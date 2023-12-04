鯁魚骨｜婦人魚刺卡喉嚨 誤信偏方「自救」反釀成大禍！

吃魚時不小心鯁骨是常有的事，但千萬別誤信偏方，用錯誤的方法處理鯁骨，後果可能不堪設想。 早前，內地就發生了一宗誤吞魚骨後，錯誤處理反而造成嚴重二次傷害的個案。



綜合內媒報道，中國浙江杭州一名59歲婦人，在吃飯時不慎吞下魚骨，由於魚刺卡在喉嚨不上不下，她決定連吞好幾口白飯，希望藉此能將魚刺推離食道 ，然而，這種「野蠻式」急救卻釀成更嚴重的後果。 隔天開始，婦人開始出現腹痛，且痛楚隨時間不斷加劇，到第４天劇痛終於令她無法忍受，逐到醫院求醫。

經檢查後發現，婦人體內白細胞嚴重超標，原來當初吞下的魚刺進入消化系統後刺穿小腸，引發急性瀰漫性腹膜炎，醫生馬上為其安排手術取出魚刺。 但由於小腸遭受嚴重感染，婦人需要安裝俗稱「人工肛門」的腸造口，安排幾個月後再進行手術。

鯁骨千祈別做4件事！

醫生表示，像這樣的情況並不特殊，許多患者在被魚刺卡喉時首先想的是把魚刺吞下去，但進入腹腔的魚刺是巨大的隱患：如果刺入食道甚至刺破食道旁的主動脈 ，會發生生命危險；進入胃部，可能導致胃穿孔；進入腸子，會導致腸穿孔；也可能進入肛門，導致肛門周圍膿腫。

醫師又提醒，遇到魚刺卡喉不要做4件事，應及時到醫院就醫：

1. 不要嘗試吞飯糰



2. 不要嘗試喝水



3. 不要嘗試喝醋



4. 嘗試吞嚥食物



▼正確的不同異物鯁喉處理方法（點擊下圖看清！👇👇👇）