RSV｜毛舜筠擔任呼吸道合胞病毒教育大使 推廣預防方法及疫苗接種

自認有潔癖的Mo姐毛舜筠早前擔任RSV呼吸道合胞病毒教育大使，分享她的防疫大法，包括召齊身邊人向醫生了解預防方案、每日花不少時間清潔家居、工人姐姐稍有不適便提醒對方多加休息，情願自己勞動打理家頭細務等。她又在拍攝現場大搞氣氛，笑言近日傳染病橫行，幸好近年少拍親熱戲，否則很易被傳染，「香港電影人都很敬業，以前對傳染病所知不多，病倒了也頂硬上拍攝，怕拖累劇組，但現在時代不同了，如果真的病了，便要老實告知劇組，否則整個劇組都被傳染了，反而更大件事。」



Mo姐成為本港首位RSV教育大使

Mo姐獲GSK葛蘭素史克香港邀請成為RSV呼吸道合胞病毒教育大使，拍攝硬照及教育短片。她表示，自新冠肺炎，她對傳染病的警惕加強，初次聽聞RSV時，認知不多，後來得悉原來RSV是繼流感後導致最多死亡個案的呼吸道傳染病毒，而香港終於引入有史以來第一款RSV疫苗，適合60歲以上人士，即二話不說答應成為教育大使，更準備向醫生查詢疫苗詳情，期望教育短片於聖誕後推出，會令公眾認識到RSV對健康帶來的威脅。

自擔任RSV教育大使後，Mo姐對RSV的認識大大加深，「RSV會引致肺炎、加劇心臟衰竭、住院等等，後果十分嚴重。我想我一定要告訴身邊人及市民大眾，特別是60歲以上，或者長期病患的那些，及早向醫生詢問你需不需要接種RSV疫苗。」

藍帶Mo姐視廚房為聖地須每天清潔

自稱「緊張大師」的Mo姐又笑言，自己每天花最多時間清潔家居，「洗手間、睡房、廚房⋯⋯我通通都會清潔，因為我最緊張煮食一環，那是我在巴黎藍帶廚藝學校學得的，煮食前，他們必然很徹底清潔廚房，煮食後亦必然。所以很多朋友來我家時也感到很奇怪：為什麼你常開伙，但廚房如此乾淨、如此新簇簇？」

對於近日多套港產片大熱，市道再次興旺，Mo姐表示十分欣慰，但同時提醒同行要保護自己，著重健康，「我又是媽媽，又是女演員，有時看到他們工作很辛苦、捱更抵夜，也很擔心。我希望現在的電影人，要多些警惕，不要像以前那樣，病倒了還是夾硬工作。他們以前怕被罵，說你假裝不舒服，但現在大家對傳染病認識多了，不會再有這樣的想法，真的病了，就要老實告訴大家，否則整個劇組都受感染了，就更大件事。」

Mo姐期望：高危人士多認識RSV及預防方法

Mo姐表示，是次RSV教育推廣拍攝十分順利，「很多謝GSK邀請我，我希望廣告出街後，能夠令更加多60歲以上人士或者長期病患人士注意，理解RSV 的威脅，及早向醫生了解預防方法，包括注意個人衛生、配戴口罩及接種疫苗。