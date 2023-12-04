腦動脈瘤｜37歲大馬女星莊群施猝逝 一文了解患症危險因子

37歲馬來西亞女星莊群施於日前（28日）突然傳出猝逝。據指，莊群施在拍戲期間突然感到身體不適，出現劇烈頭痛且想吐，待救護車到場時她已經停止呼吸，最終搶救無效。從莊群施感到不適到離世不足40分鐘，其後經醫生證實，她的死因為腦動脈瘤破裂。腦動脈瘤彷佛一枚隱藏的「炸彈」，患者常常患症而不自知，一旦爆發後果卻是不堪設想！到底腦動脈瘤是怎樣的病症？又有沒有方法可以預防？



相關文章：37歲女星拍戲中「嘴唇發紫呼吸困難」猝死 IG朝早出po半天內離世

【圖輯】點圖放大看更多Queenzy莊群施IG靚相👇👇👇

+ 21

相關文章：腦中風｜中風突然發生避無可避？一文認清腦中風5大前兆助預防👇👇👇

+ 4

什麼是腦動脈瘤？

腦動脈瘤有別於癌症所指腫瘤，是一種血管瘤。當腦內動脈血管部份的血管壁，因為不同原因變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，從而形成汽球狀血腫瘤。

腦動脈瘤有哪些症狀？

腦動脈瘤在人體很常見， 但大多數腦動脈瘤並不嚴重，尤其是較小的腦動脈瘤。 大多數腦動脈瘤不會破裂。 它們通常不會引起症狀，也不會導致健康問題。

然而，有時可能會因少量血液滲漏而在破裂前出現症狀。這被稱為大腦「前哨出血」。另外，若動脈瘤生長在鄰近神經的位置，就有可能壓迫到附近神經，從而導致症狀出現。

未破裂腦動脈瘤的症狀包括：

- 頭痛（通常不會發生在未破裂的腦動脈瘤患者身上）



- 眼睛疼痛



- 視力變化



- 眼球運動減弱



腦動脈瘤的第一個證據通常是由於動脈瘤破裂而導致的蛛網膜下腔出血（SAH）。這可能會導致以下症狀：

- 劇烈的頭痛迅速發作



- 惡心和嘔吐



- 精神狀態的變化，例如嗜睡



- 特定部位疼痛，例如眼睛



- 瞳孔散大



- 陷入昏迷



- 身體不能平衡



- 對光敏感度



腦動脈瘤的患症危險因子

腦動脈瘤的形成和發展涉及多種因素，其中包括以下患病危險因子：

1. 先天性因素：某些人可能天生就有較高的腦動脈瘤風險，這可能與家族遺傳有關。如果你的家族中有腦動脈瘤的病例，那麼你患病的風險可能會增加。



2. 年齡：腦動脈瘤的發生率隨年齡增加而增加。較年輕的人也可能患上腦動脈瘤，但它在40歲以上的人群中更為常見。



3. 性別：腦動脈瘤在女性中的發生率略高於男性。



4. 動脈壁結構問題：某些人的動脈壁可能存在結構性缺陷，這可能增加腦動脈瘤的風險。



5. 高血壓：長期未受控制的高血壓可能對血管壁產生不利影響，增加腦動脈瘤的風險。



6. 吸煙：吸煙對血管健康有害，可能增加腦動脈瘤的風險。



7. 酗酒：過量飲酒可能對血管產生不良影響，增加腦動脈瘤的風險。



8. 脂質代謝異常：高膽固醇或血脂異常可能對血管健康產生負面影響，增加腦動脈瘤的風險。



10個日常方法遠離中風（按圖了解👇👇👇）