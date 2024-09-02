上班族3餐外賣食到個肝滴晒油 肝臟醫生指出要以脂消脂

香港上班族食無定時、3餐外賣，又愛食即食麵，持續不良飲食習慣下，很容易形成肥肝。若然輕視肥肝問題，會導致身體出現更嚴重的肝臟負擔，應對肥肝問題實在是刻不容緩！然而，究竟最有效的方法是甚麼？本文邀請了肝臟專科醫生張振榕解構針對肥肝的妙法，並拆解當中利弊。



吃外賣易引致肥肝？

打工仔經常貪方便買外賣解決三餐，但外賣重口味，不但高油、高鹽、高糖，又有大量芡汁，長期進食容易攝取過量油脂和碳水化合物，而脂肪易纏繞內臟，特別是肝臟，容易引起肥肝問題！

何謂肥肝？肥肝問題開始年輕化

肥肝是都市人常見的肝臟問題，且有年輕化趨勢。張醫生更坦言自己也是過來人，他30歲時肥肝指數曾達到中度。他亦表示有約30歲的病人身形沒有很胖，卻有中度肥肝問題。肥肝問題有年輕化的趨勢，建議年輕人及早關注肝臟健康。

BMI超標者請即關注

肝臟專科醫生張振榕表示，BMI超標的人士就有機會有肥肝，身體質量指數BMI在25至30的人，有一半可能有肥肝問題；若BMI超過30，則十個人就有八個有肥肝。

肥肝問題有年輕化的趨勢，張醫生建議年輕人及早關注肝臟健康。（圖片： Shutterstock）

應對肥肝只可靠調整飲食和做運動？醫生慨嘆：難以堅持恐陷入輪迴

我們經常聽聞的調整飲食和做運動或許有助應對肥肝問題，但成效很慢，亦難以堅持。有研究指出，最影響肝臟健康的是精緻澱粉及糖份，要戒掉也十分困難，單憑意志力節食應對肥肝，很容易陷入輪迴。都市人生活繁忙，能堅持多做運動且成功減重超過10%的個案僅有5%至10%，很多人即使有一點好轉，卻無法持續下去，令肥肝問題情況反覆。

增加體內好脂肪可助清肝消脂 張振榕醫生：丹參是針對肥肝有效的成分

事實上要保持肝臟健康，調整飲食和做運動是必須，不過如果在此艱辛過程中，能增加體內的棕色脂肪數量，就能更有效清肝消脂。肝臟專科醫生張振榕表示，體內脂肪是有分好壞的，其中內臟脂肪裡的「白色脂肪」就是致胖的脂肪，主要功能為儲存能量，纏繞於皮下及內臟。而「棕色脂肪」有助代謝燃燒、消耗能量，在人體內的數量相當稀少。只要增加棕色脂肪的數量，就可以增強代謝燃燒，達致清肝消脂。

肝臟專科醫生張振榕表示，體內脂肪是有分好壞的，丹參有助增加棕色脂肪，達致「以脂消脂」。

肝臟專科醫生張振榕指出，丹參化合物「ST32da」 能夠增加「棕色脂肪」，當體內的好脂肪變多，便能達到清肝消脂的效果。大學科研更發現另一化合物「丹參酮IIA」是清肝消脂的關鍵，想要維持肝臟健康，就必須有效攝取這元素。

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