」

中醫治療壓力脫髮時，需針對個體處理，治療方法因人而異。

最後，方醫師提醒，要預防壓力脫髮，最好是從生活習慣、日常飲食著手改善，不應只盲目單靠坊間的生髮方法。

1. 避免縱慾過度，以防有損腎精

2. 不宜思慮過多，適當地舒緩壓力

3. 注意頭部清潔，多進行頭皮護理，按摩頭皮

4. 減少染髮、電髮這些令頭皮損傷的外在因素

5. 宜早睡及保持充足睡眠，夜晚11時至3時為肝膽經運行時間，肝血充足才能養血生髮

6. 多吃對頭髮有益的食物，如穀物類、含有維他命B、鐵質的水果和堅果類

林女士只經過兩個月治療，頭頂及髮界位置明顯變得濃密，成功擺脫「甩頭髮女」的標籤令她大感滿意。

德善健髮註冊中醫師 方偉傑

香港中文大學中醫學理學碩士

廣州中醫藥大學中醫學學士

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