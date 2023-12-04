世界愛滋病日｜衞生署啓動愛滋病宣傳車 推廣HIV測試服務

每年的12月1日為世界衛生組織訂立的世界愛滋病日（World AIDS Day），為響應衞生署今日（12月1日）起，安排愛滋病病毒測試服務宣傳車到訪全港不同地點，向市民宣傳愛滋病相關知識，推廣愛滋病病毒測試服務，並呼籲公眾關懷愛滋病感染者。



宣傳車以「為健康 做測試」為主題，於十二月到訪全港多個地點，透過插畫和遊戲等生動有趣的方式，讓市民認識愛滋病的傳播途徑及預防方法，並宣傳進行愛滋病病毒測試的重要性。宣傳車內亦設有平板電腦展示並介紹衞生署全新「HIV測試服務」網站的兩項主要功能：網上預約愛滋病輔導及測試服務，以及愛滋病病毒自我檢測套裝訂取服務。宣傳車活動費用全免，無需預約，歡迎市民參與。市民更可獲發紀念品，先到先得。

衞生署發言人說：「愛滋病由愛滋病病毒引致，愛滋病病毒感染者如沒有接受治療，約半數感染者會於十年內發病為愛滋病患者。自一九八四年以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累計有11 830宗。香港的愛滋病病毒感染呈報個案數字已從 2015年高峰的 725宗回落至 2022年的 409宗。然而同期的新增愛滋病個案數目介乎每年 62宗至 139宗，當中超過八成患者確診愛滋病病毒感染後三個月內發病為愛滋病。進行愛滋病病毒測試可及早識別愛滋病病毒感染者，透過適時的治療，可有效避免發病成為愛滋病患者及預防其他併發症。」

發言人表示，性接觸仍然是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，曾進行不安全性行為的人士應及早接受愛滋病病毒抗體測試，高風險群組更應定期進行測試，而曾有性行為但不屬於高風險群組的人士亦應最少檢測一次。

什麼是世界愛滋病日？

每年12月1日是世界愛滋病日，世界愛滋病日在1988年被聯合國正式確立，目的在於提高普羅大眾對於愛滋病的認識，並記念那些因為愛滋病而逝去的人們。在過去數十年，愛滋病一直是全球的公共衛生的議題，每個人都有機會患上愛滋病，在新世代大家應攜手以積極及正確的態度對待疾病帶來的挑戰，定期進行體檢，有助防範潛在病變，堅守健康的防線。

世界愛滋病日的意義在於它能夠引起人們對愛滋病毒/愛滋病帶來的持續挑戰的關注，並動員對相關議題的支持。藉此令人們能夠加深了解愛滋病毒的傳播、預防、檢測、治療以及病毒感染者所面臨的歧視。

5個貼士有助於降低感染愛滋病風險

要減少感染愛滋病（艾滋病）的風險，可以採取以下預防措施：

1. 安全性行為：使用安全套是防止愛滋病和其他性傳播感染的有效方式。確保在與新伴侶發生性行為時使用安全套，並且定期進行性健康檢查。



2. 避免共享注射器：如果使用藥物，請避免共用針頭或注射器。共用注射器是愛滋病病毒傳播的常見途徑之一。藥物濫用者應尋求戒毒治療和支持。



3. 定期檢測：進行定期的愛滋病病毒檢測，特別是如果你有不安全的性行為或其他高風險行為。早期發現愛滋病病毒感染可以提供更早的治療和管理選項。



4. 接受艾滋病病毒預防藥物：艾滋病病毒預防藥物，如親密接觸者預防藥物（Pre-Exposure Prophylaxis，PrEP），可以用於高風險人群，以降低感染愛滋病的風險。如果你屬於高風險人群，請與醫生討論是否適合使用PrEP。



5. 健康教育和意識：了解愛滋病病毒的傳播方式、預防方法和風險因素，可以提高對愛滋病的意識。有關愛滋病的正確信息可以幫助你做出明智的決策並保護自己。



此外，保持良好的健康狀態和強化免疫系統也是重要的。遵循均衡飲食、規律運動、適量休息和減少壓力等健康生活方式，有助於維持整體免疫力。