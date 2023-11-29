37歲女星拍戲中「嘴唇發紫呼吸困難」猝死　IG朝早出po半天內離世

馬來西亞女星莊群施是童星出身，身兼歌手、演員、主持人等身份，她28日驚傳在拍戲途中猝逝，待救護車趕到時已經沒有呼吸，享年37歲。隨後，她的社群也發文公開噩耗，引來許多網友留言哀悼。



莊群施日前剛結束《明星真人秀》的拍攝，並於28日上午工作時，發出IG Story說：「終於可以換衣服惹。」沒想到才半天過去，她的社群突然發文公開其過世的消息，「懷著沉痛的心情，我們宣佈馬來西亞著名歌手Queenzy莊群施於28-11-2023安詳離世。Queenzy以其深情的嗓音深受大家喜愛，尤其是她那充滿歡樂和傳統的華語新年歌曲，為人們帶來了無盡的歡笑和溫馨。」

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根據《光明日報》報導，莊群施在拍攝途中，突然感到身體不適、呼吸困難，手腳冰冷且嘴唇發紫，等到救護車抵達時，已經沒了呼吸，目前確切死因還有待家屬公佈。突如其來的消息，讓演藝圈好友及粉絲都不敢置信表示「好突然」、「你這麼好，為什麼」、「真的不能接受」。

莊群施自2歲半便開始當小小模特兒，後來也參加各種選美、歌唱比賽，並於8歲時被發掘成為童星。她曾於2000年組成女團發片，也主持過節目、參與電影及電視劇的拍攝，是位全方位才女。

【莊群施社群全文】

親愛的朋友們，

懷著沉痛的心情，我們宣佈馬來西亞著名歌手Queenzy莊群施於28-11-2023安詳離世

。Queenzy以其深情的嗓音深受大家喜愛，尤其是她那充滿歡樂和傳統的華語新年歌曲，為人們帶來了無盡的歡笑和溫馨。

她音樂上的貢獻將永遠在我們心中回蕩，成為我們對她深深懷念的見證。在我們悼念一位才華橫溢的藝術家的同時，讓我們也慶祝她透過音樂所分享的充滿活力和文化的豐富。

有關追悼服務的詳細資訊將很快通知大家。在這艱難時刻，我們的思念和祈禱與Queenzy的家人、朋友以及所有受她美妙旋律觸動的人們同在。

願她安息於永恆的寧靜。



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